Pique: "Heute Nacht wird Liebe gemacht"

Mittwoch, 08.03.2017

Thomas Tuchel: "Wir hatten einen super Start ins Spiel. Dann haben wir nach 25 Minuten etwas den Faden verloren. Die zweite Halbzeit war eine absolute Top-Halbzeit, in der wir unsere Tore verdient geschossen haben. Für Auba war heute der perfekte Zeitpunkt für seinen Dreierpack. Wir wollten uns auf keinen Fall über dieses Hinspiel ärgern. Jetzt sind wir in der Runde der letzten Acht und wollen noch weiterkommen."

Michael Zorc: "Ich glaube die erste Viertelstunde war hervorragend. Danach wurden wir etwas nervös, haben nicht gut gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir dafür wunderschön gespielt und tolle Tore erzielt. Wir wurden ein bisschen nervös in der ersten Halbzeit. Ich habe zu Pierre (Aubameyang; d. Red.) nach dem Hinspiel gesagt: 'Du wirst das Rückspiel entscheiden' - und das hat er auch gemacht."

Marcel Schmelzer: "Es war ein Achtelfinale in der Champions League. Wir durften den Gegner nicht unterschätzen. Ich bin total zufrieden mit diesem verdienten Sieg. Das bringt unsere junge Mannschaft noch einmal einen Schritt nach vorne."

