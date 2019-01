BVB nach Sieg gegen Hannover auf Rekordjagd: "Das ist nur Statistik"

Spitzenreiter Borussia Dortmund hat seine Pflichtaufgabe gegen Hannover 96 souverän erledigt und nebenbei den Vereinsrekord aus der Meistersaison 2010/11 geknackt. Vom nächsten Titel singen allerdings nur die Fans.

Lucien Favre zuckte mit den Schultern und ließ sich von Zahlenspielen nicht aus der Ruhe bringen: "Für mich bedeutet der Rekord nicht viel, das ist nur Statistik", sagte der Trainer von Spitzenreiter Borussia Dortmund nach der 5:1 (1:0)-Demonstration gegen Krisenklub Hannover 96. Dabei legte Dortmund am 19. Spieltag der Bundesliga mit dem 15. Saisonsieg und 48 Punkten die beste Zwischenbilanz der Vereinsgeschichte hin.

Die bisherige Bestmarke von 47 Zählern stammte aus der Spielzeit 2010/11 unter Jürgen Klopp - am Ende feierte Dortmund den Meistertitel. Die Geschichte nimmt beim BVB allerdings niemand zum Anlass, große Ziele auszurufen. Im Gegenteil: Alle folgen Favres Politik der kleinen Schritte. Nur die Fans auf der Südtribüne sangen nach der überragenden zweiten Halbzeit gegen erstaunlich widerspenstige Hannoveraner von Meisterschaft und Pokalsieg.

Das Trainerteam um den akribischen Favre beschäftigte sich ebenso wie die Mannschaft hingegen auch mit der mäßigen ersten Hälfte. "Es fehlte zunächst der Zugriff, Hannover hat das in der ersten Halbzeit gut gemacht. Entsprechend waren wir trotz der Führung mit dem Verlauf der ersten Halbzeit nicht ganz so zufrieden", sagte Torschütze Mario Götze.

Borussia Dortmund - Hannover 96 5:1: Der BVB in der Einzelkritik © getty 1/15 Borussia Dortmund hat im Titelrennen mit dem FC Bayern vorgelegt. Beim fulminanten 5:1 gegen Hannover 96 überzeugten vor allem Achraf Hakimi und Marco Reus. Letzterer ging jedoch sparsam mit seinen Chancen um. Der BVB in der Einzelkritik. © getty 2/15 ROMAN BÜRKI: Musste sich in der 2. Minute ganz lang machen, als 96-Stürmer Weydandt ihn mit einem wuchtigen Kopfball prüfte. Wurde danach kaum gefordert - bis zum Slapstick-Ehrentor der Gäste in der 86. Minute. Note: 3. © getty 3/15 LUKASZ PISZCZEK (bis 70.): Spielte eine bärenstarke erste Halbzeit, in der er zwei Großchancen von Reus und Guerreiro vorbereitete. Ließ hinten nichts anbrennen. Holte sich nach seiner Auswechslung den verdienten Applaus von den BVB-Fans ab. Note: 2. © getty 4/15 JULIAN WEIGL: Wurde mit Ausnahme der mutigen Anfangsphase der Gäste kaum gefordert. Erledigte seinen Job im Abwehrzentrum solide, klärte den Ball zur Not auch mal rigoros per Befreiungsschlag. Note: 3. © getty 5/15 ABDOU DIALLO: Überzeugte wieder an der Seite von Weigl in der Innenverteidigung, punktete mit einer Passquote von 92 Prozent. Hatte aber auch schon heiklere Aufgaben zu bewältigen. Note: 3. © getty 6/15 ACHRAF HAKIMI: Kam mit Problemen in die Partie, sah früh die Gelbe Karte. Stabilisierte sich aber schnell und erzielte nach schönem Doppelpass mit Guerreiro das 1:0. Bereitete zudem das 2:0 durch Reus vor. Starke Leistung. Note: 1,5. © getty 7/15 THOMAS DELANEY (bis 79.): Bester Zweikämpfer der Dortmunder Startelf-Spieler (72 Prozent). Hatte jedoch Glück, dass der Referee nach seinem fragwürdigen Tackling gegen Sarenren Bazee kurz vor der Pause nicht auf Elfmeter für 96 entschied. Note: 3. © getty 8/15 AXEL WITSEL: Agierte mit dem Ball am Fuß bisweilen überraschend fahrig, stabilisierte sich aber im Laufe der zweiten Hälfte. Setzte mit einem schönen Schuss zum 5:1 den Schlusspunkt. Spielte trotzdem schon einmal souveräner. Note: 3. © getty 9/15 RAPHAEL GUERREIRO: Wechselte mit Sancho oft die Seiten, bot sich an, versprühte Kreativität. Bereitete das 1:0 vor und traf kurz vor der Pause fast spektakulär per Volley. Belohnte sich dafür in der 67. Minute, als er nach Pass von Reus einschob. Note: 2. © getty 10/15 JADON SANCHO: Ging wie gewohnt oft ins Dribbling, hatte damit zu Beginn jedoch kaum Erfolg. Wurde in der zweiten Halbzeit zielstrebiger. Belohnte sich mit zwei Torvorlagen. Note: 2,5. © getty 11/15 MARCO REUS: Stellte bei seinem Comeback mit einem Tor und einer Vorlage gleich wieder unter Beweis, warum er so wichtig für den BVB ist. Hätte mit einer besseren Chancenverwertung aber auch gut und gerne einen Dreierpack schnüren können. Note: 2. © getty 12/15 MARIO GÖTZE (bis 66.): War in der ersten Hälfte nahezu unsichtbar, gewann nur 15 Prozent seiner Zweikämpfe und hatte insgesamt mit 45 Ballaktionen die wenigsten der BVB-Feldspieler. Traf nach Sancho-Vorlage aber cool zum entscheidenden 3:0. Note: 3. © getty 13/15 PACO ALCACER (ab 66.): Ersetzte Götze und half mit seiner ersten Ballberührung, das 4:0 durch Guerreiro einzuleiten. Trat danach nicht mehr nennenswert in Erscheinung. Note: 3. © getty 14/15 MARCEL SCHMELZER (ab 70.): Rückte auf die linke Abwehrseite, während Hakimi die rechte des ausgewechselten Piszczek übernahm. Spielte ordentlich. Note: 3. © getty 15/15 MAHMOUD DAHOUD (ab 79.): Kam spät für Delaney in die Partie. Half, die weiße Weste zu sichern. Sammelte zehn Ballkontakte. Keine Bewertung.

