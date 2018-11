Lionel Messi vom FC Barcelona aus Kader gegen Inter Mailand gestrichen

Lionel Messi vom FC Barcelona ist nach kurzer Verwirrung doch wieder aus dem Kader für die Partie gegen Inter Mailand in der Champions League gestrichen worden. Der Argentinier wird somit weiterhin seine Armverletzung auskurieren.

Am Sonntagmittag hatten die Katalanen ihren Kader für die Reise nach Italien öffentlich gemacht und dabei auch Messi berufen. Dieser sollte ohne Freigabe der medizinischen Abteilung nach Mailand reisen und vor Ort durch letzte Checks für die Partie freigegeben werden.

In der Nacht von Sonntag auf Montag aber korrigierte Barcelona den Kader und strich Messi. Eine Rückkehr am Dienstagabend (21 Uhr im LIVETICKER) wäre ohnehin einem Wunder gleichgekommen, zog sich Messi seinen Unterarmbruch doch erst am 20. Oktober im Spiel gegen den FC Sevilla zu.

Der früheste Zeitpunkt einer Rückkehr ist nun der 12. Spieltag der Primera Division am Sonntag, den 11 November gegen Real Betis. Eine Nachnominierung vollzog Barcelonas Trainer Ernesto Valverde derweil nicht. Anstatt mit 22 Spielern reist Barca nun mit 21 Spielern nach Mailand.