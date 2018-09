Champions-League-Highlights von FC Barcelona gegen PSV Eindhoven: Alle Tore im Video

Der FC Barcelona hat sein Auftaktspiel in der Königsklasse gegen die PSV Eindhoven souverän mit 4:0 (1:0) für sich entschieden und gleich am 1. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase die Tabellenführung in der Gruppe B übernommen. Hier gibt es die Highlights vom Spiel im Video.

Im Parallelspiel erlitt Tottenham gegen Inter Mailand einen Kollaps in den Schlussminuten. Lange Zeit führten die Spurs durch einen Treffer von Christian Eriksen, bis Mauro Icardi in der 86. Minute zum Ausgleich traf. In der Nachspielzeit traf Vecino nach einer Ecke zum 2:1 für Inter.

FC Barcelona gegen PSV Eindhoven: Alle Tore und Highlights im Video

FC Barcelona - PSV Eindhoven 4:0: Messi-Gala beschert Barca Auftaktsieg

Die Katalanen taten sich in der ersten Halbzeit schwer, eigene Chancen zu kreieren. Zwar agierten Rakitic´, Busquets und Co. gewohnt dominant im Mittelfeld, allerdings fehlte in der Offensive noch ein wenig die Durchschlagskraft.

Erneut war es ein Geniestreich von Lionel Messi, der Barca noch vor der Pause auf die Siegerstraße führte. Der Argentinier zirkelte einen perfekten Freistoß aus rund 25 Metern gekonnt in den rechten Winkel und ließ das Camp Nou zum ersten, aber nicht zum letzten Mal an diesem Abend erbeben.

Nach der Pause erhöhte der Ex-Dortmunder Dembele mit einer starken Einzelleistung auf 2:0, ehe Messi sein zweites und drittes Tor folgen ließ. Damit ist Messi der einzige Spieler, dem acht Hattricks in der Champions League gelangen.

Barca gegen Eindhoven: Die Fakten zum Spiel

Seit Ende Juni trainiert Mark van Bommel (41) PSV. Als Spieler war van Bommel sowohl für Barca (2005-2006) als auch für Eindhoven aktiv (1999-2005 und 2012-2013).

Lionel Messi ist erst der zweite Spieler in der Champions-League-Geschichte neben Raul, der in 14 aufeinanderfolgenden Spielzeiten in der Königsklasse getroffen hat. Insgesamt hat Messi nun 103 Tore in der Champions League erzielt.

Die bis dato letzte Niederlage in der Champions League kassierte der FC Barcelona im Mai 2013. Damals verloren die Katalanen mit 0:3 gegen den FC Bayern.

FC Barcelona und Inter an der Spitze der Gruppe B

Neben den Katalanen gewann auch Inter Mailand das erste Spiel der diesjährigen Champions-League-Saison. Gegen die Spurs setzten die Nerazzurri zu seinem fulminanten Schlussspurt an und drehten in den letzten fünf Minuten einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Sieg. Am 2. Spieltag der Champions League empfangen die Spurs Barca zum ersten echten Gipfeltreffen der Gruppe B.