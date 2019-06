FC Bayern - News und Gerüchte: Toni Kroos rechnet FCB-Bossen ab

Toni Kroos hat im Dokumentarfilm KROOS seine Zeit beim FC Bayern München Revue passieren lassen die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters scharf kritisiert. Der FCB holt nach kicker-Angaben Hansi Flick als Co-Trainer von Niko Kovac zurück.

Toni Kroos über Zeit beim FC Bayern: "Hatte mehr verdient"

Nationalspieler Toni Kroos hat im Rahmen des Dokumentarfilms KROOS seine Zeit beim FC Bayern München Revue passieren lassen und die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters im Umgang mit seiner Person kritisiert.

"Mir wurde ganz oft gesagt, wie toll ich bin und wie richtig ich alles mache. Ich habe aber nicht gespielt", sagte Kroos über seine erste Phase bei den Bayern-Profis von 2007 bis 2009: "Mir war wirklich klar, dass ich mehr verdient hätte."

Von 2009 bis 2010 spielte Kroos auf Leihbasis bei Bayer Leverkusen und entwickelte sich zu einem gestandenen Bundesligaspieler. Doch auch nach seiner Rückkehr zum FC Bayern habe er sich nicht wertgeschätzt gefühlt. Dennoch verlängerte Kroos seinen Vertrag beim FCB. Eine Entscheidung, die er wenige Minuten später bereut habe.

"Während der Unterschrift kam dann noch von Karl-Heinz Rummenigge so eine Aussage. 'Boah, jetzt hast du aber einen tollen Vertrag', nach dem Motto, dann muss man jetzt mal wieder ein bisschen besser spielen", erklärt Kroos, dem die Attitüde in München nach Angaben seiner Mutter Birgit ohnehin "zu schickimicki" gewesen sei.

Kroos verließ die Bayern nach dem WM-Triumph mit der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien und wechselte 2014 zu Real Madrid. Damals scheiterten Vertragsverhandlungen mit dem Verein an unterschiedlichen Gehaltsvorstellungen. Ein Umstand, den Präsident Uli Hoeneß heute als Fehler einstuft.

"Toni ist ein Superspieler. Aber es gibt keinen Spieler der Welt, der alles alleine macht. Ein Verein muss manchmal harte Entscheidungen treffen. Das war eine harte, vielleicht die falsche, keine Frage", sagte Hoeneß.

Für Kroos hingegen war der Wechsel zu den Königlichen die goldrichtige Entscheidung. Bei Real wurde der heute 29 Jahre alte Mittelfeldstratege zu einer festen Größe im Starensemble und gewann dreimal die Champions League.

FC Bayern holt Hansi Flick als Co-Trainer von Niko Kovac

Der langjährige Nationalmannschaftsassistent und ehemalige DFB-Sportdirektor Hansi Flick kehrt zum deutschen Meister Bayern München zurück und wird nach Angaben des kicker Assistent von Chefcoach Niko Kovac.

Flick wird zum Start in die Saisonvorbereitung am 8. Juli in München erwartet. Eine Bestätigung der Verpflichtung vonseiten des FC Bayern steht allerdings noch aus. Von 1985 bis 1990 hatte Flick als Spieler den Dress der Bayern getragen. Hier geht es zur ausführlichen News.

