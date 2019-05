FC Bayern - Hannover 96 3:1: FCB feiert Arbeitssieg und Robbens Comeback

Der FC Bayern hat einen weiteren Schritt Richtung 29. Meisterschaft gemacht. Am 32. Spieltag setzte sich die Mannschaft von Niko Kovac mit 3:1 (2:0) gegen Hannover 96 durch und feierte das Comeback von Arjen Robben. Aufgrund der Niederlage des VfB Stuttgart bei Hertha BSC (1:3) ist der Abstieg der Hannoveraner noch nicht endgültig besiegelt.

Bayern-Coach Kovac entschied sich gegenüber dem 1:1 am vergangenen Spieltag in Nürnberg für eine offensivere Startelf: Außenstürmer Gnabry ersetzte den an Knieproblemen leidenden Martinez. Dafür rückte Goretzka auf die Sechs neben Thiago und Müller vom rechten Flügel auf die Zehn. Zudem durfte Boateng anstelle von Hummels in der Innenverteidigung ran.

96-Trainer Doll hingegen setzte auf eine defensive Grundordnung: Sorg, Albornoz und Walace kamen für Müller (Adduktorenbeschwerden), Bakalorz (Gelbsperre) und Jonathas (Bank) ins Team. Dolls Plan ging in der Anfangsphase noch auf: Die Münchner taten sich gegen die mit elf Mann in der eigenen Hälfte verteidigenden Hannoveraner schwer, Torchancen zu kreieren.

Ab der 20. Minute nahm der Druck der Kovac-Elf aber immer mehr zu. 96-Keeper Esser rettete aus kurzer Distanz gegen Müller (26.), blieb 60 Sekunden später nach einer von Lewandowski verwerteten Kimmich-Flanke jedoch machtlos. Vor der Pause stellte Goretzka mit einem präzisen Aufsetzer-Schuss aus der zweiten Reihe die Weichen auf Sieg (40.).

Dass sich daran trotz des strittigen Elfmetertors der Gäste kurz nach Wiederanpfiff nichts mehr änderte, war dem Platzverweis des eingewechselten Jonathas geschuldet. 96 konnte nicht mehr, der FCB wollte nicht mehr. Die Partie plätscherte vor sich hin - bis Joker Ribery mit einer schönen Einzelaktion für die endgültige Entscheidung sorgte (84.). Kurz darauf erhoben sich die Zuschauer noch einmal, um das Comeback des lange verletzten Robben zu bejubeln.

Die Daten des Spiels FC Bayern - Hannover 96

Tore: 1:0 Lewandowski (27.), 2:0 Goretzka (40.), 2:1 Jonathas (51./HE), 3:1 Ribery (84.)

In der Bundesliga-Historie kam es nur einmal vor, dass ein Tabellenletzter bei einem Tabellenführer gewann: Im August 1996 siegte Düsseldorf mit 1:0 in Leverkusen.

Hannover 96 ist seit 28 Bundesliga-Gastpartien sieglos (9 Remis, 19 Pleiten). Der letzte Sieg gelang im Oktober 2017 mit 2:1 in Augsburg.

Der Star des Spiels: Joshua Kimmich (FC Bayern)

Sehr agiler Auftritt des Rechtsverteidigers. Hatte die meisten Ballaktion aller Spieler (122). Suchte anders als gegen Nürnberg auch viel häufiger die Grundlinie und schlug präzise Flanken wie vor dem 1:0 durch Lewandowski. Beendete die Partie mit neun Torschussvorlagen (Bestwert) und einer Passquote von 89 Prozent. Bei Hannover der Stärkste: Torhüter Esser, ohne dessen starke Paraden (neun an der Zahl) das Ergebnis deutlich höher ausgefallen wäre.

Der Flop des Spiels: Jonathas (Hannover 96)

Auch wenn die zweite Gelbe Karte hart war: Mit seinem Platzverweis binnen drei Minuten erwies der Brasilianer seinen Kollegen einen Bärendienst. In Unterzahl war die letzte Chance, etwas Zählbares aus München mitzunehmen, dahin.

Der Schiedsrichter: Christian Dingert

In der ersten Halbzeit noch grundsolide, in der zweiten konfus. Gab kurz nach dem Seitenwechsel einen Elfmeter für die Gäste, weil Boateng einen Schuss von Manias mit dem Ellenbogen geblockt hatte (51.). Eine Entscheidung, die ebenso fragwürdig war wie die zweite Gelbe Karte von Jonathas wenig später, die einer insgesamt fair geführten Begegnung die letzte Spannung nahm (55.). Dingert erwischte schon bessere Tage.