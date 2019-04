Champions League heute live: Viertelfinale im TV/LIVESTREAM/LIVETICKER

Heute Abend stehen zwei Viertelfinal-Begegnungen der Champions League auf dem Spielplan. Im Einsatz ist unter anderem Juventus Turin und der FC Barcelona. SPOX informiert euch über den Anpfiff sowie alle Live-Übertragungen und den Liveticker.

Sichert Euch jetzt den DAZN-Probemonat und seht das heutige Viertelfinal-Duell Ajax Amsterdam - Juventus Turin live und exklusiv bei DAZN

Am gestrigen Dienstag wurden die beiden ersten Spielpaarungen des Viertelfinals der Champions League ausgetragen. An der Anfield Road setzte sich der FC Liverpool gegen den FC Porto klar mit 2:0 durch.

Das rein englische Champions-League-Duell zwischen Tottenham Hotspur und Manchester City entschieden die Spurs durch ein spätes Siegtor von Heung-Min Son für sich.

Champions League live: Live-Übertragungen im TV und LIVESTREAM

Wenig überraschend werden auch die heutigen Partien des Champions-League-Viertelfinals nicht im Free-TV zu sehen sein. Um die Live-Übertragung im TV sowie im Stream kümmert sich der Pay-TV-Sender Sky und die Streaming-Plattform DAZN.

Sky und DAZN übertragen, wie schon gestern, je eine Live-Partie als Einzelspiel. Eine Live-Konferenz gibt es lediglich beim Pay-TV-Sender Sky, während DAZN die Highlights von der zweiten Begegnung des Tages ab 23.30 Uhr ausstrahlt. Ab 0 Uhr steht das zweite Viertelfinal-Spiel in voller Länge auf DAZN zur Verfügung.

Die heutigen Übertragungen im TV und LIVESTREAM im Überblick (Deutschland und Österreich):

Anpfiff Heim Gast Live in DE (TV/LIVESTREAM) Live in AT 21 Uhr Ajax Amsterdam Juventus Turin DAZN, Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Go DAZN Austria 21 Uhr Manchester United FC Barcelona Sky Sport 2, Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Go -

UEFA Champions League heute im LIVETICKER

Natürlich könnt ihr die heutigen Begegnungen des Champions-League-Viertelfinals auch anderweitig mitverfolgen.

SPOX tickert alle Einzelspiele der UEFA Champions League live und ermöglicht so, dass ihr jederzeit auf dem neuesten Stand bleibt. Sowohl die Partie Ajax - Juventus als auch die Partie Manchester United - FC Barcelona ist heute im SPOX-Liveticker abrufbar.

Hier geht es zum Champions-League-Liveticker bei SPOX.

Champions League heute: Alle Partien des Tages

Eine Besonderheit des heutigen Champions-League-Abends ist sicherlich, dass vier Klubs aus vier unterschiedlichen Nationen im Einsatz sind. Für die Hinspiel-Begegnungen wurde Ajax Amsterdam und Manchester United jeweils das Heimspielrecht zugelost.

Das sind alle heutigen Champions-League-Viertelfinalspiele (mit Anstoßzeit und Spielort):

Anstoß Heim-Team Auswärts-Team Austragungsort 21 Uhr Ajax Amsterdam Juventus Turin Johan Cruijff Arena, Amsterdam 21 Uhr Manchester United FC Barcelona Old Traffor, Manchester

Champions-League-Viertelfinale: Alle Viertelfinal-Begegnungen im Überblick

Die beste Ausgangsposition vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der nächsten Woche, hat sich der FC Liverpool erspielt. Auch Tottenham darf sich nach 1:0-Heimerfolg gegen Manchester City Hoffnungen auf das Halbfinale machen. Allerdings sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass die Citizens in dieser Saison eine glänzende Liga-Heimbilanz aufzuweisen haben (16 Siege und 1 Niederlage in 17 Heimspielen).

Alle Viertelfinal-Begegnungen der UEFA Champions League in der Übersicht:

Datum Hin-/Rückspiel Heim Gast Ergebnis 09.04.19 Hinspiel FC Liverpool FC Porto 2:0 17.04.19 Rückspiel FC Porto FC Liverpool -:- 09.04.19 Hinspiel Tottenham Hotspur Manchester City 1:0 17.04.19 Rückspiel Manchester City Tottenham Hotspur -:- 10.04.19 Hinspiel Ajax Amsterdam Juventus Turin -:- 16.04.19 Rückspiel Juventus Turin Ajax Amsterdam -:- 10.04.19 Hinspiel Manchester United FC Barcelona -:- 16.04.19 Rückspiel FC Barcelona Manchester United -:-

Champions League 2019: Top-Torjäger der aktuellen Saison

Diese Spieler trafen in der laufenden Champions-League-Saison 2018/19 bisher am häufigsten: