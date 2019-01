Borussia Dortmund - Hannover 96 5:1: BVB besiegelt wohl Breitenreiter-Aus

Tabellenführer Borussia Dortmund hat am 19. Spieltag der Bundesliga erneut gewonnen. Der BVB siegte im Heimspiel gegen Kellerkind Hannover mit 5:1 (1:0). Die deutliche Niederlage dürfte das Aus von 96-Trainer Andre Breitenreiter somit besiegelt haben.

Hannover startete überraschend forsch und offensiv und verbuchte bereits nach zwei Minuten zwei gute Torgelegenheiten. Die Borussia im Laufe der ersten Halbzeit bisweilen fahrig und zu sorglos in den Zweikämpfen, gerade rund um den eigenen Strafraum. Bei Dortmunder Ballbesitz schoben die Gäste ihre Fünferkette weit vor, agierten teils mannorientiert und bremsten die Offensivbemühungen des BVB zunächst gut aus.

Die Führung der Hausherren deutete sich jedoch an, da Dortmund nach 20 Minuten stärker im Pass- und Positionsspiel wurde und Tempo in sein Spiel bekam. 96 offenbarte in dieser Phase große Löcher im Defensivverbund. Reus vergab zunächst noch zwei Großchancen, ehe Hakimi zum 1:0 traf.

Die Reaktion der Niedersachsen auf den Rückstand war anders als am vergangenen Wochenende allerdings gut. Hannover wehrte sich und kam kurz vor der Pause zu weiteren ordentlichen Aktionen in der Offensive, Sarenren Bazee hätte dabei einen Elfmeter zugesprochen bekommen müssen.

Nach der Pause ging es für die Gäste jedoch dahin: Hannover fand keine Entlastung mehr, weil der BVB die Vielzahl der direkten Duelle frühzeitig für sich entschied und mit viel Zug Richtung Angriff umschaltete. 96 bekam vor allem die Flügel nicht mehr geschlossen, nach drei Treffern in sieben Minuten war die Partie natürlich entschieden.

Borussia Dortmund - Hannover 96 5:1: Der BVB in der Einzelkritik © getty 1/15 Der BVB hat im Meisterschaftsrennen mit dem FC Bayern vorgelegt. Beim fulminanten 5:1 gegen Hannover 96 überzeugten vor allem Achraf Hakimi und Marco Reus. Der Nationalspieler ging jedoch sparsam mit seinen Chancen um. Der BVB in der Einzelkritik. © getty 2/15 ROMAN BÜRKI: Musste sich in der 2. Minute ganz lang machen, als 96-Stürmer Weydandt ihn mit einem wuchtigen Kopfball prüfte. Wurde danach kaum gefordert - bis zum Slapstick-Ehrentor der Gäste in der 86. Minute. Note: 3. © getty 3/15 LUKASZ PISZCZEK (bis 70.): Spielte eine bärenstarke erste Halbzeit, in der er zwei Großchancen von Reus und Guerreiro vorbereitete. Ließ hinten nichts anbrennen. Holte sich nach seiner Auswechslung den verdienten Applaus von den BVB-Fans ab. Note: 2. © getty 4/15 JULIAN WEIGL: Wurde mit Ausnahme der mutigen Anfangsphase der Gäste kaum gefordert. Erledigte seinen Job im Abwehrzentrum solide, klärte den Ball zur Not auch mal rigoros per Befreiungsschlag. Note: 3. © getty 5/15 ABDOU DIALLO: Überzeugte wieder an der Seite von Weigl in der Innenverteidigung, punktete mit einer Passquote von 92 Prozent. Hatte aber auch schon heiklere Aufgaben zu bewältigen. Note: 3. © getty 6/15 ACHRAF HAKIMI: Kam mit Problemen in die Partie, sah früh die Gelbe Karte. Stabilisierte sich aber schnell und erzielte nach schönem Doppelpass mit Guerreiro das 1:0. Bereitete zudem das 2:0 durch Reus vor. Starke Leistung. Note: 1,5. © getty 7/15 THOMAS DELANEY (bis 79.): Bester Zweikämpfer der Dortmunder Startelf-Spieler (72 Prozent). Hatte jedoch Glück, dass der Referee nach seinem fragwürdigen Tackling gegen Sarenren Bazee kurz vor der Pause nicht auf Elfmeter für 96 entschied. Note: 3. © getty 8/15 AXEL WITSEL: Agierte mit dem Ball am Fuß bisweilen überraschend fahrig, stabilisierte sich aber im Laufe der zweiten Hälfte. Setzte mit einem schönen Schuss zum 5:1 den Schlusspunkt. Spielte trotzdem schon einmal souveräner. Note: 3. © getty 9/15 RAPHAEL GUERREIRO: Wechselte mit Sancho oft die Seiten, bot sich an, versprühte Kreativität. Bereitete das 1:0 vor und traf kurz vor der Pause fast spektakulär per Volley. Belohnte sich dafür in der 67. Minute, als er nach Pass von Reus einschob. Note: 2. © getty 10/15 JADON SANCHO: Ging wie gewohnt oft ins Dribbling, hatte damit zu Beginn jedoch kaum Erfolg. Wurde in der zweiten Halbzeit zielstrebiger. Belohnte sich mit zwei Torvorlagen. Note: 2,5. © getty 11/15 MARCO REUS: Stellte bei seinem Comeback mit einem Tor und einer Vorlage gleich wieder unter Beweis, warum er so wichtig für den BVB ist. Hätte mit einer besseren Chancenverwertung aber auch gut und gerne einen Dreierpack schnüren können. Note: 2. © getty 12/15 MARIO GÖTZE (bis 66.): War in der ersten Hälfte nahezu unsichtbar, gewann nur 15 Prozent seiner Zweikämpfe und hatte insgesamt mit 45 Ballaktionen die wenigsten der BVB-Feldspieler. Traf nach Sancho-Vorlage aber cool zum entscheidenden 3:0. Note: 3. © getty 13/15 PACO ALCACER (ab 66.): Ersetzte Götze und half mit seiner ersten Ballberührung, das 4:0 durch Guerreiro einzuleiten. Trat danach nicht mehr nennenswert in Erscheinung. Note: 3. © getty 14/15 MARCEL SCHMELZER (ab 70.): Rückte auf die linke Abwehrseite, während Hakimi die rechte des ausgewechselten Piszczek übernahm. Spielte ordentlich. Note: 3. © getty 15/15 MAHMOUD DAHOUD (ab 79.): Kam spät für Delaney in die Partie. Half, die weiße Weste zu sichern. Sammelte zehn Ballkontakte. Keine Bewertung.

