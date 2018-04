Ottmar Hitzfeld: Jürgen Klopp wird den FC Bayern München trainieren

Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Serie B Palermo -

Bari Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

FC Tokyo 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Málaga -

Alavés Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie B Cesena -

Parma Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle Premier League Man City -

Brighton (Delayed) First Division A Charleroi -

Brügge Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe Premiership Celtic -

Aberdeen First Division A Lüttich -

Brügge Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed)

Ottmar Hitzfeld erwartet, dass Jürgen Klopp vom FC Liverpool in der Zukunft den FC Bayern München trainieren wird. "Ich bin nach wie vor der Meinung, dass er das Rüstzeug hat, Bayern-Trainer zu sein - und dass er es auch wird", sagte der 69-Jährige gegenüber t-online.

Derzeit ist Klopp in Liverpool tätig und hat Hitzfeld mit seiner Arbeit voll und ganz überzeugt: "Jürgen Klopp hat dort endgültig den Durchbruch geschafft. Ich bin sogar überzeugt davon, dass er mit Liverpool eine Ära in Europa prägen wird. Dass er Titel holen kann, hat er schon in Dortmund bewiesen."

Titel wären auch in München das erklärte Ziel. Wobei sich Hitzfeld Klopp auch als Bundestrainer gut vorstellen kann: "Ich glaube auch, dass er irgendwann Nationaltrainer wird. Er ist immer noch jung und er wäre der ideale Mann für beide Posten: Sympathieträger, Motivator - und er hat viel zur deutschen Fußballkultur beigetragen. Vielleicht wird er erst Bayern- und später Nationaltrainer - nachdem er noch drei, vier Jahre in Liverpool verbracht hat."

Bayern-Kader für Hitzfeld "perfekt"

Jener Klopp steht nach dem 5:2-Sieg im Halbfinale der Champions League über den AS Rom bereits mit einem Bein im Finale. Die Bayern müssen gegen Real Madrid nach einer 1:2-Niederlage im Hinspiel zittern. Hitzfeld glaubt an ein spannendes Rückspiel am Dienstag: "Aus meiner Sicht ist die Chance immer noch vorhanden. Die Bayern sind eine Mannschaft, die zu Hause und auswärts gleich stark ist und auch das Spiel in Madrid machen wird."

Für den Sommer erwartet der Ex-Trainer der Bayern wenige Transfers in München: "Der Bayern-Kader ist zur Zeit perfekt, deshalb brauchen sie keine Transfers tätigen. Sie sind überall überragend besetzt und haben auch eine unglaubliche Bank. Das spricht alles für einen sehr vernünftigen Aufbau des Kaders."