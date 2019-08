Jadon Sancho wieder Matchwinner beim BVB: Das zumindest vorläufige Treuebekenntnis des Edelsteins

Jadon Sancho war neben Paco Alcacer der überragende Mann beim 5:1-Sieg von Borussia Dortmund über den FC Augsburg. Vor allem seinen Torjubel wertet mancher als Zeichen.

Ab durch die Mitte: So wie Jadon Sancho die bedauernswerten Augsburger in den 90 Minuten zuvor wie Statisten stehengelassen hatte, so flink eilte der Engländer mit Verweis auf einen wichtigen Termin auch danach an den wartenden Journalisten vorbei.

Dabei hätte es einige Fragen an den Shootingstar von Borussia Dortmund gegeben, nicht nur zu seiner überragenden Vorstellung beim 5:1 zum Saison-Auftakt gegen den FCA. Sondern auch zu den erneut aus seinem Heimatland hoch kochenden Gerüchten über einen bereits feststehenden Abschied im nächsten Sommer.

Laut Daily Mail sei Manchester United bereit, für Sancho rund 110 Millionen Euro Ablöse zu zahlen, auch Ex-Klub Manchester City ist demnach in der Verlosung. Beim BVB will man davon nichts wissen, gleichwohl ist den Bossen aber auch klar, dass sie das Toptalent vermutlich nicht ewig halten können.

