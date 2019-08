FC Bayern, News und Gerüchte: David Alaba fordert Neuzugänge

Bayern Münchens David Alaba hat kurz vor dem Saisonauftakt gegen Hertha BSC (Fr., 20.30 live auf DAZN) Neuzugänge gefordert. Leroy Sane entging wohl ein enormes Gehalt beim FCB, Timo Werner wird angeblich immer teurer. Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, News: Auch David Alaba fordert weitere Neuzugänge

Bayern Münchens David Alaba hat sich den Rufen von Robert Lewandowski sowie Manuel Neuer angeschlossen und ebenfalls Neuzugänge gefordert. "Die Saison dauert lange, und bei diesen Belastungen, die wir haben, braucht man nicht nur einen Kader mit hohem Niveau, sondern auch einen großen Kader", sagte der Österreicher gegenüber apa.

Für Alaba wären nach der Verpflichtung von Ivan Perisic noch immer "ein, zwei Spieler" von Nöten, um den Kader bestmöglich aufzustellen: "Um den Konkurrenzkampf zu heben und in der Breite gut aufgestellt zu sein." Insgesamt aber habe er "Vertrauen" in die bayerischen Bosse: "Ich denke, dass sich noch etwas tun wird."

FC Bayern, News: David Alaba glaubt an Chance in der Champions League

Schon jetzt traut David Alaba dem FC Bayern München den Triumph in der Champions League zu. "Wir sind nach wie vor in der europäischen Top-Riege dabei, das haben wir in den letzten Jahren bewiesen. Oft haben nur Kleinigkeiten gegen uns den Ausschlag gegeben", sagte der 27-Jährige.

Die "erste Priorität" allerdings sei nach wie vor die Meisterschaft: "Die Dortmunder waren immer schon ein harter Konkurrent, und das wird auch diesmal so sein. Sie haben im Sommer viel getan und ich rechne damit, dass sie sehr stark sein werden."

Wie es für Alaba in den nächsten Jahren weitergeht, ließ der Verteidiger offen: "Mein Fokus liegt ganz beim FC Bayern, was im nächsten Jahr passieren wird, weiß ich nicht. Aber ich habe immer betont, dass ich ein Spieler bin, der neue Herausforderungen sucht - ob das beim FC Bayern oder woanders sein wird, kann ich nicht sagen."

Meistertipps der Bundesliga-Trainer: FC Bayern München und BVB die Favoriten © getty 1/19 Der SID hat die 18 Bundesliga-Trainer befragt, wer in der Saison 2019/20 Deutscher Meister wird. Das ist das Ergebnis. © getty 2/19 Peter Bosz (Bayer Leverkusen): "Es gibt zwei Klubs, die ihre Ansprüche ganz klar formuliert haben - Bayern und Dortmund. Und es gibt 16 Klubs, die es ihnen auf dem Weg zum erhofften Titel sehr schwer machen werden." © getty 3/19 Julian Nagelsmann (RB Leipzig): "Der FC Bayern München." © getty 4/19 Marco Rose (Borussia Mönchengladbach): "Ich glaube, dass es wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund geben wird. RB Leipzig und Bayer Leverkusen traue ich durchaus zu, dabei eine überraschende Rolle zu spielen." © getty 5/19 Oliver Glasner (VfL Wolfsburg): "Da möchte ich mich nicht festlegen. Natürlich ist Bayern München der erste Favorit auf die Meisterschaft. Aber ich sag's mal mit einem Augenzwinkern: die beste Mannschaft wird am Ende den Titel holen." © getty 6/19 Adi Hütter (Eintracht Frankfurt): "Ich tippe auf Bayern München, auch wenn Dortmund ein starker Konkurrent sein wird." © getty 7/19 Florian Kohfeldt (Werder Bremen): "Ich tippe, dass der BVB Meister wird. Denn von außen betrachtet, finde ich die Mischung im Kader sehr spannend." © getty 8/19 Alfred Schreuder (TSG Hoffenheim): "Ich denke, dass sich der FC Bayern aufgrund seiner Qualität letztlich wieder durchsetzt. Gleichzeitig würde ich mich freuen, wenn die Liga ähnlich lange spannend bleibt wie zuletzt." © getty 9/19 Friedhelm Funkel (Fortuna Düsseldorf): "Ich denke, dass Bayern wieder Deutscher Meister wird, weil sie einfach eine unfassbar hohe Qualität haben. Dortmund hat seinen sehr guten Kader allerdings super verstärkt und wird es den Bayern schwer machen." © getty 10/19 Ante Covic (Hertha BSC): "Bayern München!" © getty 11/19 Sandro Schwarz (FSV Mainz 05): "Mein Favorit ist wie im letzten Jahr Bayern München." © getty 12/19 Christian Streich (SC Freiburg): "Ich gehe davon aus, dass Bayern wieder Meister wird. Dortmund kann sich aber sicherlich auch diese Saison auf Augenhöhe präsentieren. Gut möglich, dass es auch einen Dreikampf und eine Überraschungsmannschaft gibt." © getty 13/19 David Wagner (Schalke 04): "Ich tippe auf Bayern München als Meister. Sie haben die größte Erfahrung im Titelkampf und unverändert die besten Ressourcen in jeder Hinsicht." © getty 14/19 Martin Schmidt (FC Augsburg): "Bayern ist sicher Favorit. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es eine Überraschung im Meisterschaftsrennen gibt und es noch enger wird als in der vergangenen Saison. Ich traue dem BVB durchaus den nächsten Schritt zu." © getty 15/19 Achim Beierlorzer (1. FC Köln): "Um die Meisterschaft wird definitiv wieder der FC Bayern spielen, der eine überragende Mannschaft hat. Dazu Dortmund, weil sie sich sehr gut verstärkt haben. Ob eine dritte Mannschaft dazu kommt, wird sich zeigen." © getty 16/19 Steffen Baumgart (SC Paderborn): "Bayern München." © getty 17/19 Urs Fischer (Union Berlin): "Der FC Bayern München." © getty 18/19 Lucien Favre (Borussia Dortmund): "Der FC Bayern hat die besten Voraussetzungen. Wir wollen ein starker Herausforderer sein und um den Meistertitel mitspielen." © getty 19/19 Niko Kovac (Bayern München): "Unsere Ambitionen sind wie immer sehr hoch, wir wollen das Double verteidigen, wissen aber selbst, wie schwierig es werden wird. Die Konkurrenz hat sich gut verstärkt."

