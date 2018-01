Wechsel von Barcelonas Sergio Gomez zu Dortmund perfekt: Schnäppchenjäger BVB

Super Bowl So 04.02. Deutsch oder Englisch? DAZN lässt dir die Wahl! Cup Live Besiktas -

Genclerbirligi Coppa Italia Atalanta -

Juventus Premier League Huddersfield -

Liverpool Coupe de la Ligue Rennes -

PSG Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) Cup Lüttich -

Brügge Coppa Italia AC Mailand -

Lazio Premier League Tottenham -

Man United Coupe de la Ligue Monaco -

Montpellier Copa del Rey Leganes -

FC Sevilla Primeira Liga Sporting -

Guimaraes Premier League Man City -

West Bromwich (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) Indian Super League Mumbai City -

Jamshedpur Cup Konyaspor -

Galatasaray Copa del Rey FC Barcelona -

Valencia Ligue 1 Marseille -

Metz Primera División Real Sociedad -

La Coruna Championship Bolton -

Bristol City Primera División Eibar -

FC Sevilla Premier League Burnley -

Man City Premiership Kilmarnock -

Celtic Championship Leeds -

Cardiff Primera División Real Betis -

Villarreal Ligue 1 Lille -

PSG Serie A Sampdoria -

FC Turin Premier League Arsenal -

Everton Primera División Alaves -

Celta Vigo Championship Wolverhampton -

Sheffield Utd Primeira Liga Benfica -

Rio Ave Ligue 1 Amiens -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Angers Ligue 1 Nizza -

Toulouse Ligue 1 Straßburg -

Bordeaux Ligue 1 Troyes -

Dijon Premier League Man United – Huddersfield (Delayed) Primera División Levante -

Real Madrid Serie A Inter Mailand -

Crotone Primeira Liga FC Porto – Braga Premier League West Bromwich -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth – Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester – Swansea (Delayed) A-League Brisbane -

Melbourne City Primera División Getafe -

Leganes Serie A Hellas Verona -

AS Rom Eredivisie Venlo -

Feyenoord Ligue 1 Rennes -

Guingamp Serie A Atalanta -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Florenz Serie A Udinese -

AC Mailand Serie A Juventus -

Sassuolo Serie A Cagliari -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Newcastle Primera División Espanyol -

FC Barcelona Eredivisie Ajax -

Breda Ligue 1 Caen -

Nantes Premier League Liverpool -

Tottenham First Division A Brügge -

Charleroi Primera División Girona -

Bilbao Primera División Atletico Madrid -

Valencia Serie A Benevento -

Neapel Ligue 1 Monaco -

Lyon Superliga San Lorenzo -

Boca Juniors Serie A Lazio -

CFC Genua Premier League Watford -

Chelsea Primera División Las Palmas -

Malaga Coupe de France FC Bourg-Péronnas -

Marseille Cup Genclerbirligi -

Besiktas Coupe de France Sochaux -

PSG Eredivisie PSV – Excelsior Eredivisie Roda – Ajax Coupe de France Montpellier -

Lyon Indian Super League Kalkutta -

Kerala Cup Galatasaray -

Konyaspor Cup Brügge – Lüttich Coupe de France Grenoble -

Straßburg Serie A Florenz -

Juventus Championship Millwall -

Cardiff Primera División Bilbao -

Las Palmas A-League Melbourne City -

Sydney Primera División Villareal -

Alaves Premier League Tottenham – Arsenal Championship Sheff Utd -

Leeds Serie A SPAL -

AC Mailand Championship Bristol City -

Sundeland Primera División Malaga -

Atletico Madrid 1. HNL Osijek -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Toulouse -

PSG Premier League Man City – Leicester Ligue 1 Bordeaux -

Amiens Ligue 1 Dijon – Nizza Ligue 1 Guingamp – Caen Primera División Real Madrid -

Real Sociedad Serie A Neapel – Lazio Primera División FC Sevilla -

Girona Premier League Huddersfield -

Bournemouth Premier League Newcastle -

Man Utd Premier League Southampton -

Liverpool Superliga Lyngby -

Brøndby Primera División Celta Vigo -

Espanyol Primera División Valencia -

Levante Serie A AS Rom -

Benevento Ligue 1 Lyon -

Rennes Premier League Chelsea -

West Brom

Borussia Dortmund hat die Verpflichtung von Sergio Gomez offiziell gemacht. Der 17-Jährige kommt vom FC Barcelona und hat viel Potenzial, ein Abgang lässt in Katalonien die Alarmglocken schrillen.

