Champions League, 1. Spieltag: Spiele, Datum, TV-Übertragung, Livestream.

In weniger als einer Woche startet die Champions-League-Saison 2018/19. Bei SPOX gibt es alle Infos zu den Partien des 1. Spieltags im Überblick.

Wann startet die Champions League 2018/19?

Der erste Spieltag der neuen Champions League findet am 18. und 19. September statt. An beiden Terminen werden acht Spiele ausgetragen, wobei jeweils zwei Partien schon um 18.55 Uhr deutscher Zeit angepfiffen werden. Die restlichen Partien starten um 21.00 Uhr.

Champions League: Der 1. Spieltag im Überblick

Am 18. September sind die Bundesligaklubs Borussia Dortmund und Schalke 04 im Einsatz. Außerdem kommt es zu zwei Topspielen zwischen Inter Mailand und Tottenham sowie dem FC Liverpool und Paris Saint-Germain. Einen Tag später sind der FC Bayern und 1899 Hoffenheim jeweils auswärts gefragt. Der amtierende Titelträger Real Madrid empfängt zum Auftakt in die neue Saison AS Rom.

Datum Anstoß Gruppe Begegnung 18. September 18.55 Uhr B FC Barcelona - PSV Eindhoven 18. September 18.55 Uhr B Inter Mailand - Tottenham Hotspur 18. September 21.00 Uhr A FC Brügge - BVB 18. September 21.00 Uhr A AS Monaco - Atletico Madrid 18. September 21.00 Uhr C FC Liverpool - Paris Saint-Germain 18. September 21.00 Uhr C Roter Stern Belgrad - SSC Neapel 18. September 21.00 Uhr D FC Schalke 04 - FC Porto 18. September 21.00 Uhr D Galatasaray - Lokomotive Moskau 19. September 18.55 Uhr E Ajax Amsterdam - AEK Athen 19. September 18.55 Uhr F Shaktar Donezk - 1899 Hoffenheim 19. September 21.00 Uhr E SL Benfica - FC Bayern München 19. September 21.00 Uhr F Manchester City - Olympique Lyon 19. September 21.00 Uhr G Real Madrid - AS Rom 19. September 21.00 Uhr G Viktoria Pilsen - CSKA Moskau 19. September 21.00 Uhr H FC Valencia - Juventus 19. September 21.00 Uhr H Young Boys Bern - Manchester United

Champions League, 1. Spieltag: TV-Übertragung und Livestream

In der kommenden Spielzeit sind die Übertragungsrechte für die Champions League zwischen dem Pay-TV Sender Sky und dem Streamingdienst DAZN aufgeteilt. Nach welchen Kriterien die Spiele verteilt wurden und welcher Anbieter welche Spiele in der kompletten Gruppenphase zeigt, erfahrt ihr hier.

Begegnung TV-Übertragung Livestream FC Barcelona - PSV Eindhoven Sky Sport HD (Konferenz) DAZN (Einzelspiel) Inter Mailand - Tottenham Hotspur Sky Sport HD (Konferenz) DAZN (Einzelspiel) FC Brügge - BVB Sky Sport HD (Konferenz, Einzelspiel) Sky Go (Einzelspiel) AS Monaco - Atletico Madrid Sky Sport HD (Konferenz) DAZN (Einzelspiel) FC Liverpool - Paris Saint-Germain Sky Sport HD (Konferenz) DAZN (Einzelspiel) Roter Stern Belgrad - SSC Neapel Sky Sport HD (Konferenz) DAZN (Einzelspiel) FC Schalke 04 - FC Porto Sky Sport HD (Konferenz) DAZN (Einzelspiel) Galatasaray - Lokomotive Moskau Sky Sport HD (Konferenz) DAZN (Einzelspiel) Ajax Amsterdam - AEK Athen Sky Sport HD (Konferenz) DAZN (Einzelspiel) Shaktar Donezk - 1899 Hoffenheim Sky Sport HD (Konferenz) DAZN (Einzelspiel) SL Benfica - FC Bayern München Sky Sport HD (Konferenz, Einzelspiel) Sky Go (Einzelspiel) Manchester City - Olympique Lyon Sky Sport HD (Konferenz) DAZN (Einzelspiel) Real Madrid - AS Rom Sky Sport HD (Konferenz) DAZN (Einzelspiel) Viktoria Pilsen - CSKA Moskau Sky Sport HD (Konferenz) DAZN (Einzelspiel) FC Valencia - Juventus Sky Sport HD (Konferenz) DAZN (Einzelspiel) Young Boys Bern - Manchester United Sky Sport HD (Konferenz) DAZN (Einzelspiel)

Was ist DAZN?

Der Streamingdienst DAZN kostet monatlich 9,99 Euro und ist jederzeit kündbar. Das "Netflix des Sports" hält die Übertragunsrechte für über 100 Partien der UEFA Champions League sowie für alle Spiele der Europa League. Außerdem zeigt DAZN wöchentlich zahlreiche Partien der Premier League, Serie A, Primera Division und Ligue 1. Darüber hinaus kann man Spiele der NBA, NFL und MLB sowie WTA Tennis live im Stream verfolgen.

Champions League: TV-Übertragung und Livestream in Österreich

Auch in Österreich sind die Übertragungsrechte zwischen Sky Sport und DAZN aufgeteilt. Wie in Deutschland zeigt Sky alle Partien des ersten Spieltags in der TV-Konferenz. Darüber hinaus bietet der Sender am Dienstag die Partie FC Liverpool - Paris Saint-Germain sowie am Mittwoch Real Madrid - AS Rom als Einzelspiel im TV und bei Sky Go an. DAZN überträgt alle anderen Partien als Einzelspiel im Livestream.