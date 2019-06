BVB, News und Gerüchte: Youssoufa Moukoko steigt in die U19 auf

Borussia Dortmund wird sein Top-Talent Youssoufa Moukoko zur kommenden Saison in die U19 versetzen. Eine Verlängerung mit Mario Götze wird derweil angestrebt. Sebastian Rode hofft auf eine schnelle Genesung. Hier gibt's alle News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News: Top-Talent Youssoufa Moukoko kommt in die U19

Borussia Dortmund wird Youssoufa Moukoko zur kommenden Saison in die vereinseigene U19 versetzen. Dort soll der 14-Jährige gegen deutlich ältere Gegner bestehen und sich damit adäquat weiterentwickeln. "Youssoufa hat jetzt das Alter erreicht, in dem er in der U19 spielen darf. Wir sehen diese Altersklasse für ihn als den richtigen Jahrgang an", ordnete Lars Ricken gegenüber der Bild ein.

Die Gegner im kommenden Jahr könnten bis zu vier Jahre älter sein als der Stürmer. "Das entspricht seiner Leistungsfähigkeit", sagte Ricken. Moukoko hatte bereits in der U17 kaum Probleme, sich gegen seine älteren Gegner durchzusetzen. In der Saison 18/19 gelangen ihm bisher 46 Tore.

Dennoch bleibt Ricken vorsichtig: "Youssoufa ist ein sehr erfolgreicher Torjäger, aber das ist beileibe noch keine Garantie, dass er auch Profi wird." Die Zeichen stünden aber gut: "Er ist sehr wissbegierig, erfolgshungrig, fleißig und kommt immer mit einem Lächeln auf den Platz. Das zeichnet ihn aus, darauf schauen wir."