Wer sich ein Talent auf dem internationalen Markt sichern will, muss inzwischen ein enormes Portfolio zusammengestellt haben. Scouting ist wichtig, Kontakte, ein klares Konzept in der Förderung, ein modernes Nachwuchsleistungszentrum ...

Selten aber hat wohl ein Bundesliga-Verein einfacher ein Talent aus Spanien anlocken können. Sergio Gomez heißt das neueste Versprechen bei Borussia Dortmund.

Der 17-jährige Katalane kommt vom FC Barcelona - für eine vergleichsweise mickrige, festgeschriebene Ablösesumme von drei Millionen Euro. Dortmund zieht eine Klausel im bis Sommer 2018 datierten Vertrag und setzt Gomez vorerst in der eigenen U19 ein, obwohl er mit den Profis trainiert.

Spielzeit entscheidend für Dortmund

Anschließend soll es im Sommer schon weiter zu den Profis gehen: Der Transfer macht deutlich, worauf Gomez geschielt hat: endlich Einsatzzeiten bei den Erwachsenen und nicht mehr in der Jugend.

Dortmund setzte sich unter anderem gegen den FC Chelsea und den FC Arsenal durch. Englische Vereine sind bekannt dafür, Talenten aus der Bundesliga oder aus Spanien das bisherige Monatsgehalt als Wochengehalt zu überweisen.

Womit Dortmund aber ganz offensichtlich gepunktet hat, ist die Chance, schnell in der ersten Mannschaft anzugreifen. Denn das wäre Gomez sowohl beim FC Barcelona als auch bei beiden Klubs aus England verwehrt geblieben.

Schlechte Chancen für Jugendspieler bei Barca

Besonders mit Hinblick auf Barcelona wird schnell klar, weshalb Gomez das Weite sucht: Vor ihm stehen Spieler wie Lionel Messi, Philippe Coutinho oder Ousmane Dembele: Millionenschwer und eigentlich nicht zu verdrängen.

Die Chancen für Nachwuchsspieler stehen dieser Tage schlecht in Katalonien. Wer erfolgreich sein will, muss entweder Glück haben und sich auf einer Position in die Mannschaft arbeiten, die derzeit schwach besetzt ist - und selbst das klappt nicht immer - oder aber den Umweg über ein anderes Team gehen.

Barcelona würde Talente gerne über die zweite Mannschaft aufbauen, um sie dann zu verleihen und als fertige oder fast fertige Spieler bei den Profis über die Bank langsam in den Kader einzubauen. Dafür bringen die meisten jungen Spieler aber angesichts der Versprechen aus dem Ausland nicht mehr die nötige Geduld auf.

Ausstiegsklauseln erschweren Arbeit

Das steht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite stehen der Zwang durch die spanische Liga, in alle Verträge Ausstiegsklauseln zu integrieren und das schlechte Vertragsmanagement der Katalanen.

Gomez ist nicht der erste Spieler, der die Katalanen zu einem Spottpreis verlässt. Thiago lässt grüßen, wobei dieser zum damaligen Zeitpunkt schon auf einem gänzlich anderen Niveau anzusiedeln war.

Denn der junge Gomez ist ohne Frage ein talentierter Fußballer, in vielen Bereichen aber auch noch ein Rohdiamant. Klar ist: Seine Auszeichnung zum zweitbesten U17-Spieler von 2017 kam nicht von ungefähr.

Gomez: Links, rechts, mittig

Der 17-Jährige wurde bislang besonders auf beiden Flügeln eingesetzt. Er ist relativ schnell, gut im Dribbling und kann sehr gute Hereingaben mit dem linken Fuß für seine Mitspieler servieren. Gleichwohl hat er aber einen großen Zug zum Tor.

Dies und seine gesamte Kreativität am Ball haben ihm inzwischen auch mehrere Einsätze in der Mitte eingebracht. Dort spielt Gomez hinter der Spitze und kann so noch öfter den Abschluss suchen oder mit Dribblings Lücken aufreißen, um dann seine Mitspieler einzusetzen.

Ein Sechser oder Achter ist er eher nicht. Das Spiel von Gomez ist stark auf Läufe mit Ball und etwas chaotische Momente ausgelegt und zeichnet sich weniger durch ein sicheres Pass- und Bewegungsspiel aus.

