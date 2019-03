FC Schalke 04 entlässt Tedesco - Stevens und Büskens übernehmen

Der FC Schalke 04 hat sich vorzeitig von seinem Trainer Domenico Tedesco getrennt. Das gaben die Königsblauen zwei Tage nach der historischen 0:7-Pleite im Achtelfinal-Rückspiel bei Manchester City bekannt. Für das Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig (15.30 Uhr im LIVETICKER) kehrt Huub Stevens interimsmäßig zurück auf die Schalke-Bank. Mike Büskens wird ihn als Co-Trainer unterstützen.

"Wir haben uns diese Entscheidung alles andere als leicht gemacht, denn Domenico Tedesco genießt eine große Wertschätzung auf Schalke. In der vergangenen Saison konnte er eine sehr positive sportliche Entwicklung einleiten, die mit der Vizemeisterschaft ihren Höhepunkt fand", erklärte Sportvorstand Jochen Schneider.

Allerdings dürfe man die Negativ-Entwicklung in dieser Spielzeit nicht verkennen. "Bei meinem Amtsantritt habe ich diesbezüglich eine Trendwende eingefordert, die angesichts der ernsten sportlichen Situation in der Bundesliga zwingend notwendig ist. Wir sind nach reiflicher Überlegung zu der Erkenntnis gekommen, dass diese in der aktuellen personellen Konstellation nicht mehr möglich ist", gab Schneider zu verstehen.

Domenico Tedesco: Nach dem 0:7 gegen Manchester City ist Schluss

Nach sieben Ligaspielen ohne Sieg ist Schalke auf den 14. Tabellenplatz abgestürzt und nur noch vier Punkte vom Relegationsrang entfernt. Beim K.o. in der Königsklasse kassierten die Gelsenkirchener nicht nur die höchste Europapokalniederlage ihrer Vereinsgeschichte, sondern auch die heftigste Pleite eines Bundesligisten in der Champions League.

Der 33 Jahre alte Tedesco war seit 1. Juli 2017 auf Schalke tätig gewesen. Sein erst im vergangenen August verlängerter Vertrag galt ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2022.