BVB: Mögliche Zu- und Abgänge bei Borussia Dortmund im Sommer 2019 © getty 1/29 Der BVB hat einen Kader-Umbruch im Sommer angekündigt. Mit Hazard, Schulz, Brandt und Morey stehen vier Neuzugänge bereits fest. Wer komm noch? Und wer geht? SPOX wirft einen Blick auf weitere mögliche Zugänge beim BVB. © getty 2/29 RAPHAEL GUERREIRO: Laut der SPORT ist Guerreiro ein Thema beim FC Barcelona, der aktuelle eine Linksverteidiger-Alternative zu Jordi Alba sucht. © getty 3/29 Guerreiro ist aber nur einer von vielen gehandelten Namen. Neben den Eigengewächsen Marc Cucurella und Juan Miranda wurden zuletzt auch Filipe Luis (Atletico Madrid) und Junior (Real Betis) genannt. © getty 4/29 ABDOU DIALLO: Der Innenverteidiger ist der zweitteuerste Transfer in der BVB-Geschichte (28 Millionen Euro) und kam erst im vergangenen Sommer aus Mainz nach Dortmund. Wie Transfermarkt.de berichtet, soll Diallo das Interesse von PSG geweckt haben. © getty 5/29 PSG könnte mit viel Geld locken. Diallo soll nach Transfermarkt-Angaben Presnel Kimpembe ersetzen, dem keine große Rolle mehr zugeschrieben wird. Dass Diallo geht, ist jedoch unwahrscheinlich. Vertraglich stellt sich ohnehin keine Frage (bis 2023). © getty 6/29 ANDRE SCHÜRRLE: Seine Leihe zum FC Fulham endete nach dem Abstieg der Cottagers frühzeitig. Beim BVB hat der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte aber wohl keine Zukunft. © getty 7/29 Wohin es gehen wird, ist aktuell noch unbekannt. Laut eigenen Aussagen würde er es gerne nochmal in der Premier League versuchen. Angeblich soll West Ham United erwägen, das zweite Leihjahr aus dem Vertrag von Fulham zu übernehmen. © getty 8/29 MAXIMILIAN PHILIPP: Er versuchte sich beim BVB auf zahlreichen Positionen, ein echter Durchbruch gelang ihm aber nicht. Dazu warfen den 25-Jährigen Angreifer immer wieder Knieverletzungen zurück. Liegt seine Zukunft in der Ferne? © getty 9/29 Noch steht Philipp bis 2022 unter Vertrag. Nach Angaben der Stuttgarter Nachrichten soll der VfB Stuttgart eine Leihe in Erwägung ziehen. Ernst dürfte es jedoch erst werden, wenn die Schwaben den Klassenerhalt in der Relegation schaffen. © getty 10/29 MARCEL SCHMELZER: Der Linksverteidiger kommt unter Coach Lucien Favre schon länger nicht mehr zum Zug. Ein Abschied des Ex-Kapitäns im Sommer schien deshalb wahrscheinlich. Aber... © getty 11/29 Zorc denkt gar nicht daran, Schmelzer ziehen zu lassen. "Er verkörpert ein Höchstmaß an Identifikation mit Borussia Dortmund. Ich möchte Marcel weiter beim BVB sehen", sagte er der "WAZ". © getty 12/29 NICO SCHULZ (Hoffenheim), THORGAN HAZARD (Gladbach) und JULIAN BRANDT (Leverkusen) wurden bereits vom BVB für die kommende Saison verpflichtet. Barca-Talent Mateu Morey kommt ablösefrei. © getty 13/29 DUVAN ZAPATA: Der Stürmer von Atalanta könnte eine physische Komponente mit nach Dortmund bringen. Die fehlte dem BVB in der vergangenen Saison, wie viele Spieler bemängelten. 50 Millionen Euro Ablöse soll Zapata italienischen Medienberichten wert sein. © getty 14/29 Sollte sich der BVB um den 27-Tore-Mann bemühen, würde er sich angeblich mit namhafter Konkurrenz auseinander setzen müssen. Auch der FC Chelsea und vom SSC Neapel sollen den 28-Jährigen umwerben. © getty 15/29 Der BVB soll nach Angaben von Alfredo Pedulla (italienischer Transferexperte und Journalist des "Corriere dello Sport") bereits 2013 und 2018 an Zapata interessiert gewesen sein und nun einen dritten Anlauf starten wollen. © getty 16/29 MARIO MANDZUKIC: Matthias Sammer soll den Ex-Bayern-Stürmer laut "Bild" beim BVB ins Gespräch gebracht haben. Das dementierte der externe Berater jedoch postwendend. Mit 33 Jahren geht Mandzukic dem Karriereende entgegen. © getty 17/29 BVB-Boss Hans-Joachim Watzke meinte dazu in der "Bild am Sonntag": "Im Fußball ist nie etwas ausgeschlossen. Er spielt aber in Turin. Und so wie ich Mario Mandzukic kenne, ist er ein Stürmer, der so viel Ehrgeiz hat, dass er immer spielen will." © getty 18/29 MARKUS SCHUBERT: Schwarzgelb steht ihm schon bei Dynamo Dresden. Das Torwart-Talent wird Dynamo im Sommer ablösefrei verlassen und könnte entsprechend beim BVB als dritter Mann installiert werden. © getty 19/29 Das berichteten bereits verschiedene Medien. Allerdings: Der talentierte Schlussmann hat laut Angaben der "Sport Bild" in der jüngeren Vergangenheit gleich mehrere Interessenten aus dem Oberhaus auf den Plan gerufen. © getty 20/29 MALCOM: Borussia Dortmund hat sich offenbar beim FC Barcelona umgeschaut. Wie die spanische "AS" schreibt, will der BVB den 22-jährigen Malcom verpflichten. Barca hatte Malcom erst 2018 für 40 Millionen Euro verpflichtet. © getty 21/29 Die "AS" bezieht sich in ihrer Meldung auf eigene Informationen und Quellen aus dem Umfeld der Katalanen. Für den BVB wäre es der dritte Transfer mit Barca innerhalb eines Jahres. 2018 kamen Sergio Gomez und Paco Alcacer. © getty 22/29 DONNY VAN DE BEEK: Ajax-Star Donny van de Beek wird wohl nicht zu Borussia Dortmund wechseln. Wie der "kicker" berichtet, ist der Niederländer sowohl zu teuer als auch nicht wirklich der gewünschte Spielertyp. © getty 23/29 Man wünscht sich eher einen Achter als einen offensiven Mittelfeldspieler, ein Spieler mit den Anlagen wie der Ex-Dortmunder und zweimalige Premier-League-Meister Ilkay Gündogan wäre optimal. Van de Beek wird noch von PSG und Tottenham umworben. © getty 24/29 ALEJANDRO GRIMALDO: Seit einem Jahr beobachtet der BVB laut der portugiesischen Sportzeitung "O Jogo" nun schon den Linksverteidiger von Benfica Lissabon. 40 Millionen Euro Ablöse müsste er zahlen - eine Summe, die Benfica gerne annimmt. © getty 25/29 Daher soll auch eine Verlängerung des U21-Nationalspielers aus Portugal kein Thema sein. Vielmehr dürfte ein Transfer festgemacht werden, sobald Benfica den Meistertitel sicher hat. Allerdings: Auch Neapel ist offenbar an Grimaldo dran. © getty 26/29 DALBERT: Auch der Linksverteidiger von Inter Mailand steht beim BVB auf dem Zettel, wie Calciomercato berichtet. Warum? Weil Lucien Favre Dalbert noch aus gemeinsamen Nizza-Zeiten kennt und der Linksfuß gut ins Dortmunder Aufgabenprofil passen würde. © getty 27/29 Bei Inter kommt Dalbert kaum zum Zug (nur 11 Einsätze in dieser Saison) und soll laut Tuttosport entsprechend im Sommer verkauft werden. © getty 28/29 RODRIGO SALAZAR: Wie die uruguayische Sportzeitung Ovacion berichtet, steht eine Verpflichtung des 19-jährigen zentralen Mittelfeldspielers bereits fest. Die Zeitung spricht von einer Unterschrift des Youngsters am 30. Juni. © getty 29/29 Der Uruguayer spielt aktuell beim FC Malaga in der spanischen Liga. Sein Marktwert beträgt rund 50.000 Euro. Zalazar beeindruckte die BVB-Scouts bei der U20-Südamerikameisterschaft mit guten Leistungen. Mit seinem Team erreichte er Platz drei.

