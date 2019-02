FC Liverpool gegen FC Bayern München, Kommentator: Wer kommentiert das Achtelfinale und wer sind die Experten?

Bayern München ist heute Abend beim FC Liverpool zu Gast. Hier erfahrt ihr, wo das Champions-League-Achtelfinale live im TV übertragen wird und wer das Spiel kommentiert sowie welche Experten im Einsatz sind.

Im Parallelspiel trifft der FC Barcelona auf Olympique Lyon. Alle Informationen zur Übertragung gibt es hier.

FC Liverpool gegen FC Bayern, Kommentator: Wo ist das Spiel live zu sehen?

Das CL-Hinspiel zwischen Liverpool und Bayern München wird heute um 21 Uhr angepfiffen. Der Pay-TV-Sender Sky beginnt ab 19 Uhr mit Vorberichten und Einschätzungen zum anstehenden Champions-League-Hinspiel. Im Sky-Studio begrüßt der Moderator Sebastian Hellmann folgende Gäste:

Lothar Matthäus (Rekordnationalspieler und Bayern-Legende)

Michael Ballack (Ex-DFB-Kapitän und früherer Bayern-Spieler)

Markus Hörwick (ehemaliger FCB-Pressesprecher)

Dieses Kommentatoren-Duo begleitet alle Sky-Zuschauer durch den Champions-League-Abend in Liverpool:

Wolff-Christoph Fuss (Kommentator)

Didi Hamann (Co-Kommentator)

Auf Sky kann man die Begegnung im TV und via Livestream bei Sky Go sehen, im Free-TV wird das Spiel nicht gezeigt. Auch in Österreich hat Sky das Match im Angebot.

DAZN hat für das Spiel des Rekordmeisters in Liverpool keine exklusiven Live-Übertragungsrechte. Auf Bewegtbild-Material vom Spiel FC Liverpool - FC Bayern müssen die FCB-Fans nicht verzichten. Nur 40 Minuten nach dem Spiel liefert DAZN die wichtigsten Spiel-Szenen und Highlights.

Neben der Champions League zeigt DAZN mit der UEFA Europa League einen weiteren Klubwettbewerb auf europäischer Vereinsebene. Aber das ist nicht alles. Das Angebot an Live-Fußball ist groß: Premier League, Primera Divison, Serie A und viele weitere europäische Top-Ligen. Für lediglich 9,99 Euro im Monat ist das volle Sportangebot für Neukunden verfügbar.

Bayern - Liverpool heute live: Schiedsrichter

Die Leitung der Partie an der Anfield Road übernimmt heute Abend ein italienisches Schiedsrichter-Gespann:

Schiedsrichter: Gianluca Rocchi

Assistenten: Meli, Passeri

Vierter Schiedsrichter: Valeri

FC Bayern München - Bisheriges Abschneiden gegen englische Teams

Der FC Bayern hat gegen Liverpool bislang nur einen Sieg einfahren können. Hier eine Gesamtübersicht der Ergebnisse der FC Bayern München gegen englische Teams: