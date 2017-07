Hoeneß: Sportdirektor in sechs Wochen

International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Der FC Bayern München wird bald einen Nachfolger für Matthias Sammer präsentieren. Uli Hoeneß kündigt die Bekanntgabe eines neuen Sportdirektors an.

"Karl-Heinz Rummenigge und ich hatten in China viele lange Autofahrten, auf denen wir das ein oder andere Gespräch geführt haben", gab Hoeneß in Singapur an. Der FC Bayern tourt durch Asien, während die Verantwortlichen an der Zukunft des Klubs schrauben.

Seit dem Abgang von Sammer war der Posten des Sportdirektors schmerzlich unbesetzt. Das wird sich nun bald ändern: "Ich denke, dass wir in der nächsten Zeit einen Sportdirektor präsentieren werden." Auf Nachfrage gab Hoeneß genauer an: "In den nächsten sechs Wochen."

Oliver Kahn könnte übernehmen

Die SportBild bringt Oliver Kahn ins Gespräch. Der ehemalige Torhüter und momentane TV-Experte hat Vergangenheit als aktiver Spieler in München und beendete nach seiner Karriere ein entsprechendes Studium. Laut Eurosport hingegen ist Mark van Bommel Top-Kandidat auf den Posten.

Nicht nur, dass der ehemalige Verteidiger in der tz erklärte, "Abstand vom Geschäft" zu brauchen, auch Hoeneß schließt die Tür: "Er gehört nicht zum Kreis, Philipp hat diese Entscheidung getroffen, er möchte nicht Sportdirektor werden." Erst langfristig wird Lahm wohl wieder zum Thema.