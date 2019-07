International Champions Cup 2019: Spielplan, Modus, Livestreams und TV-Übertragungen zum ICC 2019

Die Sommervorbereitung der europäischen Top-Klubs kommt langsam aber sicher auf Touren und wie schon in den vergangenen Jahren nehmen die besten Mannschaften am International Champions Cup (ICC) teil. Dieser wird vom 17. Juli bis zum 10 August 2019 (live auf DAZN) ausgetragen. SPOX fasst die wichtigsten Informationen zum Modus, Ablauf und Spielplan des Vorbereitungsturniers zusammen.

International Champions Cup: Der Modus des ICC 2019

Seit 2013 wird der International Champions Cup (ICC) jährlich im Rahmen der Sommervorbereitung ausgetragen. Der ICC findet auf drei unterschiedlichen Kontinenten statt: in den USA, in Asien und in Europa. Von den 18 Spielen werden elf in den USA, drei in Europa und zwei in Asien ausgetragen. Der Gewinner des Turniers wird nicht etwa in einem Finale ermittelt, sondern durch eine simple Punkteregelung bestimmt.

Jede teilnehmende Mannschaft bestreitet drei Spiele. Für einen Sieg nach 90 Minuten gibt es drei Punkte. Steht es nach 90 Minuten unentschieden, folgt unmittelbar ein Elfmeterschießen. Der Sieger erhält zwei Punkte und der Verlierer immerhin noch einen Zähler.

Real Madrid, FC Bayern und Co: Die Teilnehmer am ICC 2019

Insgesamt nehmen zwölf Mannschaften am International Champions Cup 2019 teil, das sind sechs Teams weniger als noch im vergangenen Jahr. Nahezu alle Teilnehmer sind europäische Schwergewichte wie Real Madrid, Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur, der FC Bayern München oder Juventus Turin. Einziger "No-Name" unter den Teilnehmern ist der mexikanische Erstligist Deportivo Guadalajara.

Mannschaft Liga Land Tottenham Hotspur Premier League England Manchester United Premier League England FC Arsenal Premier League England Benfica Lissabon Liga NOS Portugal Atletico Madrid Primera Division Spanien Real Madrid Primera Division Spanien AC Milan Serie A Italien Juventus Turin Serie A Italien Inter Mailand Serie A Italien AC Florenz Serie A Italien FC Bayern München Bundesliga Deutschland Deportivo Guadalajara Liga MX Apertura Mexiko

International Champions Cup 2019: Spielplan und Anstoß der Partien

Der FC Bayern ist nach dem Rückzug von Borussia Dortmund der einzige deutsche Klub, der am ICC 2019 teilnimmt. Im Rahmen des Vorbereitungsturniers trifft der deutsche Rekordmeister auf den FC Arsenal, Real Madrid und AC Milan.

Den Verzicht des BVB auf eine Teilnahme beim ICC erklärte Marketingvorstand Carsten Cramer mit der geringeren Teilnehmerzahl. "Das Programm des ICC wurde in diesem Jahr extrem verkleinert", sagte Cramer im März gegenüber den Ruhr Nachrichten. Daher sei man dabei, einen anderen Plan umzusetzen. Dieser Plan sieht im Sommer nun vor, auf USA-Reise zu gehen. Dort trifft der BVB in Testspielen auf die Seattle Sounders und den FC Liverpool.

Datum Heim Auswärts Anstoß 17. Juli 2019 AC Florenz Deportivo Guadalajara 3 Uhr 18. Juli 2019 FC Arsenal FC Bayern 5 Uhr 20. Juli 2019 Manchester United Inter Mailand 13.30 Uhr 20. Juli 2019 Benfica Lissabon Deportivo Guadalajara 22 Uhr 21. Juli 2019 FC Arsenal AC Florenz 0 Uhr 21. Juli 2019 FC Bayern Real Madrid 2 Uhr 21. Juli 2019 Juventus Turin Tottenham Hotspur 13.30 Uhr 24. Juli 2019 Real Madrid FC Arsenal 1 Uhr 24. Juli 2019 FC Bayern AC Milan 3 Uhr 24. Juli 2019 Deportivo Guadalajara Atletico Madrid 3 Uhr 24. Juli 2019 Juventus Turin Inter Mailand 13.30 Uhr 25. Juli 2019 AC Florenz Benfica Lissabon 2 Uhr 25. Juli 2019 Tottenham Hotspur Manchester United 13.30 Uhr 26. Juli 2019 Real Madrid Atletico Madrid 1.30 Uhr 28. Juli 2019 AC Milan Benfica Lissabon 21 Uhr 03. August 2019 Manchester United AC Milan 18.30 Uhr 04. August 2019 Tottenham Hotspur Inter Mailand 16 Uhr 10. August 2019 Atletico Madrid Juventus Turin 18 Uhr

International Champions Cup: ICC 2019 im TV und im LIVE-STREAM sehen

Der International Champions Cup wird in diesem Jahr sowohl im Free-TV als auch via Online-Streaming zu sehen sein. Der TV-Sender Sport 1 zeigt insgesamt 14 der 18 ICC-Spiele live im TV.

Außerdem hat sich der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte für alle 18 Spiele des International Champions Cup 2019 gesichert. Weil eine Vielzahl der Partien in der Nacht stattfinden, können DAZN-User mit Hilfe der Re-Live-Funktion die Spiele auch noch später ansehen.

Ein Abonnement bei DAZN kostet 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. Den ersten Monat nach der Neu-Anmeldung gibt es darüber hinaus gratis. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.