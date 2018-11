Bundesliga-Tabelle, Spielplan und Ergebnisse: 12. Spieltag der Buli im Überblick

Vom 23.11. bis zum 25.11. wird in der Bundesliga der 12. Spieltag ausgetragen. Hier gibt es den Spielplan im Überblick, alle Ergebnisse und die aktuelle Tabelle.

Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart eröffnen am Freitag den Spieltag, ehe am Samstag sowohl der FC Bayern München als auch Borussia Dortmund eingreifen. Das Top-Spiel steigt an diesem Wochenende zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Nürnberg.

Bundesliga-Tabelle vor dem 12. Spieltag

Nach elf Spieltagen grüßt der BVB von der Tabellenspitze. Mit einem Sieg beim 1. FSV Mainz 05 könnte man einen weiteren Schritt Richtung Herbstmeisterschaft machen.

Die Tabelle der Bundesliga vor dem 12. Spieltag:

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Borussia Dortmund 11 33:12 21 27 2. Borussia M'gladbach 11 26:13 13 23 3. RB Leipzig 11 22:9 13 22 4. Eintracht Frankfurt 11 26:13 13 20 5. Bayern München 11 20:14 6 20 6. TSG Hoffenheim 11 24:15 9 19 7. Werder Bremen 11 19:19 0 17 8. Hertha BSC 11 16:17 -1 16 9. 1. FSV Mainz 05 11 10:12 -2 15 10. FC Augsburg 11 19:18 1 13 11. SC Freiburg 11 15:19 -4 13 12. Wolfsburg 11 15:17 -2 12 13. Bayer Leverkusen 11 16:24 -8 11 14. Schalke 04 11 8:15 -7 10 15. 1. FC Nürnberg 11 11:24 -13 10 16. Hannover 96 11 14:22 -8 9 17. Fortuna Düsseldorf 11 10:25 -15 8 18. VfB Stuttgart 11 8:24 -16 8

Bundesliga-Spielplan: Partien, Paarungen und Ergebnisse des 12. Spieltags

Am 12. Spieltag gibt es eine Partie am Freitag, sechs Stück am Samstag und zwei am Sonntag. Es ist der erste Spieltag nach der Länderspielpause.

Das ist der Spielplan der Bundesliga am 12. Spieltag: