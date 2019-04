Juventus Turin gegen Ajax Amsterdam heute live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

Im Viertefinal-Rückspiel der Champions League erwartet Juventus Turin Ajax Amsterdam. Wo ihr die Partie heute im TV sowie im Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Juventus Turin gegen Ajax Amsterdam heute live: Anpfiff, Schiedsrichter

Das entscheidende zweite Duell zwischen den beiden Mannschaften findet am heutigen Dienstag im Juventus Stadium zu Turin statt. Schiedsrichter Clement Turpin aus Frankreich wird das Spiel um 21 Uhr anpfeifen.

Champions League live sehen: Übertragung von Juve gegen Ajax im Livestream

Die Rechte an der Champions-League-Übertragung teilen sich in diesem Jahr DAZN und Sky. Während der Pay-TV-Sender am Dienstag das Spiel FC Barcelona gegen Manchester United übertrögt, zeigt DAZN die Partie zwischen Juventus Turin und Ajax Amsterdam live und in voller Länge.

Mit folgenden Personal begleitet DAZN die Partie:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experten: Sebastian Kneißl und Ralph Gunesch

Darüber hinaus bietet Sky eine Konferenz aus beiden Viertelfinal-Rückspielen an.

Datum Heim Auswärts Live-Übertragung Di., 16.04. Juventus Turin Ajax Amsterdam DAZN, DAZN Austria Di., 16.04. FC Barcelona Manchester United Sky Sport 2, Sky Sport Austria, Sky Go Mi., 17.04. FC Porto FC Liverpool DAZN, DAZN Austria Mi., 17.04. Manchester City Tottenham Hotspur Sky Sport 2, Sky Sport Austria, Sky Go

Juve gegen Ajax live sehen - So geht's

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der 2017 ins Leben gerufen wurde und seitdem zahlreiche Rechte erworben hat. Neben der Champions League hat DAZN auch die Europa League im Angebot.

Juventus gegen Ajax: Liveticker und Highlights

Wer die Partie nicht im Livestream kann, verpasst mit unserem Liveticker nichts.

Aber damit nicht genug. Auch die Spielzusammenfassungen gibt es bei SPOX im Angebot, ab 0 Uhr könnt ihr diese auf der Plattform abrufen. DAZN stellt die Spielhöhepunkte schon wenige Minuten nach den Abpfiff bereit.

Juve - Ajax heute live: Hinspiel und Vorschau

Das Rückspiel zwischen Juventus Turin und Ajax Amsterdam verspricht Hochspannnung pur: Nach dem 1:1 im Hinspiel haben beide Mannschaften noch gute Chancen auf das Weiterkommen.

Vor einer Woche brachte Cristiano Ronaldo die Alte Dame mit einem Kopfball in Führung, David Neres gelang für die Niederländer der Ausgleich.

Somit würde Juve ein 0:0 reichen, um das Halbfinalticket zu buchen, doch Juve ist gewarnt. Schließlich schaltete Ajax schon im Achtelfinale Real Madrid nach einer 1:2-Niederlage daheim im Hinspiel aus.

Juventus muss auf Mandzukic und Chiellini verzichten

Juventus Turin muss im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen Ajax Amsterdam auf Angreifer Mario Mandzukic und Innenverteidiger Giorgio Chiellini verzichten.

Wie Juve-Trainer Massimiliano Allegri am Montag gegenüber Sky Italia bestätigte, hat sich Mandzukic eine Verletzung der Patellasehne zugezogen. Chiellini war schon im Hinspiel vorige Woche (1:1) wegen Wadenproblemen ausgefallen.

Juventus vs. Ajax live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Für Chiellini wird wohl Daniele Rugani in die Innenverteidigung rücken. Douglas Costa oder Paulo Dybala könnten Mario Mandzukic ersetzen.

Bei Ajax fehlt dagegen nur der gelbgesperrte Niclas Tagliafico. Den Linksverteidiger vertritt Daley Sinkgraven. So könnten die beiden Teams auflaufen:

Juve: Szczesny - Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro - Matuidi, Pjanic, Betancur - Bernadeschi, Ronaldo, Douglas Costa

Ajax: Onana - Veltman, de Ligt, Blind, Sinkgraven - Schöne, de Jong - Van de Beek - Ziyech, Tadic, Neres

Juventus Turin vor Ajax Amsterdam: Der Weg ins Viertelfinale

Datum Heim Ergebnis Auswärts 19.09.2018 FC Valencia 0:2 Juventus Turin 02.10.2018 Juventus Turin 3:0 Young Boys Bern 23.10.2018 Manchester United 0:1 Juventus Turin 07.11.2018 Juventus Turin 1:2 Manchester United 27.11.2018 Juventus Turin 1:0 FC Valencia 12.12.2018 Young Boys Bern 2:1 Juventus Turin 20.02.2019 Atletico Madrid 2:0 Juventus Turin 12.03.2019 Juventus Turin 3:0 Atletico Madrid 10.04.2019 Ajax Amsterdam 1:1 Juventus Turin

Ajax Amsterdam vor Juventus Turin: Der Weg ins Viertelfinale