BVB, News: Borussia Dortmund strebt Verlängerung mit Mario Götze an

Borussia Dortmund will den 2020 auslaufenden Vertrag von Mario Götze bald verlängern. Dies gab Sportdirektor Michael Zorc in der SportBild an: "Zu Beginn der neuen Saison werden wir uns zusammensetzen." Die Gelassenheit hat dabei einen guten Grund: "Wir sind mit Marios Vater und seinem Berater in einem guten Austausch."

Trotz den Gerüchten um ein Interesse des FC Arsenal habe Götze keinen Wechselwunsch geäußert: "Wir kennen doch seit Jahren die Gerüchte aus England, die zu uns rüberschwappen." Zorc sieht gute Karten für den BVB in Gesprächen mit Götze: "Ich glaube, dass wir immer fair mit Mario umgegangen sind - gerade während seiner schwierigen Zeit."

Bei den Verhandlungen soll es laut SportBild unter anderem um einen Drei- oder Vierjahresvertrag gehen. Aktuell verdient Götze wohl rund zehn Millionen Euro jährlich bei Borussia Dortmund.

Borussia Dortmunds feststehende Transfers und Zugänge

Zugänge Ehemaliger Verein Kolportierte Ablöse Nico Schulz TSG Hoffenheim 25 Millionen Euro Julian Brandt Borussia Dortmund 25 Millionen Euro Thorgan Hazard Borussia Mönchengladbach 25,5 Millionen Euro Paco Alcacer FC Barcelona 21 Millionen Euro Tobias Raschl BVB U19 - Luca Unbehaun BVB U19 - Andre Schürrle (Leih-Ende FC Fulham) FC Fulham Leih-Ende Dzenis Burnic (Leih-Ende Dynamo Dresden) Dynamo Dresden Leih-Ende Felix Passlack (Leih-Ende Norwich City) Norwich City Leih-Ende Alexander Isak (Leih-Ende Willem II) Willem II Leih-Ende Jeremy Toljan (Leih-Ende FC Celtic) Celtic Leih-Ende Sebastian Rode (Leih-Ende Eintr. Frankfurt) Einracht Frankfurt Leih-Ende Shinji Kagawa (Leih-Ende Besiktas) Besiktas Leih-Ende

BVB, Gerücht: Sebastian Rode schneller erholt als gedacht?

Borussia Dortmunds Sebastian Rode kann sich offenbar berechtigte Hoffnungen auf eine schnellere Genesung machen. "Seine Verletzung ist nicht so schwerwiegend wie anfangs gedacht", sagte Eintracht Frankfurts Aufsichtsratsboss Wolfgang Steubing dem kicker. Schon in drei statt fünf Monaten könnte Rode demnach wieder fit sein.

Im Trikot der Borussia wird Rode aber wohl nicht mehr auflaufen. Er kehrt am 1. Juli offiziell von seiner Leihe zu Eintracht Frankfurt zurück, wird aber nach aktuellem Stand anschließend fest zu seinem Ex-Verein transferiert. "Sebastian ist jetzt erst mal wieder bei Dortmund, aber wir sind daran interessiert, ihn unter unsere Fittiche zu nehmen", sagte Steubing.

Eine endgültige Entscheidung über den Transfer soll laut Ruhrnachrichten erst in einigen Wochen fallen. Dann wäre schon besser absehbar, wie das Knie von Rode die erneute Verletzung überstanden hat. In vier bis sechs Wochen will der Mittelfeldspieler sein Training intensivieren und muss abwarten, wie sein Körper darauf reagiert.