FC Bayern, Gerücht: Leroy Sane entging Mega-Gehalt in München

Der FC Bayern München hätte Manchester Citys Leroy Sane bei einem Transfer offenbar ein herausragendes Gehalt bezahlt. Wie die englische DailyMail berichtet, wurde dem Flügelspieler eine wöchentliche Gage von rund 438.000 Euro angeboten. Dies hätte sich im Jahr auf fast 21 Millionen Euro summiert.

Bei Manchester City verdient Sane aktuell rund 100.000 Euro pro Woche und damit jährlich etwa 4,8 Millionen Euro. Bisher soll das ihm vorgelegte Angebot der Engländer zur Verlängerung eine Verdoppelung der Bezüge vorsehen - noch immer deutlich weniger als beim FC Bayern.

Inwiefern diese Zahlen der DailyMail aber der Realität entsprechen, ist fraglich. Der FC Bayern setzte in der Vergangenheit stets auf eine klare Gehaltsstruktur. Bisher waren Robert Lewanodwski, Manuel Neuer und Thomas Müller mit 15 Millionen Euro netto im Jahr auf der obersten Gehaltsstufe eingeordnet.

Bayern München vs. Hertha BSC: Die vergangenen Begegnungen

Wettbewerb Termin Heim Auswärts Ergebnis Bundesliga 23. Februar 2019 FC Bayern Hertha BSC 1:0 DFB-Pokal 6. Februar 2019 Hertha BSC FC Bayern 2:3 n.V. Bundesliga 28. September 2018 Hertha BSC FC Bayern 2:0 Bundesliga 24. Februar 2018 FC Bayern Hertha BSC 0:0 Bundesliga 1. Oktober 2017 Hertha BSC FC Bayern 2:2

FC Bayern, Gerücht: RB Leipzigs Timo Werner wird offenbar teurer

Der FC Bayern München müsste inzwischen wohl eine deutlich höhere Summe aufbringen, um Timo Werner unter Vertrag zu nehmen. Dies berichtet die Bild. Demnach haben die Roten Bullen ihre Forderung inzwischen auf 40 Millionen Euro für einen Wechsel im Sommer erhöht.

Bisher war der FC Bayern wohl nur bereit, 25 Millionen Euro aufzubringen oder anderweitig den Stürmer im kommenden Transfersommer ablösefrei unter Vertrag zu nehmen. Inwiefern überhaupt Interesse an Werner für die kommende Saison besteht, ist ohnehin nicht ganz klar. Letzten Berichten zufolge hat der FCB aktuell keinen Kontakt zum Stürmer oder RB.

FC Bayern, aktuell: Heute Bundesliga-Auftakt gegen Hertha BSC

Der FC Bayern München eröffnet heute Abend in der Allianz Arena (20.30 Uhr live auf DAZN) die Bundesliga-Saison gegen Hertha BSC. Das Team von Niko Kovac will dabei nicht nur gut in das Meisterschaftsrennen starten, sondern hat auch eine Serie ausbauen: Seit Einführung 2002 hat der FC Bayern nie die offizielle Eröffnungspartie verloren, sofern er sie denn austrug.

Verzichten müssen die Münchner dabei auf den gesperrten Ivan Perisic (sah in Italien am letzten Spieltag der vergangenen Saison die fünfte Gelbe Karte) und Javi Martinez (Knieprellung). Hertha muss ohne Arne Maier, Dedryck Boyata, Marvin Plattenhardt, Peter Pekarik und Javairo Dilrosun auskommen. Schiedsrichter der Partie ist Harm Osmers.