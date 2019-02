FC Bayern München beim FC Liverpool: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights und LIVE-TICKER zur Champions League

Im Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League trifft der FC Liverpool auf den FC Bayern München. Wann die Partie stattfindet und wo ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Das Duell zwischen dem deutschen Branchenprimus und des englischen Tabellenzweiten steht bevor. Während die Münchner am vergangenen Wochenende in der Bundesliga in Augsburg einen 3:2-Erfolg erkämpften, genoss der LFC eine neuntägige Spielpause, die teilweise im Kurz-Trainingslager im spanischen Marbella verbracht wurde.

FC Liverpool vs. FC Bayern: Datum, Ort

Das Achtelfinal-Hinspiel findet heute um 21 Uhr an der legendären Anfield Road statt und wird vom italienischen Schiedsrichter Gianluca Rocchi geleitet.

Der UEFA Super Cup 2001: FC Bayern München - FC Liverpool © getty 1/26 Das bisher letzte Pflichtspiel zwischen dem FC Bayern und dem FC Liverpool stieg am 24. August 2001. Damals siegten die Reds im UEFA Super Cup mit 3:2 gegen den FCB. © getty 2/26 Der FC Bayern hatte zuvor das Champions-League-Finale gegen den FC Valencia gewonnen. Im Elfmeterschießen wurde Oliver Kahn zum Helden. © getty 3/26 Der Liverpool holte den UEFA Cup - in einem epischen 5:4-Finale nach Verlängerung gegen Deportivo Alaves. © getty 4/26 Im Anschluss duellierten sich die beiden Mannschaft in Monaco um den UEFA Super Cup. Dank Treffern von Riise, Heskey und Owen ging Liverpool mit 3:0 in Führung. Salihamidzic und Jancker verkürzten nur mehr auf 2:3. Wer lief damals auf? © getty 5/26 FC BAYERN MÜNCHEN - Tor: Oliver Kahn: © getty 6/26 Abwehr: Willy Sagnol © getty 7/26 Thomas Linke © getty 8/26 Robert Kovac © getty 9/26 Bixente Lizarazu © getty 10/26 Mittelfeld: Owen Hargreaves © getty 11/26 Pablo Thiam © getty 12/26 Ciriaco Sforza © getty 13/26 Hasan Salihamidzic © getty 14/26 Sturm: Giovane Elber © getty 15/26 Claudio Pizarro © getty 16/26 FC LIVERPOOL - Tor: Sander Westerveld © getty 17/26 Markus Babbel © getty 18/26 Stephane Henchoz © getty 19/26 Sami Hyypiä © getty 20/26 Jamie Carragher © getty 21/26 Mittelfeld: Steven Gerrard © getty 22/26 Gary McAllister © getty 23/26 Dietmar Hamann © getty 24/26 John Arne Riise © getty 25/26 Sturm: Michael Owen © getty 26/26 Emile Heskey

FC Liverpool gegen FC Bayern München heute live im TV, Livestream und Liveticker

Diese Partie wird in Deutschland und Österreich exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt bereits zwei Stunden früher. Sebastian Hellmann und Lothar Matthäus werden mit ausgewählten Gästen um 19 Uhr auf Sendung gehen. Das Spiel wird kommentiert von Wolff Fuss.

Beim Streamingdienst DAZN könnt ihr euch bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights anschauen. Dazu gibt es das Spiel später im Re-Live. DAZN überträgt übrigens das Parrallelspiel des Tages zwischen Olympique Lyon und dem FC Barcelona.

DAZN kostet nur 9,99 Euro im Monat und kann einen Monat lang gratis getestet werden. Der Streamingdienst bietet euch unter anderem die UEFA Europa League und Premier League, aber auch US-Sport und noch vieles mehr.

Außerdem könnt ihr das Spiel im ausführlichen LIVETICKER von SPOX verfolgen.

Champions-League-Gruppenphase: FC Bayern und FC Liverpool im Vergleich

FC Liverpool Kategorie FC Bayern 9 Tore 15 13 Prozent Chancenverwertung 20 Prozent 19 Großchancen 21 32 Prozent Großchancenverwertung 43 Prozent 96 Torschüsse 95

FC Liverpool vs. FC Bayern: Voraussichtliche Aufstellungen

LFC : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson - Henderson, Milner, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane

: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson - Henderson, Milner, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane FCB: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martinez - Thiago, Goretzka - Gnabry, Lewandowski, Coman

FC Liverpool gegen FC Bayern: Alle Duelle im Überblick