BVB-Rekordtransfers: Akanji stürmt in die Top-10 © getty 1/21 Am Montag bestätigte Borussia Dortmund die Verpflichtung von Manuel Akanji. Angeblich kostet der Schweizer 21,5 Millionen Euro. SPOX blickt auf die BVB-Rekordzugänge. © getty 2/21 Platz 20: Jan Koller - kam 2001/02 vom RSC Anderlecht - kolportierte Ablösesumme: 10,5 Millionen Euro © getty 3/21 Platz 19: Gonzalo Castro - 2015/16 von Bayer Leverkusen - 11 Millionen Euro © getty 4/21 Platz 14: Sebastian Rode - 2016/17 vom FC Bayern München - 12 Millionen Euro © getty 5/21 Platz 14: Kevin Kampl 2014/15 von RB Salzburg - 12 Millionen Euro © getty 6/21 Platz 14: Raphael Guerreiro - 2017/17 vom FC Lorient - 12 Millionen Euro © getty 7/21 Platz 14: Mahmoud Dahoud - 2017/18 von Borussia Mönchengladbach - 12 Millionen Euro © getty 8/21 Platz 14: Ömer Toprak - 2017/18 von Bayer Leverkusen - 12 Millionen Euro © getty 9/21 Platz 13: Pierre-Emerick Aubameyang - 2013/14 vom AS St. Etienne - 13 Millionen Euro © getty 10/21 Platz 12: Tomas Rosicky - 2000/01 von Sparta Prag - 14,5 Millionen Euro © getty 11/21 Platz 10: Evanilson - 2003/04 vom AC Parma - 15 Millionen Euro © getty 12/21 Platz 10: Ousmane Dembele - 2016/17 von Stade Rennes - 15 Millionen Euro © getty 13/21 Platz 9: Marco Reus 2012/13 von Borussia Mönchengladbach - 17,1 Millionen Euro © getty 14/21 Platz 8: Ciro Immobile - 2014/15 vom FC Turin - 18,5 Millionen Euro © getty 15/21 Platz 7: Maximilian Philipp - 2014/15 vom SC Freiburg - 20 Millionen Euro © getty 16/21 Platz 6: Manuel Akanji - 2017/18 vom FC Basel - 21,5 Millionen Euro © getty 17/21 Platz 5: Mario Götze - 2016/17 von Bayern München - 22 Millionen Euro © getty 18/21 Platz 4: Andriy Yarmolenko - 2017/18 von Dynamo Kiew - 25 Millionen Euro © getty 19/21 Platz 3: Marcio Amoroso - 2001/02 vom AC Parma - 25,5 Millionen Euro © getty 20/21 Platz 2: Henrikh Mkhitaryan - 2013/14 von Donezk - 27,5 Millionen Euro © getty 21/21 Platz 1: Andre Schürrle - 2016/17 vom VfL Wolfsburg - 30 Millionen Euro

Iniesta als Gomez' Vorbild

Dass er Andres Iniesta selbst als Vorbild anführt, hat Gomez manchen Vergleich eingebracht. Noch ist er davon weit entfernt. Wobei er nicht nur die fußballerischen Fähigkeiten des Landsmanns lobt.

"Er ist nicht nur ein hervorragender Spieler, sondern auch ein sehr bescheidener Mensch", sagt Gomez. Das trifft auch auf den 17-Jährigen zu, der, typisch La-Masia-Absolvent, sich klar ausdrücken kann, bescheiden und respektvoll formuliert und doch auf dem Feld Verantwortung als Führungsspieler übernimmt.

Somit stehen einer Erfolgsgeschichte eigentlich nur die üblichen Fragen im Weg: Wie schnell kann sich Gomez einleben? Wie geht er mit dem Kulturunterschied um? Ist er mit 17 Jahren schon bereit für einen derartigen Schritt? Wie kommt er mit den Trainern klar?

Gomez-Transfer kein großes Risiko für den BVB

Dortmund geht mit dem Transfer nicht groß ins Risiko. Der junge Spanier hat großes Talent und hat schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass er große Aufgaben meistern kann. Für drei Millionen Euro bekommt der BVB einen Spieler mit viel Potenzial.

Entscheidend ist die Integration von Gomez in den Verein. Läuft dieser Prozess über die U19 wie gewünscht ab, wird er sich ab Sommer 2018 sicherlich auch Chancen bei den Profis erarbeiten können.

Die Borussia profitiert somit, wie schon andere Klubs zuvor, von Planungsfehlern im Jugendsystem des FC Barcelona. Und Barca muss sich die Frage stellen, was den Talenten angeboten werden kann, wenn der Klub in Sachen Spielzeit und Geld nur die zweite Wahl darstellt.