BVB-Sieg gegen Hannover: Favre und die Sorgenkinder

Achraf Hakimi hatte in der 24. Minute den Bann gebrochen, die Leihgabe von Real Madrid war gegen den Tabellen-17. einer der Besten auf dem Feld. Nach dem 2:0 durch den nach Sprunggelenksproblemen zurückgekehrten Kapitän Marco Reus (60.) fiel Hannover in sich zusammen, Götze (62.) und Raphael Guerreiro (67.) schlugen eiskalt zu.

Nach dem 1:4 durch Marvin Bakalorz (86.) setzte Axel Witsel (90.) den Schlusspunkt. Witsels Treffer markierte das 50. Saisontor für die spielfreudigen Borussen. Mehr Tore gab es für den BVB zu diesem Zeitpunkt einer Saison nur 2015/16 (52) und 1963/64 (54).

Unter Favres behutsamer Führung finden Sorgenkinder wie Götze oder auch Julian Weigl langsam zurück zu alter Form. Mittelfeldmann Weigl, aufgrund von Verletzungsproblemen zum Innenverteidiger umfunktioniert, überzeugte bereits im dritten Spiel in Serie auf ungewohntem Terrain.

Neben dem erneut starken Reus konnte auch Götze punkten, das Doppelpassspiel der beiden erinnert an alte Glanzzeiten. Verteidiger Hakimi, bei Real in seinen Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt, zeigte auf den Außenbahnen sein großes Potenzial.

Am kommenden Samstag (15.30 im LIVETICKER) tritt der BVB bei Eintracht Frankfurt an, darauf folgen zwei englische Wochen. "Das müssen wir Trainer antizipieren, am Montag geht es los", sagte Favre. "Wir wollen dranbleiben, wir wollen Gas geben und das Niveau halten", ergänzte Götze. Die Konzentration beim BVB gilt stets nur der eigenen Mannschaft. Auf die Konkurrenz blickt in Dortmund offiziell niemand, auch wenn Verfolger Bayern München öffentlich zum Halali geblasen hat.

BVB in der Tabelle deutlich vor dem FC Bayern