Bundesliga-Tabelle, Spielplan und Ergebnisse: 11. Spieltag der Buli im Überblick

Vom 09.11. bis 11.11. wird in der Bundesliga der 11. Spieltag ausgetragen. Hier gibt es den Spielplan im Überblick, alle Ergebnisse und die aktuelle Tabelle.

Das absolute Topspiel an diesem Spieltag steigt am Samstag, wenn der FC Bayern bei Borussia Dortmund gastiert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Bundesliga-Tabelle vor dem 11. Spieltag

Nach zehn Spieltagen führt der BVB die Bundesliga an. Am Samstag haben die Bayern die Möglichkeit, den Dortmundern bis auf einen Punkt auf die Pelle zu rücken.

Die Tabelle der Bundesliga:

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Borussia Dortmund 10 30:10 20 24 2. Borussia M'gladbach 10 23:12 11 20 3. Bayern München 10 18:11 7 20 4. RB Leipzig 10 19:9 10 19 5. Eintracht Frankfurt 10 23:13 10 17 6. Werder Bremen 10 18:16 2 17 7. TSG Hoffenheim 10 22:14 8 16 8. Hertha BSC 10 15:13 2 16 9. FC Augsburg 10 18:16 2 13 10. SC Freiburg 10 14:16 -2 13 11. Wolfsburg 10 14:15 -1 12 12. 1. FSV Mainz 05 10 7:11 -4 12 13. Bayer Leverkusen 10 16:21 -5 11 14. Schalke 04 10 8:12 -4 10 15. 1. FC Nürnberg 10 11:22 -11 10 16. Hannover 96 10 12:21 -9 6 17. VfB Stuttgart 10 6:24 -18 5 17. Fortuna Düsseldorf 10 6:24 -18 5

Bundesliga-Spielplan: Partien, Paarungen und Ergebnisse des 11. Spieltags

Am 11. Spieltag wird eine Partie am Freitag und zwei Matches am Sonntag ausgetragen. Die anderen fünf Spiele finden am Samstag statt.

Das ist der Spielplan der Bundesliga am 11. Spieltag:

Datum Spiel Ergebnis Freitag - 20.30 Uhr Hannover 96 - VfL Wolfsburg Samstag - 15.30 Uhr SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05 Samstag - 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC Samstag - 15.30 Uhr Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach Samstag - 15.30 Uhr 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart Samstag - 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim - FC Augsburg Samstag - 18.30 Uhr Borussia Dortmund - FC Bayern Sonntag - 15.30 Uhr RB Leipzig - Bayer Leverkusen Sonntag - 18 Uhr Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04

© getty

Bundesliga-Spielplan: Partien, Paarungen am 12. Spieltag

Nach dem 11. Spieltag pausieren die europäischen Top-Ligen für eine Woche. Nach der Länderspielpause findet vom 23.11. bis 25.11. der 12. Spieltag der Bundesliga statt.

Das ist der Spielplan der Bundesliga am 12. Spieltag: