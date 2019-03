Eintracht Frankfurts Luka Jovic vor dem Spiel zwischen Deutschland und Serbien: Edelstein im Schaufenster

Luka Jovic ist in der Bundesliga in aller Munde und wird angeblich von halb Europa gejagt. In der serbischen Nationalmannschaft wartet der Jungstar noch auf seinen Durchbruch. Immerhin hat der 21-Jährige eine Einsatzgarantie für das Freundschaftsspiel gegen Deutschland (20.45 Uhr im LIVETICKER) bekommen. Was macht das Juwel Jovic eigentlich so wertvoll?

Mladen Krstajic scheint es tatsächlich eine Ehre zu sein, in seiner Rolle als serbischer Nationaltrainer nach Deutschland zurückzukehren: "Ich bin sehr froh, dass ich wieder hier sein darf. Ich lebe einen Traum."

Der langjährige Haudegen aus der Bundesliga, beim SV Werder Bremen und FC Schalke 04 für seine Kompromisslosigkeit als Verteidiger geschätzt und gefürchtet, trug ein bisschen Pathos auf, als er in der Pressekonferenz über das Freundschaftsspiel seiner Serben gegen das DFB-Team redete.

Nebenbei verriet der 45-Jährige noch, dass die meisten seiner Stars angeschlagen in Belgrad geblieben sind. Kapitän Aleksandar Kolarov (AS Rom), Mittelstürmer Aleksandar Mitrovic (FC Fulham), Mittelfeldmann Nemanja Matic (Manchester United), Flügelflitzer Filip Kostic (Eintracht Frankfurt) oder Real-Schreck Dusan Tadic (Ajax Amsterdam) sind gar nicht mit nach Wolfsburg gereist.

Der eine oder andere, erzählte Krstajic, soll aber am Montag das EM-Qualifikationsspiel gegen Portugal bestreiten. Diese Partie hat Priorität. Aber eines versprach der Nationalcoach: "Luka Jovic wird gegen Deutschland auflaufen."

Luka Jovic endlich auch im serbischen Nationalteam gefragt

Bislang kam das Ausnahmetalent nur zu drei Kurzeinsätzen bei den "weißen Adlern". Endlich stellt der serbische Fußball seinen wertvollsten Edelstein auch bei der Nationalelf ins Schaufenster.

Jovic selbst hatte sich zuletzt nach dem 1:0 gegen den 1. FC Nürnberg - als der 21-Jährige gekonnt den Siegtreffer einleitete - eine kleine Spitze erlaubt. "In Anbetracht der Tatsache, dass ich nicht so oft berufen worden bin, habe ich mir viel vorgenommen", sagte er.

Viele seiner Landsleute haben sich spätestens nach der WM 2018 - als die Serben nach einem umstrittenen 1:2 gegen die Schweiz frühzeitig ausschieden - gewundert, warum Krstajic so beharrlich allein auf seinen Angreifer Mitrovic setzt, der in 46 Länderspielen 23 Mal traf, aber beim englischen Abstiegskandidaten Fulham auch seine Schwierigkeiten hatte.

Nun bekommt Jovic die Chance, seinen famosen Lauf in der Bundesliga mit 22 Pflichtspieltoren - 15 in der Bundesliga, sieben in der Europa League - fortzusetzen. "Wenn Luka den Ball hat, passiert zu 99 Prozent etwas Exzellentes", behauptet sein Mitspieler Martin Hinteregger.

Luka Jovic: Abseits des Platzes ein ruhiger Vertreter

Abseits des Platzes wirkt das wertvollste Exemplar aus der so genannten "Büffelherde" mit Sebastien Haller, Ante Rebic und ihm fast scheu. Über seine Glanztaten redet er nur ungern.

"Ich will mit der Mannschaft das Beste erreichen. Ich bin aber auch nur ein Teil des Teams", beteuerte der frischgebackene Familienvater, der sein privates Glück Anfang des Monats via Instagram mitgeteilt hat.

Sein Weg verdeutlicht, wie kurvig Karrieren mitunter verlaufen können. Schon mit acht Jahren schloss sich der gebürtige Bosnier Roter Stern Belgrad an und schoss bereits als 16-Jähriger in der ersten Mannschaft sein erstes Tor - das Datum 28. Mai 2014 ist auf seine Fußballschuhe gestickt.

Luka Jovic und seine schwierige Zeit bei Benfica

Der Präsident von Roter Stern, Zvezdan Terzic, prophezeite früh: "Jovic wird mal der beste Torjäger Europas." Große Worte. Bald interessierten sich erste Vereine für den ungeschliffenen Edelstein. Dass Benfica Lissabon 2016 das Rennen machte, war gar nicht der Wunsch des Spielers.

"Ich war sehr traurig, dass ich Roter Stern Belgrad verlassen musste. Aber in Serbien leben die Vereine von den Spielertransfers. Auch wenn Benfica ein großer Verein ist, so war ich am Anfang ziemlich allein. Es war eine schwierige Zeit, auch wenn mich meine Eltern und meine Freundin besucht haben", erzählte Jovic einmal.

Er fremdelte, verhielt sich nicht immer professionell - und spielte bald nur noch in der zweiten Mannschaft. "Es war in erster Linie meine eigene Schuld", gab er rückblickend zu. Das als Radamel Falcao Serbiens angekündigte Ausnahmetalent schien zu scheitern.

Fredi Bobic holte Luka Jovic für 200.000 Euro Leihgebühr

Bis der mit besten Drähten zu Portugals Spitzenvereinen ausgestattete Frankfurter Sportvorstand Fredi Bobic ihn 2017 für läppische 200.000 Euro Leihgebühr an den Main holte.

Jovic bekam vom damaligen Trainer Niko Kovac vorgeführt, das er mehr tun muss. "Ich bin in Frankfurt in einem Monat mehr gelaufen als in Lissabon in einem Jahr", sollte er bald sagen.

Nach einem halben Jahr Anlaufzeit begann er, regelmäßig einzunetzen. Sein Hackentreffer auf Schalke - Tor des Monats April 2018 - öffnete der Eintracht erst die Tür zum Pokalfinale nach Berlin.

Das DFB-Team zum Start ins Länderspieljahr im Formcheck: Rückkehr zum Leistungsprinzip? © getty 1/30 Kritiker fordern, dass Bundestrainer Löw endlich zurück zum Leistungsprinzip finden muss und die formstärksten Spieler aufbietet. Was das für den Auftakt ins neue Länderspieljahr bedeuten würde, zeigt der SPOX-Formcheck des DFB-Kaders. © getty 2/30 TOR – MANUEL NEUER: Hinkt seit seiner Mittelfußverletzungen seiner Weltklasse-Form hinterher. Patzte im Rückspiel gegen Liverpool, im Vergleich zum Herbst, als jeder Schuss ein Treffer war, aber dennoch verbessert. © getty 3/30 MARC-ANDRE TER STEGEN: Bei Barca die unangefochtene Nummer eins und berechtigterweise schon mehrfach in dieser Saison für herausragende Spiele abgefeiert – zuletzt im Clasico Ende Februar gegen Real. © getty 4/30 KEVIN TRAPP: Hielt im EL-Hinspiel der Frankfurter Eintracht gegen Inter einen Strafstoß und war somit der Garant für das Weiterkommen. Beim 1:0 gegen Nürnberg mit zwei Glanztaten der heimliche Man of the Match. © getty 5/30 FAZIT: Geht es nach dem Leistungsprinzip, müsste Löw in den ersten beiden Länderspielen auf ter Stegen setzen. Auf der PK vor dem Serbien-Spiel hielt er sich bezüglich der Torwart-Frage noch bedeckt und wollte am Abend „Gespräche mit allen“ führen. © getty 6/30 ABWEHR – MARCEL HALSTENBERG: Zweikampfstark, gut im Kopfballspiel, spielfreudig mit Offensivdrang. Halstenberg ist nach seinem Kreuzbandriss wieder voll da und hat bereits sechs Torvorlagen in der Liga. Manko: das Passspiel (75,1 Prozent Passquote). © getty 7/30 THILO KEHRER: Erwischte gegen ManUnited im CL-Achtelfinalrückspiel einen ganz schwachen Tag. Seitdem zweimal nur Reservist bei PSG und auch gegen OM am Samstag wackelig. Über die Saison aber zweikampfstark und sehr passsicher. © getty 8/30 MATTHIAS GINTER: Über weite Strecken der Saison sehr stark und bei der Gladbacher Borussia Abwehrchef einer der besten Bundesliga-Hintermannschaften. Zuletzt angeschlagen (muskuläre Probleme) und ohne Einsatz in Mainz und Freiburg. © getty 9/30 JONATHAN TAH: Gilt seit langem als das Innenverteidiger-Juwel schlechthin. Der Bayer-Abwehrspieler schwankt aber immer wieder in seinen Leistungen – so wie gegen Bremen und Max Kruse am Sonntag. Stark im Zweikampf und in der Luft. Manko: Schnelligkeit. © getty 10/30 LUKAS KLOSTERMANN: Zum ersten Mal dabei und das nicht unverdient. Ist seit seiner Rückkehr nach Kreuzbandriss in Leipzig gesetzt, hat gute Zweikampfwerte und als Rechtsverteidiger immerhin schon drei Tore auf dem Konto. Passquote: ausbaufähig. © getty 11/30 NICO SCHULZ: Der Hoffenheimer ist offensiv ein Gewinn, defensiv durchaus ein Risiko. Das Spiel gegen Stuttgart am Wochenende war quasi „Schulz in a Nutshell“. Nach vorne gut, aber nur 27 Prozent gewonnene Zweikämpfe. © getty 12/30 NIKLAS SÜLE: Passsicher, schnell, zweikampfstark. Süle bringt Top-Leistungen in dieser Saison beim FCB und ist dort Innenverteidiger Nummer eins. Gegen Mainz 05 kaum gefordert, gegen Liverpool phasenweise nicht ganz sattelfest. © getty 13/30 ANTONIO RÜDIGER: Bei Chelsea absolut gesetzt und eine der Konstanten im Team. Beim 0:2 am Wochenende gegen Everton ohne Fehler. Er ist definitiv bereit für höhere Aufgaben im DFB-Dress. © getty 14/30 NIKLAS STARK: Überzeugender Auftritt des DFB-Neulings im Topspiel gegen den BVB. An den drei Hertha-Gegentoren schuldlos und eine Bestätigung seiner guten Leistungen in den vergangenen Wochen. © getty 15/30 FAZIT: Ist Ginter fit, dürfte kein Weg an ihm, Süle und Rüdiger vorbeiführen. Löw bezeichnete alle drei als „Stabilisatoren für die neue Abwehr“. Setzt Löw auf eine Viererkette, könnten Halstenberg auf links und Ginter auf rechts verteidigen. © getty 16/30 Eine Dreierkette könnte dagegen Kehrer trotz schwacher Auftritte zuletzt in die Startelf spülen. Auf links wäre der prognostizierte Vorzug von Schulz statt Halstenberg nicht unbedingt vereinbar mit dem Leistungsprinzip. © getty 17/30 MITTELFELD/ANGRIFF – JOSHUA KIMMICH: Löw machte am Dienstag keinen Hehl daraus, dass Kimmich auf der Sechs wegen seiner Spiel- und Kampfstärke künftig gesetzt ist. Spielt beim FCB auf rechts und ist gut in Form (schon 10 Vorlagen) © getty 18/30 TONI KROOS: Im Spiel eins nach der Zidane-Rückkehr ganz der Alte. Stark als Ballverteiler, besonders in der gegnerischen Hälfte. Dafür zweikampfschwächster Madrilene. Die Formkurve zeigt dennoch nach oben. © getty 19/30 ILKAY GÜNDOGAN: Ist endlich verletzungsfrei und bei ManCity fast schon unverzichtbar. Das bringt Selbstvertrauen. Am Wochenende gegen Swansea (3:2) wie alle City-Spieler aber wenig überzeugend. © getty 20/30 KAI HAVERTZ: War etwas angeschlagen und deshalb gegen Werder nur in der Jokerrolle. Dann aber gewohnt laufstark, passsicher und mit Zug zum Tor. Spielt allgemein eine herausragende Saison bei Bayer (34 Spiele, 13 Tore, 6 Vorlagen). © getty 21/30 MARCO REUS: Gegen Hertha lange blass, dann aber Matchwinner. Überzeugt beim BVB in der Führungsrolle, die er auch beim DFB einnehmen soll. Als ZOM in dieser Saison brutal torgefährlich (22 Spiele, 15 Tore, 7 Vorlagen). © getty 22/30 MAXIMILIAN EGGESTEIN: Nach Kimmich mit der höchsten Laufleistung in der Bundesliga – sprich: körperlich topfit. Dazu in den vergangenen drei Spielen an jeweils einem Werder-Tor beteiligt – auch gegen Bayer 04. Nominierung bestätigt. © getty 23/30 LEON GORETZKA: Seit der Rückrunde richtig stark beim FC Bayern und an 6 Toren direkt beteiligt. Von Sprunggelenksproblemen etwas ausgebremst, aber mit einem überzeugenden Startelf-Comeback gegen Mainz. © getty 24/30 JULIAN BRANDT: Erster kleiner Leistungseinbruch gegen Werder am Wochenende. In den Wochen davor aber so gut wie noch nie: Bosz bringt ihn bei Bayer im Zentrum und Brandt lieferte 7 Vorlagen und 2 Treffer in den vergangenen 7 Spielen. © getty 25/30 TIMO WERNER: Hatte in Leipzig einen schweren Start ins Jahr. Nach zwei Erkrankungen zunächst nicht in bester körperlicher Verfassung. Gegen Schalke mit seinem ersten Tor 2019. Formkurve: leichte Tendenz nach oben © getty 26/30 LEROY SANE: Auf die Gala gegen Schalke beim 7:0 folgte ein ernüchternder Auftritt gegen Swansea. Baut in der Premier League bezüglich Torbeteiligungen ab (kein Assist seit Februar). Saß daher zweimal in Folge auf der Bank © getty 27/30 SERGE GNABRY: Fehlte dem FCB gegen Mainz erkältet und wird auch gegen Serbien geschont. In den Wochen davor aber formstark: Vorlage zum 1:1 gegen Liverpool, Tor und Vorlage gegen Wolfsburg. Gnabry empfahl sich nachhaltig für die Niederlande-Startelf. © getty 28/30 FAZIT: Löw stellte klar, dass er gegen Serbien auf Experimente verzichtet, weil der Gegner für Löw von der Spielweise her eine Blaupause für das EM-Quali-Spiel gegen die Niederlande ist. Daher dürfte für Debütant Eggestein kaum Platz in der Startelf sein. © getty 29/30 Vieles deutet auf die Achse Kroos-Kimmich im Zentrum und Sane, Reus und Werner davor hin. Zumindest bei Werner ist das aber durchaus das Resultat der Alternativlosigkeit im Sturmzentrum. Reus wäre als Falsche Neun verschenkt. © getty 30/30 Max Kruse, der sechs (!!) Tore im März erzielte, spielt dahingegen seit 2016 keine Rolle mehr unter Löw.

Luka Jovic: "Der liebe Gott hat mir dieses Talent gegeben"

In dieser Saison ist der Überflieger Jovic das Sinnbild der auf Wolke sieben durch Europa schwebenden Adlerträger. "Er ist ein außergewöhnlicher Stürmer. Ich habe selten einen Spieler gesehen, der so gefährlich in der Box ist - ob mit dem Fuß, in der Luft oder mit dem Kopf. Er ist ein kompletter Spieler", lobte ihn Eintracht-Trainer Adi Hütter. Seine Nummer acht sei ein echter Goalgetter, habe aber so viel Punch, "dass er auch nach hinten arbeiten kann".

Die gegenläufigen Bewegungen der beiden Frankfurter Angreifer - einer geht meist steil, der andere kommt entgegen - ist eines der wichtigsten Stilmittel in der Offensive. Und Jovic verteilt dann die Bälle wie ein verkappter Spielmacher, um beim nächsten Spielzug als Vollstrecker richtig zu stehen. Seine Beidfüßigkeit hilft ihm ebenso wie sein Instinkt. "Der liebe Gott hat mir dieses Talent gegeben", sagte er einmal der Frankfurter Rundschau.

Luka Jovic: Abschied aus Frankfurt im Sommer wahrscheinlich

Es hört sich wie Ironie des Schicksals an, dass die Eintracht im Europa-League-Viertelfinale nun gegen Benfica Lissabon (11. und 18. April) antritt. Frankfurt wird die Kaufoption, die bei unter sieben Millionen Euro liegen soll, ziehen, um ihr Juwel fest zu binden.

Schon interessieren sich mehrere europäische Topvereine für Jovic. "Das sehe ich an den Scouting-Listen bei jedem Heimspiel", sagt Bobic. Späher von Real Madrid, des FC Barcelona und Manchester City sollen sich das muskelbepackte Multitalent angeschaut haben.

Bobic pflegt mit den Jovic-Beratern einen offenen Austausch und kennt die Gesetze des Marktes: Selbst wenn Eintracht Frankfurt die Champions League erreicht, ist ein Wechsel für 50, 60 Millionen Euro im Sommer wohl kaum noch zu verhindern.

Als heißester Anwärter gilt aktuell der FC Barcelona. Und vielleicht nicht ganz zufällig hat Krstajic gerade gesagt: "Er ist ein klassischer Torjäger, mit sehr guter Ballbehandlung und großem Spielverständnis. Er ist mutig und zu jedem Zeitpunkt gefährlich. Und: Manchmal wirkt er lustlos und teilnahmslos, aber das täuscht die Verteidiger und macht ihn noch gefährlicher. Ich würde ihn vielleicht mit Barcelonas Luis Suarez vergleichen."