96-Boss Kind rechnet mit schweren Verlusten

WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe Polen -

Kasachstan WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Litauen WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Argentinien -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay Copa del Rey Zaragoza -

Granada Copa del Rey Rayo Vallecano -

Tenerife CSL Evergrande -

Changchun Ligue 1 Lille -

Bordeaux First Division A Anderlecht -

Lokeren Ligue 1 Metz -

PSG Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby -

Hull Primera División Leganes -

Getafe J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Kashima -

Omiya J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Kawasaki -

Yokohama FM J1 League Gosaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante Premier League Man City -

Liverpool CSL Shandong -

Jiangsu Premier League Leicester -

Chelsea Premier League Southampton -

Watford (Delayed) Championship Bolton -

Middlesborough Primera División Valencia -

Atletico Madrid Ligue 1 Nizza -

Monaco Serie A Juventus -

Chievo Premier League Stoke -

Man United Primera División Sevilla -

Eibar Championship Sheffield Wednesday -

Nott'm Forest Ligue 1 Caen -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Nantes Ligue 1 Strasbourg -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Toulouse Premier League Everton -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Zwolle Primera División Barcelona -

Espanyol Serie A Sampdoria -

Roma Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Eredivisie Heerenveen -

Eindhoven Serie A Inter Mailand -

SPAL Premier League Burnley -

Crystal Palace Ligue 1 Saint-Étienne -

Angers Serie A Atalanta -

Sassuolo Serie A Cagliari -Crotone Serie A Hellas Verona -

Florenz Serie A Lazio -

AC Mailand Serie A Udinese -

Genua Ligue 1 Lyon -

Guingamp Premier League Swansea -

Newcastle Serie A Benevento -

FC Turin Primera División Villarreal -

Real Betis Serie A Bologna -

Neapel Serie A Santos -

Corinthians Ligue 1 Marseille -

Rennes Ligue 2 Reims -

Brest Premier League West Ham -

Huddersfield Primera División Málaga -

Las Palmas Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo Copa Libertadores Barcelona -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate Premiership Partick Thistle -

Rangers Primera División Eibar -

Leganes J1 League Omiya -

Gamba J1 League Kobe -

Sapporo Premier League Crystal Palace -

Southampton Premier League Liverpool -

Burnley Ligue 1 Monaco -

Straßburg Ligue 1 Dijon -

Saint-Étienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua Ligue 1 Angers -

Metz Serie A Chievo -

Atalanta Serie A Genoa -

Lazio Ligue 1 PSG -

Lyon

Nach einem Jahr in der zweiten Liga ist Hannover 96 zurück im Oberhaus des deutschen Fußballs. Billig war dies aber nicht. Wie der Präsident von den Roten, Martin Kind, erklärte, wird 96 in diesem Jahr ein Minus von rund zehn Millionen Euro einfahren.

"Wir werden wieder deutlichen Verlust machen in dieser Saison. In einer ähnlichen Größenordnung wie letztes Jahr. Das tut weh", sagte Kind gegenüber der Bild. Dies liegt auch am umtriebigen Sommer von 96 auf dem Transfermarkt. Rund 17 Millionen Euro wurden in die Hand genommen, unter anderem 8,5 Millionen für Stürmer Jonathas, der bei seinem Debüt gegen Schalke 04 umgehend traf.

"Das sind alles Kraftakte. Es kostet alles sehr viel Geld", gibt auch Kind zu. Erlöse generierte Hannover mit Ausnahme des Wechsels von Andre Hoffmann zu Fortuna Düsseldorf (0,25 Mio.) nicht.

96-Boss Kind: "Lehne Abstieg ab"

Dennoch verteidigt Kind die Maßnahmen des Sommers. "Ich lehne es ab, noch mal abzusteigen. Ich weiß, was das bedeutet, sportlich und wirtschaftlich. Deshalb investieren wir und treffen jetzt schon deutliche Entscheidungen für die nächsten Jahre. Mit jedem Transfer wollen wir das Qualitäts-Niveau weiter entwickeln." So seien die Verluste eingeplant gewesen.

Und bisher zahlt es sich aus. Die Roten starteten perfekt in die Saison und siegten sowohl in Mainz als auch gegen Schalke mit 1:0. Zwei Siege aus zwei Spielen haben neben Hannover nur der FC Bayern, Borussia Dortmund und der Hamburger SV.