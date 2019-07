FC Schalke 04 gegen Norwich City heute live: Das Testspiel im TV und Livestream

Am heutigen Freitag steht ein Testspiel an, welches unter besonderen Vorzeichen steht - Ralf Fährmann trifft mit seinem neuen Klub Norwich City auf seinen geliebten FC Schalke 04. SPOX verrät Euch, wo und wann ihr die Partie heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat und sehe das Testspiel zwischen Schalke und Norwich City live auf DAZN.

Schalke 04 - Norwich City: Anpfiff und Austragungsort

Der FC Schalke 04 bestreitet am heutigen Freitag, den 19. Juli, zum Abschluss des Kurz-Trainingslagers in Herzlake gegen Norwich City ein Testspiel. Die Begegnung wird auf neutralem Boden in Lotte ausgetragen und um 18.30 Uhr angepfiffen.

Austragungsort ist das Frimo Stadion, das rund 10.000 Zuschauern Platz bietet. Hier trägt der Drittliga-Absteiger, Sportfreunde Lotte, seine Heimspiele aus.

Schalke 04 gegen Nowich City heute live im TV und Livestream

Im frei empfangbaren Fernsehen ist das Testspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Norwich City nicht zu sehen. Stattdessen zeigt der Streaminganbieter DAZN die Partie live und in voller Länge im Livestream.

DAZN geht kurz vor Spielbeginn auf Sendung, Guido Hüsgen kommentiert das Wiedersehen von Ralf Fährmann mit seinem Ex-Klub.

Neben dem S04-Test hat der Streamanbieter auch den kompletten International Champions Cup, an dem unter anderem der FC Bayern München, FC Arsenal und Real Madrid teilnehmen, sowie die Partie von Borussia Dortmund gegen den FC Liverpool im Programm.

Ab 1. August ist das gesamte DAZN-Programm für 11,99 Euro im Monat nutzbar bzw. für rund 10 Euro im Monat, wenn man das Jahresabo zum Preis von 119,99 Euro abschließt. Die ersten vier Wochen sind dabei kostenfrei.

Bundesliga-Saison 2019/20: Die Trikots der 18 Teams 1/36 Die Bundesliga-Saison 2019/20 startet am 16. August. Bereits jetzt haben die 18 Teams ihre Trikots für die kommende Spielzeit vorgestellt. Manche Ausweichtrikots wurden noch nicht veröffentlicht. Erste Leaks gibt's jedoch bereits. SPOX hat die Übersicht. 2/36 FC SCHALKE 04 - Heimtrikot 3/36 Auswärtstrikot 4/36 Ausweichtrikot (Leak) 5/36 FC BAYERN MÜNCHEN - Heimtrikot 6/36 Auswärtstrikot 7/36 Ausweichtrikot (nicht offiziell) 8/36 FC AUGSBURG - Heim- (Mi.), Auswärts- (re.) und Ausweichtrikot (li.) 9/36 WERDER BREMEN - Heimtrikot 10/36 Auswärtstrikot 11/36 BORUSSIA DORTMUND - Heimtrikot 12/36 Auswärtstrikot 13/36 Ausweichtrikot (Leak) © getty 14/36 FORTUNA DÜSSELDORF - Heimtrikot 15/36 Auswärtstrikot 16/36 Ausweichtrikot 17/36 EINTRACHT FRANKFURT - Heimtrikot 18/36 Auswärtstrikot 19/36 Ausweichtrikot 20/36 SC FREIBURG - Heim- (li.), Auswärts (M.) und Ausweichtrikot (re.) 21/36 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - Heimtrikot 22/36 Auswärtstrikot 23/36 HERTHA BSC - Heim- (li.) und Auswärtstrikot (re.) 24/36 TSG 1899 HOFFENHEIM - Heimtrikot 25/36 Auswärtstrikot 26/36 Ausweichtrikot 27/36 1. FC KÖLN - Heim- (M.), Auswärts- (re.) und Ausweichtrikot (li.) 28/36 RB LEIPZIG - Heim- (li.) und Auswärtstrikot (re.) 29/36 BAYER LEVERKUSEN - Heimtrikot 30/36 1. FSV MAINZ 05 - Heim- (li.), Auswärts- (M.) und Ausweichtrikot (re.) 31/36 SC PADERBORN - Heim- (li.), Auswärts- (M.) und Ausweichtrikot (re.) 32/36 1. FC UNION BERLIN - Heimtrikot 33/36 Auswärtstrikot 34/36 Ausweichtrikot 35/36 VFL WOLFSBURG - Heimtrikot 36/36 Auswärtstrikot

Schalke 04 vs. Norwich City: Wiedersehen mit Ralf Fährmann

Die langjährige Nummer eins auf Schalke hat die Königsblauen erst Anfang Juli auf Leihbasis Richtung Norwich verlassen und trifft nun schon wieder auf seine Ex-Kollegen, die Ralf Fährmann vermutlich noch besser als seine neuen Mitspieler kennt.

Im Verlauf der vergangenen Saison verlor der 30-Jährige seinen Stammplatz an Alexander Nübel, der auch in der anstehenden Spielzeit den Schalker Kasten als Nummer eins sauber halten soll. Zudem wurde mit Markus Schubert ein weiteres Torwarttalent verpflichtet.

Norwich City hat Fährmann für eine Saison ausgeliehen, weshalb der Keeper zur darauffolgenden Saison erst einmal zu den Königsblauen zurückkehren wird, zumal er seinen Vertrag im Zuge des Leihgeschäfts auf Schalke für ein weiteres Jahr vorzeitig bis 2023 verlängert hat.

Fährmann, der beim 2:2 gegen Arminia Bielefeld bereits für seinen neuen Klub debütierte, sprach nach der Partie von "einem komischen Gefühl", jedoch sei es eine ganz "neue Aufgabe" für den Keeper. Zudem freue er sich besonders auf die Premier League, erklärte Fährmann bei Sky.

Nichtsdestotrotz trägt Fährmann nur einen Verein im Herzen. "Ich habe ein Tattoo, das Schalke symbolisiert. Jeder weiß, wie sehr ich im Verein verwurzelt bin und wie sehr ich ihn liebe", betonte der Torwart.

© getty

FC Schalke 04, Sommerfahrplan: Termine vor der Saison

Zwei erfolgreiche Tests hat das Team von Neu-Trainer David Wagner bereits hinter sich. Darunter auch ein deutliches 20:1 gegen die Stadtauswahl Bottrop. Gegen Wattenscheid kam Schalke zuletzt jedoch nicht über ein Remis hinaus.

FC Schalke 04 - Alle Infos zum Trainingslager, den Testspielen sowie zum Bundesliga-Start: