Kommentar: Warum der FC Bayern München trotz des Meistertitels einen neuen Trainer braucht

Der FC Bayern München ist wie in den sechs Jahren zuvor auch in der ersten Spielzeit unter Trainer Niko Kovac deutscher Meister geworden. Die nach Informationen von SPOX und Goal bereits beschlossene Trennung von Kovac ist sportlich gesehen trotzdem die richtige Entscheidung. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Nino Duit.

Schon seit Mitte März darf der FC Bayern nicht mehr in der Champions League mitspielen, aber omnipräsent war dieser wichtigste aller Wettbewerbe seitdem trotzdem bei etlichen Pressekonferenzen mit Niko Kovac. Es wurde in den vergangenen Wochen zum lustigen Ritual, dass dieser verschmitzt grinsend an seine weisen Worte vom vergangenen Herbst erinnert.

Schon damals wusste er, betont Kovac stets aufs Neue gerne, dass Ajax Amsterdam ganz gut ist. Sein FC Bayern hatte in der Gruppenphase bekanntlich zweimal nur remis gespielt gegen diese Überfliegermannschaft. Damals wurden die Ergebnisse aber nicht an den Überfliegern von Ajax festgemacht, sondern den - naja - vermeintlichen Unterfliegern vom FC Bayern.

Kovac also genoss es förmlich, dass Ajax einen Titelfavoriten nach dem anderen aus dem Wettbewerb haute.

Titel-Party! So verabschiedeten sich Rib und Rob © getty 1/30 Der FC Bayern ist zum siebten Mal in Folge deutscher Meister - und verabschiedete seine Legenden Franck Ribery und Arjen Robben. Die besten und emotionalsten Bilder des Tages. © getty 2/30 Ein großer Tag für den deutschen Fußball, den FC Bayern und Franck Ribery und Arjen Robben stand an ... © getty 3/30 ... die beiden Ausnahmekönner von den bayerischen Flügeln traten zum letzten Mal in einem Bundesligaspiel für die Roten auf den Rasen in der Allianz Arena und wurden von den Fans ... © getty 4/30 ... sowie vom Verein schon vorab gebührend gefeiert. Selbiges galt selbstverständlich auch für Rafinha. Denn auch der Brasilianer machte sein letztes Spiel im Bayern-Gewand. © getty 5/30 Das Highlight im deutschen Fußball ließ sich auch die Prominenz nicht entgehen. © getty 6/30 Heidi Klum gastierte mit ihrem Lebensgefährten aus der Musikbranche. Monsunartiges Wetter allerdings gab es am Samstagnachmittag in Fröttmaning nicht. © getty 7/30 Der FCB wirbelte von Anfang an. Kingsley Coman brachte die Bayern früh auf die Siegerstraße, ... © getty 8/30 ... doch kurz nach Wiederanpfiff folgte der Schock. Eintracht Frankfurt traf etwas glücklich nach einem Standard. © getty 9/30 Davon jedoch sollten die Festlichkeiten nicht verhindert werden. David Alaba hatte die passende Antwort parat. © getty 10/30 Und dann war es an der Zeit für die Helden Rib und Rob. © getty 11/30 Und dass die beiden es noch drauf haben, wollten sie unbedingt noch einmal unter Beweis stellen. Riberys Heber zum 4:1 war ein Sahnestück, ... © getty 12/30 ... welches beim Franzosen für einen Emotionsausbruch sorgte. Die Mitspieler waren zum Feiern schnell da. © getty 13/30 Und auch Arjen Robben durfte zum Abschluss noch einmal jubeln. Der Niederländer zelebrierte seinen letzten Bundesligatreffer für den FCB stilecht per patentiertem Knierutscher. © getty 14/30 Und dann war es endlich soweit: Die Bayern waren nach gut 90 Minuten und einem 5:1-Kantersieg gegen Frankfurt Meister. Die Aufholjagd nach zwischenzeitlich neun Punkten Rückstand auf Borussia Dortmund ist geglückt! © getty 15/30 Für Niko Kovac muss der Schlusspfiff eine Erlösung gewesen sein. Den Trainer, der den Bayern im Vorjahr noch einen Titel klaute, erwartete seine erste Bierdusche als Meistercoach. © getty 16/30 Dieses Gefühl kennt ein Robben bestens. Für den Niederländer ist es die siebte Meisterbierdusche in Folge. © getty 17/30 Und auch die Dame des Hauses sparte nicht mit dem gebührendem Glückwunsch. © getty 18/30 Feiern durften auch die anderen. Robert Lewandowski traf zwar am letzten Spieltag nicht selbst, wurde jedoch trotzdem mit der Torjägerkanone ausgezeichnet. Der Pole traf in dieser Bundesliga-Saison 22 Mal. © getty 19/30 Für Ribery ging es derweil nochmal in die Kurve. Zwölf Spielzeiten lang durften die Bayern-Fans König Franck und seine Kabinettstückchen genießen. © getty 20/30 Auf dem Weg zur Schale erwarteten den Meister wie gewohnt große Namen der Vereinshistorie. Ob Manuel Neuer seinen Gehaltscheck bald von Oliver Kahn zugesendet bekommt? © getty 21/30 Empfangen durfte er zunächst ein anderes wertvolles Stück. Die Meisterschale wurde diesmal überreicht aus den Händen von Lothar Matthäus. © getty 22/30 Und dann durften die drei scheidenden Stars die Schale auch noch als erstes in die Luft recken. © getty 23/30 Eine von Titeln geprägte Ära erlebten Ribery, Robben und Rafinha alle drei. In der Folgewoche könnte ein weiterer hinzukommen. © getty 24/30 Auch auf dem obligatorischen Meisterschaftsfoto weilt das Silber in den Händen Riberys. Die Bayern sehen mehr als einen Ausnamekönner gehen. Sie erleben die letzten Momente einer Ikone in ihrem Dress. © getty 25/30 Dann war es endlich an der Zeit, das gute Stück zu teilen. Ausgelassen feierten diejenigen, die es gewohnt sind und diejenigen, die sich zum ersten Mal Meister nennen dürfen. © getty 26/30 Erst wurde die Schale in die Luft gereckt und dann Rafinha. © getty 27/30 Dies trifft auch Niko Kovac nur zum Teil zu. Der hier mit seinem Bruder Robert feiernde Trainer ist neben Franz Beckenbauer der Einzige, der für die Bayern als Spieler und Trainer Meister wurde. © getty 28/30 Und auch Brazzo hat nach einer turbulenten Saison Grund zum Grinsen. Die nächsten Wochen erwartet den Sportdirektor jedoch wieder eine ganze Menge Arbeit. © getty 29/30 Einige seiner besten Spieler müssen nämlich ersetzt werden. Ob die Neuen etablierte Kräfte sind oder man vielleicht dem Nachwuchs eine Chance gibt wird sich zeigen. Der von Ribery ist jedenfalls noch nicht ganz soweit. © getty 30/30 Die Töchter Jerome Boatengs hingegen geben ihre Bewerbung für die erfolgreiche Damenabteilung des Vereins ab.

FC Bayern: Dominanter Fußball für einen dominanten Verein

Verantwortlich dafür, dass Ajax' spannende Spieler auch ein funktionierendes System ausüben, ist Erik ten Hag. Ein spannender Trainer, den auch der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern Karl-Heinz Rummenigge spannend findet. Womöglich sogar Präsident Uli Hoeneß, denn ten Hag erfüllt schließlich dessen wichtigste Vorstellung eines spannenden Trainers: er arbeitete schon mal für den FC Bayern.

Von 2013 bis 2015 trainierte der heute 49-Jährige ten Hag die Reserve des FC Bayern. Profitrainer war damals Pep Guardiola. Als Spieler unter Vertrag stand Xabi Alonso, den Rummenigge neulich namentlich als möglichen zukünftigen Bayern-Trainer nannte.

Das Trio wirkte im Klub, als der FC Bayern für eine bestimmte Art von Fußball stand. Eine Art Fußball, die zum Mia-san-Mia-Selbstverständnis dieses Klubs passt. Dominanter Fußball für einen dominanten Verein. Doch für was steht eigentlich der aktuelle Fußball des FC Bayern? Für was steht der Fußball des Niko Kovac? Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten.

Niko Kovac ist die Defensive wichtiger als die Offensive

Vor allen anderen Dingen lebt er von Einzelaktionen seiner besten Einzelspieler. In letzter Konsequenz von den beiden Flügelstürmern Kingsley Coman und Serge Gnabry sowie Vollstrecker Robert Lewandowski.

Selten dominiert der FC Bayern unter Kovac kleinere Vereine so vollumfänglich wie früher. Klar, phasenweise, aber niemals konsequent über ein ganzes Spiel. Dabei geht es gar nicht um Ballbesitzwerte oder Passquoten, es geht um das Gefühl während eines Spiels. Es geht um die Siegesgewissheit. Exemplarisch dafür stehen die beiden Rückrundenpartien gegen die Absteiger Hannover und Nürnberg. Der FC Bayern schlingerte jeweils akut, wie schon im Herbst so oft gegen Klubs ähnlichen Kalibers.

Die damalige Krise beendete Kovac, indem er Weisungen von oben befolgte - wie oben in Form von Rummenigge später selbst fidel erzählte: Kovac wurde dringend empfohlen, seine Rotation abzuschaffen. Außerdem erhöhte Kovac von einem auf zwei Sechser und sorgte so für mehr Absicherung. Das ist überhaupt der größte Unterschied im Vergleich zu seinen Vorgängern: Kovac ist die Defensive wichtiger als die Offensive - und erwähnt das wieder und wieder und wieder.

Noten und Einzelkritiken zu FC Bayern - Eintracht Frankfurt: Robberys letztes Tänzchen © getty 1/28 Mit 5:1 schoss sich der FC Bayern gegen Frankfurt zum siebten Meistertitel in Folge. Das Abschiedsspiel von "Robbery" wurde zur Gala und dem letzten heißen Tanz der legendären Flügelzange. Die SGE enttäuschte durchgehend. Die Noten und Einzelkritiken... © getty 2/28 FC BAYERN - Sven Ulreich: Bekam recht wenig zu tun, beim Gegentor durch Haller völlig schuldlos. Note: 3,5. © getty 3/28 Joshua Kimmich: Machte viel nach vorne, weil die Eintracht nur selten gefährlich war. Hätte fast noch selbst getroffen. Sein Schuss zum vermeintlichen 4:1 wurde aber auf der Linie bereinigt. Leitete vor dem Gegentor eine Ecke unglücklich weiter. Note: 3. © getty 4/28 Niklas Süle: Abermals der Fels in der Brandung. Süle präsentierte sich abgebrüht im Zweikampf (75 Prozent) und souverän im Aufbauspiel. Tadellose Leistung des Innenverteidigers. Note: 2,5. © getty 5/28 Mats Hummels: Ebenfalls mit einer konzentrierten Vorstellung wartete Hummels auf. Ließ sich in der Defensive nie aus der Ruhe bringen und hielt den Laden souverän dicht. Note: 2.5. © getty 6/28 David Alaba: Sorgte mit seinem enorm wichtigen Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 für Jubelarien in der Allianz Arena. Darüber hinaus ohne Probleme in der Defensive und mit dem üblichen Offensivdrang ausgestattet. Bereitete Robbens Tor herrlich vor. Note: 2. © getty 7/28 Thiago: Organisierte, spielte die mit Abstand meisten Pässe aufseiten der Bayern und zeigte ein ums andere Mal, über welch brillante Technik er verfügt. Note: 2,5. © getty 8/28 Leon Goretzka: Musste bereits früh vom Feld, weil er sich verletzte. Bis dahin hatte Goretzka alle Zweikämpfe gewonnen. Ansonsten aber recht unauffällig unterwegs. Note: 3,5. © getty 9/28 Serge Gnabry: Wähnte sich bereits als Torschütze zum 2:0, wurde nach seinem sehenswerten Schuss allerdings zurückgepfiffen. Ansonsten mit viel Elan unterwegs, drehte er seinen Gegenspieler diverse Male ein. Machte schließlich Platz für Robben. Note: 3. © getty 10/28 Thomas Müller: Müller fiel als fleißiger Arbeiter auf und bereitete das 1:0 durch Coman mit seinem schönen Pass vor. Note: 2,5. © getty 11/28 Kingsley Coman: Eröffnete den Torreigen, weil er Müllers Pass bestmöglich verarbeitete. Im Anschluss immer wieder mit starken Tempodribblings. Wurde durch seinen Landsmann Ribery nach guter Leistung ersetzt. Note: 2,5. © getty 12/28 Robert Lewandowski: Durfte sich beim Schützenfest nicht in die Torschützenliste eintragen. Dafür enorm mannschaftsdienlich. Obwohl es immer heißt, 'ein Stürmer wird an Treffern gemessen' – der Pole glänzte diesmal auch ohne Torerfolg. Note: 2,5. © getty 13/28 Renato Sanches: Kam früh für Goretzka und zahlte Kovacs Vertrauen zurück. Zeigte sich zunächst noch etwas nervös, fand hinterher aber immer besser ins Spiel und war aggressiv in den Zweikämpfen. Sein Highlight: Der herrliche Treffer zum 3:1. Note: 2. © getty 14/28 Franck Ribery: Kam zum letzten Mal, sah zum vorerst letzten Mal die Fans in der Arena und traf zum letzten Mal für den FC Bayern. Einen schöneren Abschied hätte sich der Franzose wohl kaum wünschen können. Note: 2. © getty 15/28 Arjen Robben: Auch der Niederländer feierte einen emotionalen Abschied vor den heimischen Fans. Wie sein kongeniales Pendant auf links durfte auch er einen Treffer bejubeln. Note: 2. © getty 16/28 KEVIN TRAPP: War beim 1:0 machtlos, verhinderte mit vier Glanzparaden (7., 9., 13., 32.) noch Schlimmeres in Hälfte eins. Wehrte den Ball vor dem 1:2 nicht optimal ab, wurde danach aber nicht mehr von seinen schläfrigen Vorderleuten unterstützt. Note: 3. © getty 17/28 DAVID ABRAHAM: Bestätigte seine schwache Form. Ließ sich von Coman düpieren, kam fast immer einen Schritt zu spät. Entblößte seine Position vor dem 0:1. Hatte mit seinem Lattenknaller immerhin einen kleinen Anteil am 1:1. Note: 6. © getty 18/28 MAKOTO HASEBE: Der einzige Defensivspieler der Hessen, der noch halbwegs darum bemüht war, im Spiel mit Ball Lösungen zu suchen. War mit einer Quote von 87,5 Prozent bester Zweikämpfer der SGE. Note: 3,5. © getty 19/28 MARTIN HINTEREGGER: Fehlerhaft im Passspiel (48,4 Prozent angekommene Pässe), ungestüm im Zweikampverhalten (53,3 Prozent gewonnene Zweikämpfe). Ließ sich die anstrengenden Europa-League-Wochen deutlich anmerken. Note: 4. © getty 20/28 DANNY DA COSTA: Bestritt sein 50. Pflichtspiel in dieser Saison. War dementsprechend ausgelaugt und nicht handlungsschnell genug. Das zeigte das 1:2 oder 1:4 deutlich, als er Alaba respektive Ribery davonlaufen ließ. Note: 6. © getty 21/28 GELSON FERNANDES: Gewann nur 18 Prozent seiner Zweikämpfe – als Sechser. Brauchte auch im Spiel mit Ball nichts zustande. Ganz schwache Leistung: 6. © getty 22/28 JONATHAN DE GUZMAN (bis 45.): Null Zugriff, null Sicherheit. Produzierte neun Ballverluste in der ersten Hälfte und lief nur hinterher. Wurde zur Pause folgerichtig ausgewechselt. Note: 5,5. © getty 23/28 FILIP KOSTIC: War wie gewohnt der aktivste und lauffreudigste Offensivspieler der SGE. Leitete das zwischenzeitliche 1:1 mit seiner Ecke ein, beschäftigte Kimmich ständig. Note: 3. © getty 24/28 MIJAT GACINOVIC: Fand bis auf einen kläglichen Abschluss in der 33. Minute nicht statt. Traf bei Gegenstößen oft falsche Entscheidungen und schaffte es nicht, Jovic und Rebic gezielt einzusetzen. Note: 4,5. © getty 25/28 ANTE REBIC (bis 64.): Hatte Schwierigkeiten, sich gegen den wuchtigen Süle durchzutanken. Sein einziger Abschluss landete in der Nähe der Eckfahne. Musste nach einer Stunde verletzt raus.. Note: 4,5. © getty 26/28 LUKA JOVIC: Strahlte nicht einmal den Hauch einer Gefahr aus. Verstolperte unzählige Bälle und gewann nur 16 Prozent seiner Zweikämpfe. In dieser Verfassung keine Verstärkung für Real Madrid. Note: 6. © getty 27/28 SEBASTIEN HALLER (ab 46.): Kam für den schwachen de Guzman und sorgte mit seinem Treffer zum 1:1 zwischenzeitlich für Spannung. Machte zudem viele Bälle gut fest. Note: 2,5. © getty 28/28 LUCAS TORRO (ab 64.): Ersetzte den verletzten Rebic. Trat nicht mehr nennenswert in Erscheinung – weder positiv noch negativ. Note: 3,5.

