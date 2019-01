Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach heute im LIVETICKER

Zum Start der Rückrunde empfängt Bayer Leverkusen mit seinem neuen Trainer Peter Bosz Borussia Mönchengladbach. Die Borussia will am FC Bayern in der Tabelle dran bleiben, während es für Bayer um den Anschluss an die Europa-League-Ränge geht. Das Spiel könnt Ihr im LIVETICKER von SPOX verfolgen.

Halbzeit | Borussia Mönchengladbach führt durch den Treffer von Plea aus der 37. Minute im Rheinischen Derby bei Bayer Leverkusen mit 1:0. Die knappe Führung der Gäste war zunächst etwas schmeichelhaft, denn bis zu Pleas 1:0 dominierte die Werkself dieses Lokalduell und hatte vor allem durch Distanzschüsse immer wieder gute Abschlüsse. Dann aber schlug Plea mit dem ersten Gladbacher Torschuss eiskalt zu und wenige Minuten später wäre Elvedi per Kopf beinahe das 2:0 für die Gäste gelungen.

45.+3. | Halbzeit in Leverkusen.

45.+2. | Nach einem Klärungsversuch im eigenen Strafraum gegen Havertz ist Gladbachs Hazard angeschlagen und muss derzeit vom medizinischen Personal der Borussia auf dem Spielfeld behandelt werden.

45.+1. | In der ersten Halbzeit ordnet Schiedsrichter Siebert zwei Minuten Nachspielzeit an.

45. | Gladbach mit einer gefährlichen Eckball-Variante! Stindl spielt den Ball von der linken Seite weit zurück, außerhalb des Strafraumes auf Hazard. Der Belgier zieht aus rund 20 Metern aus vollem Lauf ab, zielt dabei nur wenige Zentimeter zu hoch.

44. | Fast das 2:0! Jetzt hatte Leverkusen Glück, nachdem Hazard einen Freistoß von links aus dem Halbfeld in Richtung Fünfmeterraum flankt. Elvedi kommt dort völlig frei per Kopf zum Abschluss, doch Hradecky kratzt das Ding mit den Fingerspitzen aus dem rechten unteren Eck - ein toller Reflex des Bayer-Torhüters!

43. | Für Bayer Leverkusen geht es nun auch darum, eine kleine Erfolgsserie nicht abreißen zu lassen. Vor der Winterpause gewannen die Rheinländer drei Heimspiele in Folge. Endet diese gute Serie nun ausgerechnet gegen den Rheinischen Rivalen aus Mönchengladbach?

41. | Volland behauptet sich links am Strafraum gegen Lang und flankt in Richtung Elfmeterpunkt. Dort steigt Bailey hoch, kommt zum Kopfball und setzt diesen in Richtung linkes unteres Eck. Sommer fängt den Versuch des Jamaikaners, der wiederum nicht unbedingt wegen seiner Kopfballstärke berüchtigt ist.

39. | Für Leverkusen ist dieser Gegentreffer eine ganz bittere Pille, die sich so nicht einmal ansatzweise angedeutet hatte. Die Gastgeber waren im Rheinischen Derby bislang spielerisch klar überlegen und haben zudem defensiv überhaupt nichts zugelassen - bis eben Plea mit dem ersten Torschuss die Gästeführung erzielte.

37.| Der Winkel war zwar spitz, doch das hindert den Franzosen nicht daran den Ball aus rund neuen Metern im Netz unterzubringen.

37.|TOOOOOOOR in Leverkusen! Allassane Plea bringt die Gäste aus Gladbach in Führung. Mit einem gezielten Schuss ins lange Eck innerhalb des Strafraums erzielt er das 1:0!

33. | Harmlos! Wendt flankt einen Ball von links aus dem Halbfeld in Richtung Elfmeterpunkt, doch dort ist weit und breit kein Mitspieler. Am Ende schnappt sich Hradecky den Ball und leitet den Gegenangriff ein.

31. | Mittlerweile ist eine halbe Stunde in der BayArena rum und nach wie vor dominieren die Gastgeber das Geschehen in diesem Rheinischen Derby. Zu wirklichen Großchancen kam die Bosz-Elf zwar noch nicht, ist aber immer wieder durch Distanzschüsse gefährlich, wie kürzlich jenem von Havertz. Auf der Gegenseite präsentiert sich Gladbach als bisheriger Tabellendritter äußerst enttäuschend, weil extrem harmlos.

28. | Nach Zuspiel von Brandt zieht Havertz aus rund 19 Metern in Richtung linkes unteres Eck ab. Den gut angetragenen Schlenzer lenkt Torhüter Sommer mit den Fingerspitzen gerade noch um den Pfosten.

27. | Leverkusens Vorstöße gehen nun zunehmend über die rechte Außenbahn, die derzeit der Jamaikaner Bailey beackert. Mit ihm hat Gegenspieler Wendt alle Hände voll zu tun und öfter mal auch das Nachsehen, gerade in Laufduellen.

24. | Die Hälfte der ersten Halbzeit ist nun rum und immer noch ist Leverkusen beim Debüt von Neu-Coach Bosz spielerisch klar überlegen gegen bislang harmlose Borussen aus Mönchengladbach. Es gab auch durchaus schon nennenswerte Abschlüsse der Werkself, die allerdings zumeist zu zentral aufs Tor gingen und somit für Gäste-Schlussmann Sommer keine ernsthafte Prüfung darstellten. Von Borussia Mönchengladbach kam hingegen noch kein einziger gefährlicher Schuss auf das Tor von Leverkusens Hradecky.