Beste Bilder der Achtelfinal-Rückspiele: Die Süd hat's schon gewusst © getty 1/36 BORUSSIA DORTMUND - SL BENFICA: Die Südtribüne beschwört vor dem Rückspiel gegen Benfica den Comeback-Geist des BVB - und glaubt daran, dass man die Portugiesen niederspielen kann /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel.html © getty 2/36 In der Totale sieht das noch beeindruckender aus: "Morgen schreiben die Gazetten wieder: Borussia spielt Benfica nieder" /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=2.html © getty 3/36 Das Team ist angefixt und bereit /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=3.html © getty 4/36 Tatsächlich dauert es nur vier Minuten, bis Aubameyang die Hausherren in Führung bringt /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=4.html © getty 5/36 Nichts mehr zu sehen von der Formkrise des Hinspiels - Auba dreht jubelnd ab /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=5.html © getty 6/36 Christian Pulisic - statt Andre Schürrle in der Startelf - schmeißt sich voll rein /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=6.html © getty 7/36 Dortmund hatte Mitte der ersten Halbzeit den Faden verloren. Youngster Pulisic erlöste mit seinem Treffer in der 59. Minute die Borussia. Der BVB wäre bei diesem Spielstand im Viertelfinale. /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=7.html © getty 8/36 Nur zwei Minuten später macht Aubameyang mit seinem nächsten Doppelpack den Deckel drauf. 3:0 für den BVB - das Stadion kocht /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=8.html © getty 9/36 Und sogar das vierte Tor legten die Borussen nach. Wieder war es Aubameyang, der seinen Dreierpack anzeigte /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=9.html © getty 10/36 Am Ende heißte es: kurz gezittert, dann den Sieg sicher nach Hause gebracht. Der BVB steht im Champions-League-Viertelfinale /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=10.html © getty 11/36 Ganz Barcelona lechzt nach dem Wunder gegen PSG. Das Camp Nou ist natürlich ausverkauft, die Stimmung schon vor dem Anpfiff auf dem Sidepunkt. /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=11.html © getty 12/36 Und es geht gleich super los für die Katalanen. Bereits in der 3. Minute stellt Suarez auf 1:0. /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=12.html © getty 13/36 PSG macht sich nur wenige Minuten später das Leben noch ein bisschen schwerer. Kurzawa befördert den Ball ins eigene Tor - der Traum lebt in Barcelona. /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=13.html © getty 14/36 Nach der Pause legt Barca noch einen nach. Messi verwandelt in der 50. Minute einen Elfmeter zum 3:0. Bei PSG flattern die Nerven. /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=14.html © getty 15/36 In der 62. Minute dann der Nackenschlag für Barcelona und die Befreiung für PSG. Cavani erzielt das so wichtige Auswärtstor. Die Hausherren brauchen weitere drei Treffer /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=15.html © getty 16/36 Barcelona hatte die Köpfe schon hängen lassen, da erzielte Neymar aus dem Nichts das 4:1 - in der 88. Minute (!) /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=16.html © getty 17/36 In der 91. Minute wurde dann Suarez im Strafraum gefoult - Elfmeter. Neymar tritt an und verwandelte sicher. Das Wunder war wieder möglich /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=17.html © getty 18/36 Und es kam, wie es kommen musste! In den letzten Sekunden der fünfminütigen Nachspielzeit sorgte Sergio Roberto für das Wunder von Barcelona /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=18.html © getty 19/36 Im Stadion brechen alle Dämme. Die komplette Mannschaft jagt Roberto über den Platz /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=19.html © getty 20/36 Trainerstab, Betreuer, Physios - der komplette FC Barcelona stürmt den Rasen /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=20.html © getty 21/36 Freude auf der einen, Trauer auf der anderen Seite. Kevin Trapp sitzt niedergeschlagen auf dem Rasen des Camp Nou /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=21.html © getty 22/36 FC ARSENAL - FC BAYERN MÜNCHEN: Die Fans der Gunners äußerten bereits im Vorfeld der Partie ihren Unmut gegenüber Trainer Wenger. Nicht gerade wenige fordern eine Wachablösung /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=22.html © getty 23/36 Weiter geht's. Falls der Trainer die Forderung der Fans nicht versteht, hier noch einmal in seiner Landessprache. Dabei ist Wenger doch eigentlich multilingual unterwegs /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=23.html © getty 24/36 Der Protestmarsch scheint kein Ende zu finden... /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=24.html © getty 25/36 "All good things must come to an end" heißt es auf den Plakaten /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=25.html © getty 26/36 ...und weiter geht's /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=26.html © getty 27/36 "We don't want you, Arsene" skandieren die Gunners-Fans rund um das Stadion. Wahre Zuneigung sieht anders aus /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=27.html © getty 28/36 Bei den ganzen Protesten lassen sich auch die Fans der Bayern nicht zweimal bitten - die Anhänger des Rekordmeisters protestieren mit Klopapier gegen die Eintrittspreise /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=28.html © getty 29/36 Da hat auch Rafinha seinen Spaß... /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=29.html © getty 30/36 Doch auch sportlich sollte es noch hoch hergehen. Theo Walcott nimmt Maß und überwindet Manuel Neuer /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=30.html © getty 31/36 Ist das noch Fußball oder schon Rhythmische Sportgymnastik? An der Synchronität sollten beide aber noch arbeiten /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=31.html © getty 32/36 SSC NEAPEL - REAL MADRID: Ein Küsschen für die Kamera! Dries Mertens feiert seinen Führungstreffer /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=32.html © getty 33/36 Ronaldo sucht und sucht und sucht... /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=33.html © getty 34/36 ... und findet Keylor Navas /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=34.html © getty 35/36 Koulibaly attackiert seinen eigenen Schlussmann, doch Ronaldo zeigt Gnade und trifft nur den Pfosten /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=35.html © getty 36/36 Wer auch sonst? Sergio Ramos trifft per Kopf (x2) nach Ecke von Toni Kroos (x2) /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-rueckspiele/real-barca-bayern-bvb-psg-neapel,seite=36.html

Julian Weigl: "Wir sind glücklich über das Ergebnis. Super, dass wir es hier zu Hause geschafft haben. Wir wussten, wir gehen mit einem Rückstand ins Spiel. Ich glaube, dass wir uns in der Bundesliga schon warm geschossen haben. Wir sind froh, dass wir so spielen wie wir spielen und in den wichtigen Spielen da sind."

Gonzalo Castro: "In der ersten Halbzeit haben wir nach dem Führungstreffer zu viel nachgerechnet. In Der zweiten Halbzeit haben wir dann die richtige Antwort gegeben. Wir haben es über die ganze Zeit gut gemacht. Benfica hatte kaum Torchancen. Wir haben nie große Räume freigelassen. Wir sind jetzt auf einem guten Weg dahin, wo wir hin wollen."

Pierre-Emerick Aubameyang: "Es war sehr gut und wichtig, dass wir vor unseren Fans so früh getroffen haben. Es war ein wichtiger Moment. Den Ball bekommen meine Kinder."

