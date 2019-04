Champions-League-Viertelfinale live: Welche Rückspiele überträgt Sky im TV und Livestream?

Die Viertelfinal-Hinspiele der Champions League gehören der Vergangenheit an. Am Dienstag und Mittwoch gilt es für alle Viertelfinalisten, Top-Leistungen im Rückspiel abzurufen und sich für das Champions-League-Halbfinale zu qualifizieren. SPOX informiert euch über die Live-Ausstrahlung aller Rückspiele im Pay-TV bei Sky.

Der FC Liverpool ist nicht nur Spitzenreiter in Englands Premier League, auch in der Champions League läuft es derzeit rund. Nach dem Viertelfinal-Hinspiel hat sich die Mannschaft von Jürgen Klopp eine komfortable Ausgangslage für das Rückspiel erspielt. Klopp war nach dem Spiel entsprechend zufrieden: "Wir haben den Sieg zu hundert Prozent verdient."

Siegreich war auch Tottenham Hotspur, das sich etwas überraschend gegen Manchester City mit 1:0 durchgesetzt hast. Der FC Barcelona gewann bei Manchester United, nur beim Duell zwischen Ajax Amsterdam und Juventus gab es ein Unentschieden.

Champions League live sehen: Viertelfinal-Rückspiele bei Sky

Genau wie bei den Hinspielen zeigt sich Sky für die Übertragung der Partien zwischen dem FC Barcelona und Manchester United am Dienstag sowie zwischen Manchester City und Tottenham Hotspur am Mittwoch verantwortlich.

Das Rückspiel zwischen Porto und dem FC Liverpool sowie die Partie zwischen Juventus und Ajax Amsterdam zeigt hingegen der Streamingdienst DAZN - mehr Infos dazu findet ihr hier. Bei Sky sind diese beiden Duelle nur in der Konferenz zu sehen.

Datum Heim Gast Live-Übertragung bei Sky Di., 16.04. FC Barcelona Manchester United Sky Sport 1, Sky Go Mi., 17.04. Manchester City Tottenham Hotspur Sky Sport 1, Sky Go

Champions League 2019: Die Rückspiele im Überblick

Genau wie die Hinspiele, werden auch die Viertelfinal-Rückspiele am Dienstag und Mittwoch jeweils um 21 Uhr angepfiffen. Nach dem Remis im Hinspiel verspricht vor allen Dingen das Gastspiel des Real-Bezwingers Ajax Amsterdam bei Juventus Turin ein spannendes Aufeinandertreffen.

Alle Rückspiele des Champions-League-Viertelfinals im Überblick:

Datum/Anpfiff Heim Auswärts Di., 16.04., 21 Uhr FC Barcelona Manchester United Di., 16.04., 21 Uhr Juventus Turin Ajax Amsterdam Mi., 17.04., 21 Uhr Manchester City Tottenham Hotspur Mi., 17.04., 21 Uhr FC Porto FC Liverpool

Champions-League-Viertelfinale: Alle Hinspiel-Ergebnisse mit Torschützen

Auch wenn vergleichsweise wenige Treffer in den CL-Hinspielen fielen, endete immerhin keine der vier Spiele torlos. In der vergangenen Champions-League-Saison 2017/18 erzielten die Viertelfinalisten insgesamt 14 Hinspiel-Tore, was in der Summe sechs Tore mehr macht als in diesem Jahr.

Das sind die Hinspiel-Ergebnisse der aktuellen Champions-League-Saison (mit Torschützen):

Tag Heim-Team Gast-Team Ergebnis Torschützen Dienstag FC Liverpool FC Porto 2:0 Naby Keita (Liverpool), Roberto Firmino (Liverpool) Dienstag Tottenham Hotspur Manchester City 1:0 Heung-Min Son (Tottenham) Mittwoch Ajax Amsterdam Juventus Turin 1:1 Cristiano Ronaldo (Juventus), David Neres (Ajax) Mittwoch Manchester United FC Barcelona 0:1 Eigentor Luke Shaw (Manchester United)

UEFA Champions League 2019: Re-Live und Liveticker

Wie bereits erwähnt, kümmert sich DAZN um die Live-Übertragung der Begegnungen Juventus - Ajax und Porto - Liverpool. Eben diese Partien sind mit Abpfiff jederzeit in voller Spiellänge im Re-Live bei DAZN abrufbar. Außerdem gibt es auf SPOX ab 0 Uhr die Highlights der Rückspiele.

Darüber hinaus könnt ihr alle Live-Spiele des Champions-League-Viertelfinals im SPOX-Liveticker mitverfolgen. Hier geht's zum Champions-League-Liveticker von SPOX.

Champions-League-Saison 2018/19: Halbfinale und Finale

Sowohl Sky als auch DAZN übertragen alle Halbfinals sowie das Endspiel der Champions League jeweils live und exklusiv. Das Champions-League-Finale 2019 wird dieses Jahr in Spaniens Hauptstadt Madrid ausgetragen. Spielstätte ist am 1. Juni 2019 das Estadio Metropolitano, die Heimspielstätte von Atletico.

Termine des Halbfinals und Finals der Champions League: