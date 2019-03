Schalke 04 - RB Leipzig heute live: Das Bundesliga-Duell im TV, LIVESTREAM und im LIVETICKER

Am 26. Spieltag der Bundesliga stehen heute insgesamt fünf Samstags-Begegnungen auf dem Spielplan. Darunter auch die Partie FC Schalke 04 vs. RB Leipzig am Nachmittag. Die Infos bezüglich der Schiedsrichter, Aufstellungen sowie Topscorer beider Teams gibt es hier bei SPOX. Außerdem erfahrt ihr, wo und wie diese Bundesliga-Partie live übertragen wird.

Nachdem sich die Entlassung von Domenico Tedesco angedeutet hatte, gab Schalke 04 am Donnerstag die Entlassung des S04-Trainers auch offiziell bekannt. Interimsmäßig kehren mit Huub Stevens und Mike Büskens zwei bekannte Gesichter auf die S04-Trainerbank zurück.

Nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie steht dem Duo Stevens-Büskens heute gleich eine Mammut-Aufgabe bevor. Die Gäste von RB Leipzig wollen Tabellenplatz drei behalten und den Champions-League-Startplatz für die nächste Saison verteidigen.

Schalke 04 vs. RB Leipzig: Übersicht aller Spieldaten

Das Bundesliga-Duell zwischen Schalke 04 und RB Leipzig wird heute Nachmittag um 15.30 Uhr in der Veltins-Arena auf Schalke angepfiffen. Der 45-jährige Guido Winkmann leitet die Partie in Gelsenkirchen mit folgendem Schiedsrichter-Gespann:

Assistenten: Christian Bandurski, Arno Blos

Vierter Offizieller: Florian Heft

FC Schalke 04 vs. RB Leipzig live: TV-Übertragung, LIVESTREAM und LIVETICKER

Die Begegnung Schalke 04 vs. RB Leipzig wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Eine Live-Übertragung gibt es lediglich beim Pay-TV-Sender Sky, der sich die exklusiven Übertragungsrechte in dieser Saison mit Eurosport teilt. Mit den Vorberichten allen Samstagsspielen geht es bereits ab 14 Uhr los. Folgendes Personal meldet sich im Vorfeld aus dem Sky-Studio:

Moderatorin: Jessica Libbertz

Experten: Christoph Metzelder und Reiner Calmund

Wie gewohnt ist das Einzelspiel Schalke 04 - RB Leipzig sowie die Live-Konferenz auch im Livestream auf Sky Go verfügbar. So wird das Einzelspiel in Gelsenkirchen und die Original-Konferenz auf Sky übertragen:

Anpfiff Heim Auswärts Live-Übertragung bei Sky 15.30 Uhr Schalke 04 RB Leipzig Sky Sport Bundesliga 3, Sky Go 15.30 Uhr Live-Konferenz Sky Sport Bundesliga 1, Sky Go

Nach Spielende strahlt DAZN alle Highlights des Spiels Schalke 04 - RB Leipzig aus. Diese Highlight-Clips sind bei DAZN jeweils 40 Minuten nach Abpfiff jedes Bundesliga-Spiels verfügbar. Neben Bundesliga-Highlights zeigt DAZN auch alle Highlights der 2. Liga. Außerdem bietet DAZN seinen Kunden Live-Inhalte aus der UEFA Europa League und vielen weiteren Top-Ligen Europas (Serie A, Primera Division, Premier League). Die DAZN-Testphase ist immer kostenfrei. Danach ist das volle Sportangebot für nur 9,99€ im Monat abrufbar.

Neben den Live-Übertragungen im TV, Stream und den Highlight-Clips bei DAZN ist die Partie Schalke 04 vs. RB Leipzig auch im Liveticker verfügbar.

FC Schalke 04 vs. Rasen Ballsport Leipzig: Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke 04 - Mögliche Startelf: Nübel - J. Bruma, S. Sané, Nastasic, Oczipka - Stambouli, Bentaleb - McKennie, Matondo - Embolo, G. Burgstaller

Nübel - J. Bruma, S. Sané, Nastasic, Oczipka - Stambouli, Bentaleb - McKennie, Matondo - Embolo, G. Burgstaller RB Leipzig - Mögliche Startelf: Gulacsi - Klostermann, Konaté, Orban, Halstenberg - T. Adams, Kampl - Sabitzer, Laimer - Ti. Werner, Y. Poulsen

FC Schalke 04 und RB Leipzig - Die Topscorer beider Teams

Die beiden Top-Torjäger von Schalke 04 kommen in Pflichtspielen zusammen auf weniger Saison-Tore als Leipzigs zweiterfolgreichster Torschütze Timo Werner.

Hier eine Übersicht der drei Topscorer auf Seiten von Schalke 04:

Spieler Assists Tore Nabil Bentaleb 1 8 Breel Embolo 1 5 Daniel Caligiuri 4 4

Das sind die Topscorer von RB Leipzig in dieser Saison:

Spieler Assists Tore Yussuf Poulsen 6 15 Timo Werner 3 13 Matheus Cunha 2 8

© getty

Bundesliga: Aktuelle Tabelle am 26. Spieltag

Aktuelle Bundesliga-Tabelle nach dem Freitagsspiel Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg: