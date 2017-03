Gerland: "Bin in den Puff gefahren"

Mittwoch, 15.03.2017

Hermann Gerland hat in der ZDF-Talkshow Markus Lanz eine amüsante Anekdote aus seiner Spielerkarriere erzählt. Im Alter von 22 Jahren saß der heutige Leiter des Bayern-Nachwuchsleistungszentrums mit zwei seiner Teamkollegen bei einer Runde Skat beisammen, als langsam Langeweile aufkam.

Einer seiner Mitspieler fragte: "Was fangen wir jetzt an mit dem Nachmittag? Es war 22 Uhr abends", schildert der Tiger die Situation und führt aus: "Ich wollte da zwar nicht hin, aber wir sind dann in den Puff nach Bochum gefahren."

Gerland, der als einziger noch nicht getrunken hatte, wurde als Fahrer auserkoren. Im Etablissement ließen sich die Fußballer dann in der Wirtschaft nieder, wo es beinahe zu einer Handgreiflichkeit mit anderen Gästen gekommen wäre.

Der Ex-Stuttgarter Kevin Großkreutz geriet Anfang des Monats bei einem Bordellbesuch in eine Schlägerei. Die Nacht verbrachte er mit Gesichtsverletzungen in einem Stuttgarter Krankenhaus.

