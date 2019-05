Die Double-Feier des FC Bayern München am Marienplatz im LIVETICKER

Der FC Bayern hat gestern mit einem 3:0 im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig zum 12. Mal in der Vereinsgeschichte das Double perfekt gemacht. Heute feiern die Bayern-Stars mit tausenden Fans am Marienplatz diesen historischen Triumph, auf SPOX könnt ihr die Feier ab 14 Uhr im LIVETICKER verfolgen.

Die Double-Feier des FC Bayern München im LIVETICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Das Event heute wird auch die große Abschiedsfeier zweier Spieler, die ein ganzes Jahrzehnt der Bayern-Historie geprägt haben: Nachdem Franck Ribery und Arjen Robben schon vor dem letzten Bundesliga-Spieltag in der Allianz-Arena verabschiedet wurden, werden die beiden Altstars zusammen mit Rafinha heute nochmal von tausenden Fans gefeiert.

Vor Beginn: Trotzdem sind die Gerüchte über eine Entlassung von Chefcoach Niko Kovac keinesfalls verstummt. Die Bayern-Bosse wollten auch nach dem Pokal-Triumph gestern keine Jobgarantie aussprechen.

Vor Beginn: Es ist ein versöhnliches Ende einer schwierigen Saison für den deutschen Rekordmeister. Präsident Uli Hoeneß hatte sie sogar als "Übergangsjahr" betitelt, in dem man zum ersten Mal seit drei Jahren wieder das Double gewinnen konnte.

Die Doublefeier des FC Bayern München heute im TV

Die Doublefeier wird heute ab 14 Uhr auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Die ARD überträgt ab 14 Uhr. Der Bayrische Rundfunk ist ab 13.45 Uhr live am Marienplatz vor Ort.

Dazu überträgt der Free-TV-Sender Sky Sport News HD die Feier ab 14 Uhr. Die Ankunft der Mannschaft ist gegen 14.15 Uhr geplant.

FC Bayern: Die Double-Feier heute im Livestream

Die Feier am Marienplatz wird heute selbtverständlich auch als Livestream auf sportschau.de und in der BR-Mediathek übertragen.

Dazu können Sky-Abonnenten das Geschehen in München auch in der Sky Go-App verfolgen.

Darüber hinaus bietet der FC Bayern München auch einen eigenen Stream auf dem offiziellen YouTube-Kanal an. Ab 14 Uhr startet dort die Übertragung.

Alle Double-Gewinner im Überblick

Der FC Bayern konnte insgesamt zwölf Mal das Double gewinnen und damit so oft wie kein anderer Verein in Deutschland.

