Medien: Bayern auch an Silva dran

Montag, 20.03.2017

Das berichtet El Mundo Deportivo. Silva stammt, wie auch Sanches, aus der Jugend von Benfica Lissabon, ist allerdings noch bis 2020 an den Klub aus dem Fürstentum gebunden. Wie die Zeitung weiter schreibt, verlangt Monaco daher eine Ablöse in Höhe von 80 Millionen Euro, um den Offensivmann ziehen zu lassen. 15,7 Millionen hatte Monaco 2015 an Benfica für den Portugiesen überwiesen.

Silva ist offensiv variabel einsetzbar, vor allem aber auf den Flügeln zuhause. In der laufenden Saison absolvierte er 44 Pflichtspiele, dabei gelangen ihm neun Treffer und zehn Torvorlagen. Auch neun Länderspiele (ein Tor) hat er bereits auf dem Konto.

Bernardo Silva im Steckbrief