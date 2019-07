Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Fredi Bobic gibt Update zu Trapp, Rode und Hinteregger

Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic gibt einen Einblick zum Verhandlungsstand bei den Wunschspielern Kevin Trapp, Sebastian Rode und Martin Hinteregger. Allerdings steht auch ein weiterer Torhüter auf dem Frankfurter Zettel. Zudem muss Adi Hütter heute gegen Flora Tallinn auf zwei Spieler verzichten. Hier gibt es alle News und Gerüchte zu Eintracht Frankfurt.

Eintracht Frankfurt, News: Bobic über Transfers von Trapp, Hinteregger und Rode

Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic hat ein Update bezüglich der Verhandlungen mit Kevin Trapp, Martin Hinteregger und Sebastian Rode gegeben. In der Hessenschau verriet er: "Wir sind bei allen drei dran. Ich glaube, dass wir das eine oder andere in der nächsten Zeit auch bewerkstelligen könnten." Gleichzeitig dämpfte Bobic aber auch die Erwartungen der Eintracht-Fans: "Wir sind auf jeden Fall gewillt vielleicht alle drei zu bekommen, aber am Ende des Tages werden es vielleicht einer oder zwei sein." Trapp, Hinteregger und Rode waren in der vergangenen Saison an die Hessen ausgeliehen und waren vor allem im Saisonendspurt wichtige Stützen der Mannschaft.

Eintracht Frankfurt, Gerücht: Mvogo ein Kandidat für die SGE?

Sollte der Transfer von Kevin Trapp zur Eintracht doch noch scheitern, so steht wohl bereits eine Alternative bereit. Wie der kicker berichtet, könnte Yvon Mvogo von RB Leipzig eine Option für die Frankfurter werden. Eigentlich war der Schweizer schon kurz vor einem Wechsel zum FC Augsburg, laut kicker-Informationen konnten sich die Fuggerstädter jedoch mit den Leipzigern auf eine angemessene Ablöse einigen. Sollte Frankfurt diese zahlen, dann wäre ein Mvogo-Transfer im Rahmen des Möglichen.

Eintracht Frankfurt: Alle Neuzugänge im Überblick

Name Position Alter vorheriger Verein kolportierte Ablöse Djibril Sow Zentrales Mittelfeld 22 Young Boys Bern 9 Millionen Euro Dominik Kohr Zentrales Mittelfeld 25 Bayer Leverkusen 8,5 Millionen Euro Filip Kostic Linkes Mittelfeld 26 Hamburger SV (war bereits ausgeliehen) 6 Millionen Euro Dejan Loveljic Mittelstürmer 19 Roter Stern Belgrad 4 Millionen Euro Erik Durm Linker Verteidiger 27 Huddersfield Town ablösefrei Daichi Kamada Offensives Mittelfeld 22 VV St. Truiden Leih-Ende Felix Wiedwald Torhüter 29 MSV Duisburg Leih-Ende Marijan Cavar Zentrales Mittelfeld 21 NK Osijek Leih-Ende Nicolai Müller Rechtsaußen 31 Hannover 96 Leih-Ende

Eintracht Frankfurt, News: Zwei Spieler fehlen gegen Flora

Heute startet die Eintracht gegen Flora Tallinn in die Qualifikation für die Europa League. Dabei muss Trainer Adi Hütter auf zwei Spieler verzichten: Torhüter Fredrik Rönnow muss wegen einer Schulterverletzung aussetzen. Mittelfeldmann Gelson Fernandes hingegen hat einen positiven Grund zum Daheimbleiben: Die Frau des Schweizers erwartet ein Baby.

Die Begegnung zwischen Eintrach Frankfurt und Flora Tallinn wird im Free-TV-Sender Nitro gezeigt, zudem berichtet SPOX im LIVETICKER vom ersten Frankfurter Pflichtspiel der Saison. Alle Spiele des Hauptwettbewerbs der Europa League werden auch in dieser Saison wieder vom Streamingdienst DAZN übertragen, hier kommt ihr zum Gratismonat.

Eintracht Frankfurt: Sommerfahrplan, Termine, Testspiele

Datum Termin 03. Juli 2019 Trainingsauftakt 04. Juli 2019 Testspiel gegen Bad Homburg (14:0) 07. - 13. Juli 2019 Trainingslager in Thun/Schweiz 10. Juli 2019 Testspiel gegen Young Boys Bern (1:5) 12. Juli 2019 Testspiel gegen Luzern (3:1) 25. Juli 2019 Europa League, 2. Quali-Runde gegen Flora Tallinn (Hinspiel) 26. Juli - 04. August 2019 Trainingslager in Windischgarten/Österreich 28. Juli 2019 Test gegen FC Wels 01. August 2019 Europa League, 2. Quali-Runde gegen Flora Tallinn (Rückspiel) 08. August 2019 Europa League, 3. Quali-Runde (Hinspiel)* 11. August 2019 DFB-Pokal, 1. Runde gegen SV Waldhof Mannheim 15. August 2019 Europa League, 3. Quali-Runde (Rückspiel)* 18. August 2019 Bundesliga: 1. Spieltag gegen TSG Hoffenheim (H)

*) sofern die Eintracht die dritte Quali-Runde erreicht.