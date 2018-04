Hoeneß über Kovac-Wechsel zu Bayern: Vorwürfe von Bobic sind "Schweinerei"

Premier League Live Crystal Palace -

Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat die Verpflichtung von Frankfurts Trainer Niko Kovac verteidigt - und Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic harsch attackiert. Es sei eine "Schweinerei", den Bayern vorzuwerfen, die Info zum Kovac-Wechsel an die Presse weitergegeben zu haben.

Nach dem 5:1 der Bayern im Abendspiel gegen Borussia Mönchengladbach erklärte Hoeneß gegenüber Sky, dass er die "Aussagen von Bobic als ziemlich unverschämt gesehen" habe: "Wir haben uns sehr professionell verhalten, weil wir eine Lücke im Vertrag ausgenutzt haben." Kovac hatte eine Klausel im Vertrag, wonach er für eine Ablöse von 2,2 Millionen Euro zu den Bayern wechseln darf.

"Wir hätten es auch nach der Saison sagen können, aber wir haben uns bewusst entschieden, es [den Frankfurtern] so früh wie möglich zu sagen. Hätten wir es in vier Wochen gesagt, hätten wir Ruhe und Frankfurt den Ärger", betonte Hoeneß. "Wir haben nicht die Presse informiert, Springer [der Verlag von Bild und Sport Bild, Arm. d. Red] hilft uns selten. Wir haben nichts dazu beigetragen, dass die Sache an die Öffentlichkeit kam." Das habe die Bild auch bestätigt.

So sei es vor einigen Wochen nur zu einem Treffen mit Kovac gekommen, weil Hoeneß' Fahrer beide zum Geburtstag eingeladen habe: "Wir haben uns mit Niko Kovac rein zufällig bei einem Abendessen beim 60. Geburtstag meines kroatischen Fahrers getroffen, zu dem auch die Kovac-Brüder eingeladen waren. Das war bei einem Italiener im Umkreis der Stadt München. Dass wir da Vertragsverhandlungen führen, ist abwegig."

Uli Hoeneß über Kovac-Kontakt: "Sind hier nicht bei der Staatsanwaltschaft"

Bobic' Vorwürfe, wonach die Veröffentlichung des Wechsels "ärgerlich, unprofessionell und respektlos" seien, wollte Hoeneß nicht auf sich sitzen lassen. "Das ist eine Schweinerei, das hat er nicht bestätigen können", sagte er zu den Vorwürfen, die Bayern hätten den Kovac-Wechsel an die Presse lanciert. "Welches Interesse hätten wir daran, das preiszugeben? Wir hatten gar kein Interesse, außer die Eintracht zu schützen."

Die Frage, wann die Bayern genau zum ersten Mal Kontakt zu Niko Kovac bzw. seinem Berater aufgenommen hätten, wollte Hoeneß nicht beantworten: "Wir sind hier nicht bei der Staatsanwaltschaft, wir sind nicht verpflichtet, darauf eine Antwort zu geben."