BVB - FC Augsburg: Noten und Einzelkritiken © getty 1/29 Dortmund schlägt Augsburg mit 5:1 und erobert am 1. Spieltag direkt die Tabellenspitze. Sancho, Reus und Alcacer stechen bei der Borussia heraus. Der Augsburger Keeper Koubek legte einen kuriosen Auftritt hin. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/29 Marwin Hitz: Beim schnellen Gegentor machtlos. Anschließend nicht mehr gefordert. Note: 3,5. © getty 3/29 Lukasz Piszczek: Beim Gegentor nicht gegen Pedersen zu Stelle. Gewann weniger als die Hälfte seiner Zweikämpfe (42 Prozent). Relativ zurückhaltende Leistung. Ging nach 67 Minuten runter. Muss sich im Duell mit Hakimi strecken. Note: 4. © getty 4/29 Manuel Akanji: Vollkommen orientierungslos beim Gegentor. Ansonsten defensiv nicht wirklich gefordert, verteilte stattdessen die Bälle Richtung Mittelfeld und hielt sich bei den wenigen Augsburger Gegenstößen schadlos. Note: 3,5. © getty 5/29 Mats Hummels: BL-Comeback für den BVB nach 1190 Tagen und direkt ein Gegentor nach wenigen Sekunden. Danach mit einer Kopfballchance (11.) und einigen präzisen Pässen sowie Diagonalbällen im Spielaufbau. Drittmeiste Ballkontakte bei Dortmund. Note: 3. © getty 6/29 Nico Schulz: Defensiv auf der Höhe und auch immer wieder in der Offensive zu finden - deshalb holte ihn die Borussia. Seine Hereingaben dann allerdings nicht immer genau. Harmonierte jedoch im Zusammenspiel mit Hazard auf der linken Seite. Note: 3. © getty 7/29 Julian Weigl: Tat sich im defensiven Mittelfeld wie "früher" als Ballverteiler hervor, war aber verhältnismäßig häufig in Strafraumnähe zu finden. So zum Beispiel bei seinem starken Schuss, den Koubek entschärfte (10.). Gute Leistung. Note: 2,5. © getty 8/29 Axel Witsel: Meiste Ballkontakte und mit außergewöhnlicher Passquote (98 Prozent). Ein Ballverlust von ihm leitete einen Augsburger Konter ein. Machte dies mit seiner starken Vorlage zum wichtigen 2:1 wieder wett. Legte auch das 5:1 auf. Note: 2. © getty 9/29 Jadon Sancho: Beim Gegentor defensiv nicht wirklich auf der Höhe und offensiv zunächst eher glücklos in seinen Aktionen. Dann aber mit der Vor-Vorlage zum 1:1, dem Tor zum 2:1, am 3:1 beteiligt und dem Assist zum 4:1. Note: 1,5. © getty 10/29 Marco Reus: Zu Beginn offensivstärkster Dortmunder, ging auch weite Wege in die Defensive. Bereitete das 1:1 vor und scheiterte mit einem Kopfball sowie einer Großchance an Koubek (25.). Immer wieder mit guten Läufen in die Tiefe. Traf zum 3:1. Note: 2. © getty 11/29 Thorgan Hazard: Bestritt die zweitmeisten Zweikämpfe beim BVB und gewann gute 60 Prozent davon. Versuchte viel, auch im Eins-gegen-eins, blieb bei seinen Flanken aber häufig hängen. Dafür mit ein paar tollen Pässen in die Tiefe. Note: 3. © getty 12/29 Paco Alcacer: Schoss zwei Treffer und steht nun bei 20 Buden in 27 Bundesliga-Spielen. Diese Marke erreichte zuvor nur Toni für Bayern 2008. Bereitete zudem noch das 3:1 vor - und das mit den mit Abstand wenigen Ballkontakten beim BVB (29). Note: 1,5. © getty 13/29 Julian Brandt: Kam nach 68 Minuten für Hazard. Sofort drin im Spiel und umtriebig. Schoss 14 Minuten später das 5:1. Note: 2,5. © getty 14/29 Achraf Hakimi: In Minute 68 für Piszczek als Rechtsverteidiger eingewechselt. Verwaltete solide den Vorsprung mit. Note: 3,5. © getty 15/29 Mario Götze: Kam zwölf Minuten vor dem Ende für Reus und blieb ohne wirklich nennenswerte Aktion. Keine Bewertung. © imago images 16/29 Thomas Koubek: Kurioser Auftritt des FCA-Keepers! Er glänzte mit tollen Paraden gegen Weigl (10.), Reus (25.) und Witsel (27.), war aber an drei Gegentoren entscheidend mitbeteiligt. Vor allem beim dritten irrte er planlos durch den Strafraum. Note: 4,5. © getty 17/29 Georg Teigl: Etliche Male mit schlechtem Stellungsspiel und inkonsequentem Attackieren gegen Hazard und Sancho. Das zweite, dritte und vierte Gegentor entstanden über seine Seite. Note: 5,5. © getty 18/29 Marek Suchy: Der vom FC Basel gekommene Innenverteidiger ließ sich trotz der fünf Gegentore wenig zu Schulden kommen. Gewann alle seine Zweikämpfe und Luftzweikämpfe. Note: 3. © getty 19/29 Rani Khedira: Zweikampfschwächer und passunsicherer als sein Nebenmann Suchy. Grobe Fehler unterliefen ihm jedoch auch nicht. Note: 4. © getty 20/29 Mads Pedersen: Das 1:0 bereitete er mustergültig vor, ansonsten aber mehr Schatten als Licht. Im Defensivverhalten offenbarte Pedersen genau wie sein Pendant auf rechts Teigl etliche Schwächen. Rettete in der 84. auf der Linie. Note: 4,5. © getty 21/29 Carlos Gruezo: Mit einem starken Pass leitete er das zwischenzeitliche 1:0 ein. Auch ansonsten eine solide Partie des zentralen Mittelfeldspielers: Cruezo erkämpfte sich bei Augsburg die meisten Bälle. Note: 3,5. © getty 22/29 Daniel Baier: Vor allem in der ersten Halbzeit unterliefen ihm viel zu viele Fehlpässe (zeitweise nur 20 Prozent Passquote). Nach dem Seitenwechsel verbesserte er sich auf niedrigem Niveau. Note: 4,5. © getty 23/29 Andre Hahn: Erstmals in Erscheinung trat Hahn in der 44. Minute, als er nach einem Zusammenprall mit Akanji behandelt werden musste. Bis zu seiner Auswechslung in der 60. Minute vollkommen wirkungslos. Note: 5. © getty 24/29 Michael Gregoritsch: Der Wille war ihm zwar anzumerken, die Umsetzung klappte aber selten. Gregoritsch kämpfte, verzeichnete aber kaum gelungene Offensivaktionen. In der 77. ausgewechselt. Note: 5. © getty 25/29 Ruben Vargas: An der Entstehung des 1:0 beteiligt, ansonsten aber bis zu seiner Auswechslung offensiv sehr unauffällig. Im Defensivverhalten viel zu inkonsequent. Note: 5. © getty 26/29 Florian Niederlechner: Nach 31 Sekunden erzielte er das 1:0, in der Folge wurde er von seinen Kollegen aber nicht mehr in Szene gesetzt. Stattdessen rieb er sich in zahlreichen Zweikämpfen auf (den meisten beim FCA). Note: 3. © getty 27/29 Marco Richter: Kam in der 60. Minute für Hahn ins Spiel - aber brachte nicht mehr Schwung als sein Vorgänger. Note: 4. © getty 28/29 Reece Oxford: In der 76. für Gregoritsch eingewechselt. Nennenswerte Aktion hatte er keine. Keine Bewertung. © getty 29/29 Fredrik Jensen: Kam kurz vor Schluss für Vargas - und spielte bis zum Abpfiff keinen einzigen Pass. Keine Bewertung.