Kostas Mitroglou: "So ist das im Fußball und in der Champions League. Da kann man nichts machen. Dortmund hat sehr gut gespielt. Wir haben auf unsere Chance gewartet. Die hatten wir zu Beginn der zweiten Halbzeit, die haben wir nicht gemacht. In der Champions League werden die kleinen Fehler direkt bestraft."

Pique: "Ich habe sowas nicht erlebt seit Bakero gegen Kaiserslautern. Die Krankenhäuser müssen in den nächsten neun Monaten mehr Krankenschwestern einstellen, denn heute Nacht wird unendlich viel Liebe gemacht."

Luis Enrique: "Niemand hat jemals aufgehört, daran zu glauben. Die Leistung der Mannschaft war spektakulär. Am Ende haben wir den verdienten Lohn bekommen."

Die größten Comebacks im Europapokal © getty 1/23 FC Barcelona - Paris Saint-Germain (CL-Achtelfinale 2017): 6:1 (Hinspiel: 0:4) - Das unfassbarste Comeback der Europapokalgeschichte! Im Camp Nou dreht Barca als erstes Team aller Zeiten durch ein Tor in der 96. Minute einen Vier-Tore-Rückstand /de/sport/diashows/1603/groesste-aufholjagden-europapokal/comebacks-champions-league-europa-werder-bayern-dortmund.html © getty 2/23 Bayern München - Juventus Turin (CL-Achtelfinale 2016) 4:2 n.V. - Bayern lief früh einem 0:2-Rückstand hinterher, doch in der Nachspielzeit gelang Thomas Müller der Ausgleich. Die Verlängerung brachte die FCB-Tore drei und vier zum spektakulären Sieg /de/sport/diashows/1603/groesste-aufholjagden-europapokal/comebacks-champions-league-europa-werder-bayern-dortmund,seite=2.html © getty 3/23 FC Barcelona - FC Chelsea (CL-Viertelfinale): 5:1 n.V. (Hinspiel: 1:3) - Die Blues vor der Ära Abramovich brachten den großen FCB ins Wanken. Die Katalanen retteten sich im Rückspiel in die Verlängerung, wo Rivaldo und Figo den Sack zumachten /de/sport/diashows/1603/groesste-aufholjagden-europapokal/comebacks-champions-league-europa-werder-bayern-dortmund,seite=3.html © getty 4/23 Karlsruher SC - FC Valencia (2. Runde, UEFA Cup 1993): 7:0 (Hinspiel: 1:3) - "Das ist nicht möglich, es ist unfassbar!" Jörg Dahlmann kommentierte legendär, während sich Euro-Eddy unsterblich machte. Vier Treffer erzielte Schmidt beim 7:0-Sieg /de/sport/diashows/1603/groesste-aufholjagden-europapokal/comebacks-champions-league-europa-werder-bayern-dortmund,seite=4.html © getty 5/23 Manchester United - Olympiakos Piräus (CL-Achtelfinale 2014): 3:0 (Hinspiel: 0:2) - ROBIN VAN PERSIE! Der Niederländer sorgte mit seinem Hattrick im Old Trafford für den Einzug ins Viertelfinale /de/sport/diashows/1603/groesste-aufholjagden-europapokal/comebacks-champions-league-europa-werder-bayern-dortmund,seite=5.html © getty 6/23 Bayer Leverkusen - Espanyol Barcelona (UEFA-Cup-Finale 1988): 6:5 n.E. (Hinspiel: 0:3) - Mit drei Toren egalisierte Bayer den Hinspiel-Rückstand, dann lag Bayer im Elfmeterschießen wieder 0:2 zurück. Doch Vollborn und die Latte bescherten Bayer den Titel /de/sport/diashows/1603/groesste-aufholjagden-europapokal/comebacks-champions-league-europa-werder-bayern-dortmund,seite=6.html © getty 7/23 Borussia Dortmund - FC Malaga (CL-Viertelfinale 2013): 3:2 (0:0) Mit dem 1:2, das nach 90 Minuten auf der Anzeigetafel prangte, war der BVB draußen. Doch Marco Reus und Felipe Santana trafen in einer wahnsinnig kuriosen Verlängerung zum 3:2-Endstand /de/sport/diashows/1603/groesste-aufholjagden-europapokal/comebacks-champions-league-europa-werder-bayern-dortmund,seite=7.html © getty 8/23 FC Chelsea - Paris Saint-Germain (Viertelfinale 2014): 2:0 (Hinspiel: 1:3) - Ein von David Luiz (damals noch bei Chelsea) und Pastore in der 93.! Das Duell schien entschieden. Sechs Tage später drehten Schürrle und Ba (86.!) den Spieß um /de/sport/diashows/1603/groesste-aufholjagden-europapokal/comebacks-champions-league-europa-werder-bayern-dortmund,seite=8.html © getty 9/23 Liverpool FC - AC Milan (CL-Finale 2005): 6:5 n.E. - Die ersten Pool-Fans waren bereits gegangen, da Milan zur Pause mit 3:0 führte. Nichts werden sie je mehr bereut haben, denn die Reds glichen innerhalb von 6 Minuten aus und siegten im Elfmeterschießen /de/sport/diashows/1603/groesste-aufholjagden-europapokal/comebacks-champions-league-europa-werder-bayern-dortmund,seite=9.html © getty 10/23 Bayer 05 Uerdingen - Dynamo Dresden (Viertelfinale, Europapokal der Pokalsieger 1986): 7:3 (Hinspiel: 0:2) - Ein 1:3-Rückstand zur Pause - eigentlich war die Messe längst gelesen. Doch 6 Tore in 29 Minuten sorgten für das berühmte "Wunder von Grotenburg" /de/sport/diashows/1603/groesste-aufholjagden-europapokal/comebacks-champions-league-europa-werder-bayern-dortmund,seite=10.html © getty 11/23 AS Monaco - Real Madrid (CL-Viertelfinale): 3:1 (Hinspiel: 2:4) - Pierluigi Collina pfiff das Rückspiel im Fürstentum ... und sah die Legenden um Zidane und Ronaldo untergehen. Dabei hatte Raul die Königlichen bereits in Führung geschossen /de/sport/diashows/1603/groesste-aufholjagden-europapokal/comebacks-champions-league-europa-werder-bayern-dortmund,seite=11.html © getty 12/23 Deportivo La Coruna - AC Milan (CL-Viertelfinale 2004): 4:0 (Hinspiel: 1:4) - Freud und Leid liegen so eng beieinander. Valeron bejubelte seinen Treffer, während Milan kollektiv in die Röhre guckte. Depor kegelte Carlo Ancelotti aus der CL /de/sport/diashows/1603/groesste-aufholjagden-europapokal/comebacks-champions-league-europa-werder-bayern-dortmund,seite=12.html © imago 13/23 1. FC Kaiserslautern - Real Madrid (Viertelfinale, UEFA Cup 1982): 5:0 (Hinspiel: 1:3) Zwei Tore von Friedhelm Funkel eröffneten den Reigen, drei Real-Platzverweise später versohlten die Roten Teufel dem Weißen Ballett gehörig den Allerwertesten /de/sport/diashows/1603/groesste-aufholjagden-europapokal/comebacks-champions-league-europa-werder-bayern-dortmund,seite=13.html © getty 14/23 Bayern München - FC Porto (CL-Viertelfinale 2015): 6:1 (Hinspiel 1:3) - Nach zehn Minuten im Estado do Dragao liefen die Münchner bereits einem 0:2-Rückstand hinterher. Im Rückspiel war nach 40 Minuten (5:0 durch Lewandowski) aber alles klar /de/sport/diashows/1603/groesste-aufholjagden-europapokal/comebacks-champions-league-europa-werder-bayern-dortmund,seite=14.html © getty 15/23 Feyenoord Rotterdam - VfB Stuttgart (1. Runde, UEFA Cup 1998) 0:3 (Hinspiel: 3:1) -"Wir wussten vorher, dass die Zeit der Deutschen vorbei ist", so Feyenoord-Coach Beenhakker nach dem Hinspiel. Balakow, Djordjevic und Bobic belehrten ihn eines Besseren /de/sport/diashows/1603/groesste-aufholjagden-europapokal/comebacks-champions-league-europa-werder-bayern-dortmund,seite=15.html © getty 16/23 Werder Bremen - Spartak Moskau (2. Runde, UEFA Cup 1987): 6:2 n.V. (Hinspiel: 1:4) Den Comeback-Experten aus der Hansestadt gelangen gleich vier spektakuläre