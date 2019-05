FC Bayern München - Hannover 96 heute im LIVE-TICKER

Am 32. Spieltag der Bundesliga trifft der FC Bayern München auf Hannover 96. Im Liveticker von SPOX könnt ihr die Partie mitverfolgen.

FC Bayern - Hannover 96 heute im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Schiedsrichter Christian Dingert wird die Partie um 15.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena anpfeifen.

FC Bayern - Hannover 96 heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Beim FCB fehlt nach wie vor Manuel Neuer, für ihn wird Sven Ulreich ins Tor gehen. Wie gegen den Club wird Arjen Robben wohl wieder im Kader stehen, ob er diesmal auch Einsatzzeit bekommt?

Personell auf dem Zahnfleisch geht so langsam Hannover. Zehn Spieler fehlen gesperrt und verletzungsbedingt.

So könnte die Bayern-Elf aussehen: Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Thiago, Martinez - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

So könnte die Hannover-Elf aussehen: Esser - Korb, Anton, Felipe, Ostrzolek - Schwegler - Haraguchi, Walace - Bebou, Maina - Weydandt

FC Bayern München - Hannover 96 im TV und Livestream

Wie alle Bundesliga-Partien am Samstagnachmittag läuft auch das Duell zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht bei Sky. Der Münchner Sender zeigt das Spiel im Pay-TV auf Sky Sport Bundesliga 2 HD oder ausschnittsweise in seiner Konferenz.

Alternativ bietet Sky einen Livestream an, via Sky Go könnt ihr die Begegnung also auch über das Internet sehen.

Kommentator für das Einzelspiel ist Kai Dittmann.

Bundesliga-Tabelle am 32. Spieltag