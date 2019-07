Testspiel: BVB vs. St. Gallen heute im LIVE-TICKER

Vor dem Super Cup gegen die Bayern am Samstag testet Borussia Dortmund noch einmal in der Schweiz. Das Testspiel der Schwarz-Gelben während des Trainingslager in Bad Ragaz gegen St. Gallen tickern wir hier live.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Testspiel: BVB vs. St. Gallen im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Im Rahmen des Trainingslagers tritt der BVB beim Testspiel im Kybunpark gegen den FC St. Gallen an. Anpfiff ist um 19.30 Uhr in der Schweiz.

BVB-Test gegen St. Gallen im TV und Livestream

BVB: Die Testspiele im Überblick