Europapokal-Aufholjagden. Den Anfang nahmen die Weser-Wunder mit dem 6:2 gegen Spartak Moskau /de/sport/diashows/1603/groesste-aufholjagden-europapokal/comebacks-champions-league-europa-werder-bayern-dortmund,seite=16.html © getty 17/23 Werder Bremen - Dynamo Berlin (Europapokal der Landesmeister 1988): Hinspiel 0:3, Rückspiel 5:0 "Kommt endlich raus, ihr Feiglinge" brüllte Burgsmüller durch die geschlossene Tür der Gästekabine. Dynamo kam - und erlebte ein wahres Debakel /de/sport/diashows/1603/groesste-aufholjagden-europapokal/comebacks-champions-league-europa-werder-bayern-dortmund,seite=17.html © getty 18/23 FC Chelsea - SSC Neapel (CL-Achtelfinale 2012): 4:1 (Hinspiel: 1:3) - Chelsea kann Comebacks. "Das Auswärtstor gibt uns die Chance, das Ruder herumzureißen", hatte Villas-Boas nach dem Hinspiel betont. Er wurde von Di Matteo ersetzt, behielt dennoch Recht /de/sport/diashows/1603/groesste-aufholjagden-europapokal/comebacks-champions-league-europa-werder-bayern-dortmund,seite=18.html © getty 19/23 Werder Bremen - RSC Anderlecht (CL-Vorrunde 1993) 5:3 - Das dritte Wunder von der Weser feierte Werder in der Gruppe gegen Anderlecht. Lange lag Bremen mit 0:3 hinten, dann schossen sich die Bremer mit fünf Toren in 23 Minuten in die Geschichtsbücher /de/sport/diashows/1603/groesste-aufholjagden-europapokal/comebacks-champions-league-europa-werder-bayern-dortmund,seite=19.html © getty 20/23 Werder Bremen - Olympique Lyon (3. Runde, UEFA Cup 1999): 4:0 (Hinspiel: 0:3) - Lyon trat zu defensiv auf und wurde von Werder an die Wand gespielt. Andi Herzog (1 Tor, 2 Vorlagen) war Matchwinner, das letzte Tor erzielte ein damals 21-jähriger Pizarro /de/sport/diashows/1603/groesste-aufholjagden-europapokal/comebacks-champions-league-europa-werder-bayern-dortmund,seite=20.html © imago 21/23 Borussia Mönchengladbach - Real Madrid (3. Runde, UEFA Cup 1985): 0:4 (Hinspiel: 5:1) - Die deutschen Teams waren nicht immer die Lachenden: Vor 21 Jahren zeigte Real Madrid Gladbach im Rückspiel die Grenzen auf und warf die Fohlen aus dem UEFA Cup /de/sport/diashows/1603/groesste-aufholjagden-europapokal/comebacks-champions-league-europa-werder-bayern-dortmund,seite=21.html © getty 22/23 FC Barcelona - AC Milan (CL-Achtelfinale 2013): 4:0 (Hinspiel: 0:2) - Nach der 0:2-Pleite im San Siro war es einmal mehr Messi, der seine Katalanen in die Erfolgsspur führte. Sein Doppelpack egalisierte das Ergebnis bereits zur Halbzeit /de/sport/diashows/1603/groesste-aufholjagden-europapokal/comebacks-champions-league-europa-werder-bayern-dortmund,seite=22.html © getty 23/23 Manchester United - Bayern München (CL-Finale 1999) 2:1 - eine der bittersten Stunden des FCB. Bayern hielt das 1:0 von Mario Basler bis zur Nachspielzeit, doch dort entrissen Teddy Sheringham und Ole Gunnar Solskjaer den Deutschen den Henkelpott /de/sport/diashows/1603/groesste-aufholjagden-europapokal/comebacks-champions-league-europa-werder-bayern-dortmund,seite=23.html

Ivan Rakitic: "Du musst immer alles versuchen, um das Unmögliche möglich zu machen. So ein großes Team 6:1 zu schlagen, ist völlig verrückt."

Samuel Umtiti: "Ich habe so etwas noch nie erlebt. Wenn wir mit dieser Einstellung spielen, sind wir unschlagbar."

Unai Emery: "Wir haben in den Schlussminuten alles verloren. Barcelona kann so etwas schaffen. Für sie hieß es alles oder nichts."