22. | Dieses Mal zieht Brandt von halbrechts am Strafraum mit dem linken Fuß aus rund 20 Metern ab. Der Versuch von Leverkusens Nummer 10 geht deutlich links oben am Tor vorbei.

20. | L. Bender rückt mal bis an den gegnerischen Strafraum vor und versucht es von rechts aus rund 17 Metern mit einem Torschuss. Der Versuch des Kapitäns wird noch entscheidend von Wendt abgeblockt.

17. | Nach einer Ecke von rechts kommt Havertz aus rund 19 Metern volley zum Abschluss, der Schuss des Jungstars geht zu zentral aufs Tor und so packt Keeper Sommer souverän zu.

16. | Leverkusen kontert im eigenen Stadion, am Ende kommt das Leder nach rechts in den Strafraum zu Bailey. Dessen Schuss aus rund 15 Metern blockt Wendt konsequent zur Ecke.

15. | Der zuletzt angeschlagene Lars Bender ist nun auch wieder mit von der Partie, der Zusammenstoß mit Hazard hat wohl doch keine schwerwiegenden Folgen für den Leverkusener Kapitän.

14. | Bald ist eine Viertelstunde rum und bislang spielt in Leverkusen nur eine Mannschaft, nämlich die Gastgeber. Von Borussia Mönchengladbach kommt in diesem Derby in der Anfangsphase noch kein offensiver Akzent

10. | Leverkusens L. Bender ist nach einem Zweikampf vor dem eigenen Strafraum mit Hazard leicht angeschlagen und muss erst einmal auf dem Spielfeld behandelt werden. Bender ließ seinen Gegenspieler auflaufen und hat sich dabei wohl selbst wehgetan.

8. | Bellarabi wird links auf dem Flügel freigespielt und er kommt bis an die Grundlinie durch. Die anschließende Hereingabe an den kurzen Pfosten fängt Borussia-Torhüter Sommer souverän ab.

5. | Die ersten Minuten stehen ganz im Zeichen der Gastgeber von Bayer Leverkusen, die schnörkellos und schnell nach vorne spielen. Borussia Mönchengladbach ist deshalb bislang nur in der Defensive gefordert.

3. | Kurios! Die Fahne eines Schiedsrichter-Assistenten hat schon nach drei Minuten den Geist aufgegeben und muss ersetzt werden. Der vierten Offiziellen, Bibiana Steinhaus, kostet diese Kuriosität ein Lächeln.

2. | Aranguiz zieht von halbrechts aus rund 20 Metern einfach mal ab. Der Schuss des Chilenen ist letztlich zu zentral und somit eine sichere Beute für Gäste-Keeper Sommer.

1. | Vom Anstoß weg geht es bei Leverkusen direkt nach vorne und schon muss Gladbachs Elvedi nach nicht einmal 20 gespielten Sekunden in höchster Not gegen Volland zur Ecke klären

1. | Los geht es in Leverkusen.

vor Beginn: Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Siebert.

vor Beginn: Das Hinrunden-Duell zwischen Gladbach und Leverkusen endete zum Saisonauftakt mit einem 2:0-Heimsieg der Borussia. Hofmann (Elfmeter) und Johnson trafen für die Gastgeber nach dem Seitenwechsel.

vor Beginn: Borussia Mönchengladbach musste sich am 17. Spieltag der Bundesliga bei Tabellenführer Borussia Dortmund mit 1:2 geschlagen geben. Die Gäste kamen zwar kurz vor der Pause durch Kramer zum zwischenzeitlichen Ausgleich, doch nach Wiederbeginn schoss ausgerechnet de Ex-Gladbacher Reus den BVB doch noch zum Heimsieg.

vor Beginn: Vor der Winterpause kam Bayer Leverkusen zum Abschluss der Hinrunde zu einem 3:1-Heimsieg gegen Hertha BSC. Volland und Havertz (zwei Tore) trafen für die Rheinländer, Torunarigha erzielte für die Berliner den zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer.

vor Beginn: In der Tabelle der beiden Rheinischen Rivalen Leverkusen und Gladbach liegen nach der Hinrunde der Bundesliga derzeit neun Punkte.

vor Beginn : Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 18. Spieltages zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach.

Vor Beginn: Zur Einstimmung sei Euch unser heutiger Text zum Debüt von Peter Bosz ans Herz gelegt. Der Niederländer will es jetzt allen beweisen, was er draufhat!

Vor Beginn: Bosz setzt also wieder auf Bailey. Und taktisch wird es wie schon gegen Dortmund ein 4-3-3, wie Bosz gegenüber Sky auch selbst bestätigt hat.

Leverkusen - Gladbach: Die Aufstellungen

Leverkusen: Hradecky - L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell - Aranguiz - Bailey, Havertz, Brandt, Bellarabi - Volland.

Mönchengladbach: Sommer - Lang, Ginter, Elvedi, Wendt - Hofmann, Strobl, Zakaria - Hazard, Stindl, Plea.

Vor Beginn: Es ist das Debüt für Peter Bosz, der Bundesliga-Fans noch als erfolgloser Trainer von Borussia Dortmund im Gedächtnis sein sollte. Nun versucht er auf seiner zweiten Bundesliga-Station mehr Glück zu haben.

Leverkusen gegen Mönchengladbach: Wo und wann?

Am heutigen Samstag gastiert Mönchengladbach bei Bayer Leverkusen. Los geht's um 15.30 Uhr in der BayArena von Leverkusen.

Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach live im TV und Livestream

Die Partie seht Ihr ab 15.30 Uhr live auf Sky im TV auf Sky Bundesliga 2 HD sowie im Livestream via SkyGo.

