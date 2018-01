Ex-Spieler Ilias Antoniou: "Unter Bernd Hollerbach mussten wir uns übergeben"

Super Bowl So 04.02. Deutsch oder Englisch? DAZN lässt dir die Wahl! A-League Melbourne Victory -

FC Sydney Ligue 1 Dijon -

Rennes Primera División Bilbao -

Eibar Primera División La Coruna -

Levante Championship Bristol City -

QPR Primera División Valencia -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Montpellier Serie A Sassuolo -

Atalanta Primera División Malaga -

Girona Ligue 1 Angers -

Amiens Ligue 1 Guingamp -

Nantes Ligue 1 Metz -

Nizza Ligue 1 St. Etienne -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Troyes Primera División Villarreal -

Real Sociedad Serie A Chievo Verona -

Juventus Primera División Leganes -

Espanyol Eredivisie Utrecht -

Ajax Serie A SPAL -

Inter Mailand Eredivisie Feyenoord -

Den Haag Ligue 1 Lille -

Straßburg Serie A FC Turin -

Benevento Serie A Neapel -

Bologna Serie A Crotone -

Cagliari Serie A Florenz -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

Udinese Premiership Ross County -

Rangers Primera División Atletico Madrid -

Las Palmas Ligue 1 Bordeaux -

Lyon First Division A Lüttich -

Anderlecht Serie A AC Mailand -

Lazio Primera División FC Sevilla -

Getafe Primera División FC Barcelona -

Alaves Serie A AS Rom -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Monaco Superliga Huracan -

River Plate Primera División Celta Vigo -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

Benfica Coppa Italia Atalanta -

Juventus Premier League Huddersfield -

Liverpool Coupe de la Ligue Rennes -

PSG Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) Cup Standard Lüttich -

FC Brügge Coppa Italia AC Mailand -

Lazio Premier League Tottenham -

Man United Coupe de la Ligue Monaco -

Montpellier Primeira Liga Sporting -

Guimaraes Premier League Man City -

West Bromwich (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) Indian Super League Mumbai City – Jamshedpur Ligue 1 Marseille -

Metz Primera División Real Sociedad -

La Coruna Championship Bolton -

Bristol City Primera División Eibar -

FC Sevilla Premier League Burnley -

Man City Premiership Kilmarnock -

Celtic Championship Leeds -

Cardiff Primera División Real Betis -

Villarreal Ligue 1 Lille -

PSG Serie A Sampdoria -

FC Turin Premier League Arsenal -

Everton Primera División Alaves -

Celta Vigo Championship Wolves -

Sheff Utd Ligue 1 Amiens -

St- Etienne Ligue 1 Montpellier -

Angers Ligue 1 Nizza -

Toulouse Ligue 1 Straßburg -

Bordeaux Ligue 1 Troyes -

Dijon Premier League Man United – Huddersfield (Delayed) Primera División Levante -

Real Madrid Serie A Inter Mailand -

Crotone Premier League West Bromwich -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth – Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester – Swansea (Delayed) A-League Brisbane -

Melbourne City Primera División Getafe -

Leganes Serie A Hellas Verona -

AS Rom Eredivisie Venlo -

Feyenoord Ligue 1 Rennes -

Guingamp Serie A Atalanta -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Florenz Serie A Udinese -

AC Mailand Serie A Juventus -

Sassuolo Serie A Cagliari -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Newcastle Primera División Espanyol -

FC Barcelona Eredivisie Ajax -

Breda Ligue 1 Caen -

Nantes Premier League Liverpool -

Tottenham First Division A Brügge -

Charleroi Primera División Girona -

Bilbao Primera División Atletico Madrid -

Valencia Serie A Benevento -

Neapel Ligue 1 Monaco -

Lyon Serie A Lazio -

CFC Genua Premier League Watford -

Chelsea Primera División Las Palmas -

Malaga Indian Super League Kalkutta -

Kerala

Bernd Hollerbach soll den Hamburger SV vor dem Abstieg bewahren. Der Neu-Trainer bringt dabei einen Ruf als harter Hund mit - so erinnert sich Ex-Spieler Ilias Antoniou.

"Es war die beste Saison meiner Karriere. Ich hatte weder davor, noch danach einen derart guten Trainer", erinnert sich Antoniou zurück an die gemeinsame Zeit mit Hollerbach in der Verbandsliga. Den VfL 93 Hamburg führte er in die Oberliga und hinterließ einen starken Eindruck.

Gleichwohl forderte Hollerbach von seinen Spielern aber auch einiges ein: "In der Vorbereitung ging's regelmäßig zur Himmelsleiter an der Elbe. Wir haben die Treppenläufe als Spieler gehasst. Wer sich übergeben musste, wurde zwar für den Tag geschont, musste aber die restlichen Läufe am Folgetag nachholen."

"Der Trainer mochte meinen Willen"

Antoniou, heute nicht mehr als Fußballer aktiv, erzählt: "Die Schinderei hat sich aber gelohnt. Wir waren die fitteste Mannschaft der Liga." Gleichwohl vertrieb Hollerbach mit seinem Leistungsdenken aber auch einige Spieler: "Leidenschaft und Einsatz standen bei ihm stets über allem. Ich war technisch limitiert, aber der Trainer mochte meinen Willen."

Im Nachhinein hat der Ex-Spieler einige Kuriositäten zu berichten. Hollerbach brüllte ihn als defensiven Spieler an, wenn er über die Mittellinie ging: "Ich habe jedes Mal gekocht, meine Wut aber runtergeschluckt." Zudem sagte Hollerbach: "Unsere Gegner sollen uns hassen."