Die Spieler kritisieren das mutlose Auftreten gegen Liverpool

Man konnte es schon im vergangenen Sommer ahnen: das passte zu seinem Ex-Klub Eintracht Frankfurt, das passt aber nicht zum FC Bayern, dem stolzen FC Bayern. Der traditionell lieber angreift als verteidigt, neben dem Platz und auf dem Platz. Dieses Selbstverständnis haben auch die Spieler. Nach dem mutlosen Auftreten und folgerichtigen Ausscheiden im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Liverpool (dem frühesten seit 2011) sprachen das unter anderem Thiago und Lewandowksi offen aus. Erstaunlich offen.

Trotz des letztlich gewonnenen Meistertitels - dem mit Abstand unsouveränsten seit Beginn des Meistertitel-Abonnements und letztlich nur unter akuter mithilfe des selbstzerstörerischen Rivalen Borussia Dortmund - sowie eines möglichen DFB-Pokalsiegs: die Bayern-Spieler sehnen sich nach einem Trainer, der mutloses Auftreten nicht fordert, sondern bekämpft.

Vielleicht einem Trainer wie dem, von dem Kovac schon im Herbst wusste, dass er gute Arbeit macht. Und der sich in den Niederlanden mit einem anderen aufstrebenden Trainer, der einst beim FC Bayern wirkte und nun Offensivfußball spielen lässt, ein spannendes Titelduell lieferte. Mit Mark van Bommel von der PSV Eindhoven.

Der Umbruch sollte den Trainerposten nicht ausschließen

Die Verantwortlichen des FC Bayern werden im Sommer einen der größten Kaderumbrüche der jüngeren Vereinsgeschichte vollziehen und so viel Geld ausgeben wie nie zuvor. Es ist richtig, dass dieser Umbruch den Trainerposten nicht ausschließen wird. Anders als im vergangenen Sommer gibt es nun auch spannende Alternativen auf dem Trainermarkt.

Der FC Bayern braucht ab Sommer einen Trainer, der aus einer Umbruchsstimmung eine Aufbruchsstimmung kreiert. Einen, der gänzlich unverbraucht ist. Der Spieler besser macht, ihnen ein identitätsstiftendes System vermittelt, ihre Potenziale ausschöpft - und nicht selbst von ihrem individuellen, längst ausgeschöpften Potenzial abhängig ist.