Sanchos zumindest vorläufiges Treuebekenntnis

"Ich würde jetzt nicht sagen, er wird in fünf Jahren definitiv noch hier spielen. Ich würde aber auch nicht sagen, er wird in fünf Jahren definitiv nicht mehr hier spielen", hatte Dortmunds Boss Hans-Joachim Watzke vergangene Woche erklärt. Immerhin gehört der Youngster laut einer Studie des CIES Football Observatory schon jetzt mit einem Marktwert von rund 160 Millionen Euro zu den fünf wertvollsten Spielern der Welt. "Bei einem Spieler wie Jadon Sancho musst du jedes Jahr neu überprüfen, wie es weitergeht", sagte Watzke.

Für die aktuelle Transferperiode hatte er allerdings schon im Frühjahr im Interview mit SPOX und DAZN kategorisch eine Freigabe für den bis 2022 vertraglich gebundenen Sancho ausgeschlossen. Schließlich weiß Watzke auch, wie wichtig der Flügelflitzer für die Schwarz-Gelben ist: "Es gibt nicht viele 19-Jährige, die über so ein Potenzial verfügen."

Das bewies Sancho vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park am Samstag eindrucksvoll. Den schnellen Ausgleich durch Paco Alcacer (3.) nach Vorlage von Marco Reus leitete er ebenso ein wie das 3:1 durch Reus nach Pass von Alcacer (57.). Zudem gab er den Assist zu Alcacers Doppelpack zum 4:1 (59.) und erzielte vor allem kurz nach der Pause den erlösenden Führungstreffer für die drückend überlegenen Dortmunder. Dass Sancho sich danach vor der tobenden Südkurve mehrfach aufs BVB-Wappen klopfte, wertete mancher Beobachter als zumindest vorläufiges Treuebekenntnis.

Sancho verbessert 52 Jahre alte Bestmarke

Mit 19 Jahren und 145 Tagen ist Sancho nun der jüngste Spieler aller Zeiten beim Erzielen des 14. Bundesliga-Tores. Damit verbesserte er die 52 Jahre alte Uralt-Bestmarke des damals 33 Tage älteren Horst Köppel aus dem Jahr 1967. Insgesamt war der englische Nationalspieler 2019 an 15 Bundesligatreffern beteiligt (acht Tore, sieben Vorlagen). Das ist der höchste Wert eines Spielers, der 2000 oder später geboren wurde, in Europas Top-5-Ligen.

Trotzdem wollten die Teamkollegen und Verantwortlichen hinterher weder Sancho noch Doppelpacker Alcacer explizit herausheben, sondern lobten generell die überzeugende Offensive. "Wir haben da eine riesige Qualität, und wenn wir als Mannschaft gut verteidigen und den Ball schnell erobern, sind wir natürlich immer brandgefährlich", meinte etwa Julian Weigl und ergänzte mit Blick auf die prominent besetzte Ersatzbank und den spät eingewechselten Julian Brandt, der das 5:1 erzielte: "Wir haben viele andere noch hinten dran, die Schwung reinbringen."

Auch Michael Zorc war bemüht, jegliche Euphorie nach nur einem Spiel im Keim zu ersticken. "Es war ein guter Start, aber mehr auch nicht", meinte der Sportdirektor. "Und auf den Rückstand hätte ich verzichten können."

Zorcs kleiner Seitenhieb gegen Sancho

Ein kleiner Seitenhieb auch gegen Sancho, der beim Gegentreffer nach gerade mal 31 Sekunden in der Rückwärtsbewegung nicht zum ersten Mal komplett unaufmerksam war.

Doch Sanchos Geniestreiche überdecken meist seine Defizite wie etwa im Supercup, als er sich häufig an der Bayern-Defensive die Zähne ausbiss - dann aber die Partie mit einer Vorarbeit und seinem Treffer zum 2:0-Endstand entschied. Danach wurde der Außenstürmer national und international in den Medien als Matchwinner gefeiert.

Mindestens ein Jahr dürfen sich die Fans noch auf weitere Geistesblitze des Publikumslieblings freuen. Und wenn die Dortmunder auch dank Sancho in dieser Saison so erfolgreich sind, wie sie es sich vorgenommen haben, bleibt ihnen der "Edelstein" (Gazzetta dello Sport) vielleicht noch länger erhalten.