Die Daten des Spiels BVB gegen Hannover 96

Tore: 1:0 Hakimi (24.), 2:0 Reus (60.), 3:0 Götze (62.), 4:0 Guerreiro (67.), 4:1 Bakalorz (86.), 5:1 Witsel (90.+1)

Mit 48 Punkten nach 19 Partien spielt der BVB die beste Bundesliga-Saison der Vereinshistorie.

Dortmund gewann die Hälfte der 54 Bundesliga-Spiele (27, bei 15 Remis und 12 Niederlagen) und acht der letzten neun Heimspiele gegen Hannover.

BVB-Trainer Favre feierte in der Bundesliga 11 Siege gegen 96 (in 16 Partien) - gegen kein anderes Team gelangen ihm mehr als sieben Siege im deutschen Oberhaus.

Seit acht Bundesliga-Spielen wartet Hannover auf einen Sieg (2 Remis, 6 Niederlagen), auswärts wurde seit 22 Partien nicht mehr gewonnen.

Der Star des Spiels: Achraf Hakimi (BVB)

Wollte in den direkten Duellen zwar immer mal wieder riskant mit dem Kopf durch die Wand, machte dabei aber keinen wirklich groben Fehler. Toller Spielzug und Abschluss bei seinem Führungstor. Bärenstarker Sprint Richtung Albornoz vor dem 2:0, als er dem 96er den Ball abluchste und mit Übersicht für Reus auflegte. Kam zudem auf die meisten Ballaktionen und Pässe beim BVB.

Der Flop des Spiels: Miiko Albornoz (Hannover 96)

Nach vorne ordentlich, defensiv jedoch schwach. Verlor weit über die Hälfte seiner Zweikämpfe. Lud den BVB mit seinem Fehler gegen Hakimi zum 0:2 ein.

Der Schiedsrichter: Manuel Gräfe

Mit gewohnt guter Körper- und Ansprache an die Akteure, erwischte aber keinen Glanztag. Hakimis Verwarnung war fragwürdig, da der Dortmunder vor seinem Foul an Müller bereits von Weydandt am Rande des Erlaubten bedrängt wurde (10.). Hätte Delaney für sein taktisches Foul im Mittelfeld Gelb zeigen können (16.). Beim Klammer-Zweikampf zwischen Diallo und Sarenren Bazee im Dortmunder Strafraum nicht auf Elfmeter für Hannover zu entscheiden, war nachvollziehbar (33.). Das Foul von Delaney am Hannoveraner Stürmer nur wenige Minuten später, bei dem sich dieser verletzte, hätte man aber zwingend mit Strafstoß für die Gäste ahnden müssen - unverständlich auch, dass der VAR bei dieser Szene nicht eingriff. Gute Vorteilsauslegung nach Foul an Reus vor dem 3:0.