In rund eineinhalb Monaten rollt der Ball in Deutschlands Fußball-Metropolen wieder. Heute wird der Spielplan zur neuen Bundesliga-Saison 2018/19 bekanntgegeben. Auf wen treffen der FC Bayern München und Borussia Dortmund am 1. Spieltag? SPOX begleitet die Veröffentlichung ab 12 Uhr für euch im Liveticker.

Bundesliga-Spielplan, 1. Spieltag: Die Veröffentlichung im Liveticker

Vor Beginn: Wer am 1. Spieltag auf wen trifft, wann es zum Klassiker zwischen Bayern und Dortmund kommt und wann wir das erste Bundesliga-Derby zwischen Hertha BSC und Union Berlin erleben werden, erfahren wir ab 12 Uhr.

Vor Beginn: Alles ist darauf ausgelegt, den bestmöglichen Start in die neue Spielzeit zu schaffen. Am 16. August rollt der Derbystar nämlich wieder durch die deutschen Fußballstadien. Der DFB-Pokal startet wie gewohnt eine Woche vorher am 9. August.

Vor Beginn: Auch auf dem Transfermarkt hat sich schon so einiges getan. Der FC Bayern hat seine Defensive durch kostenintensive Verpflichtungen verstärkt. Konkurrent Borussia Dortmund setzte bei seinen Transfers auf Bewährtes aus dem eigenen Land.

Vor Beginn: So langsam wird es wieder ernst für die Spieler der Bundesliga-Teams. Der Sommerurlaub neigt sich dem Ende zu und die Saisonvorbereitungen stehen an. Für den FSV Mainz 05 hat die Vorbereitung sogar schon begonnen. Die Hertha startet heute in die neue Spielzeit.

Bundesliga, 1. Spieltag: Bekanntgabe live verfolgen

Bundesliga - FC Bayern München gegen Borussia Dortmund: Der Supercup 2019

Bevor der reguläre Spielbetrieb in Deutschlands höchster Spielklasse beginnt, duellieren sich der amtierende deutsche Meister und DFB-Pokalsieger im Rahmen des Super Cup 2019. Da der FCB in der abgelaufenen Spielzeit beide Titel nach München holen konnte, bekommt es der FC Bayern mit dem aktuellen Vizemeister (Borussia Dortmund) zu tun.

Die Partie findet im Dortmunder Signal-Iduna-Park statt und wird am 3. August um 20.30 Uhr angepfiffen. Alle weiteren Infos zum Supercup 2019 finde ihr hier.

