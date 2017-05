FCB und PSV sprechen über Kooperation

Sonntag, 28.05.2017

Denkbar ist, dass hoffnungsvolle FCB-Talente nach Eindhoven ausgeliehen werden, um in der Eredivisie regelmäßig zum Einsatz zu kommen und die Entwicklung voranzutreiben. PSV-Geschäftsführer Toon Gerbrands bestätigte dem Eindhoven Dagblad, dass bereits Gespräche in diese Richtung stattfanden.

"Wir haben in den Champions-League-Partien gegen Bayern mit der Führungsriege viel darüber gesprochen", so Gerbrands. Allerdings sei noch nichts fix. "Ich kann nicht sagen, ob in diesem Sommer eine solche Kooperation zu Stande kommen wird. Es besteht aber die Möglichkeit und es ist ein Modell der Zukunft", erklärte er weiter.

Alle News zum FC Bayern