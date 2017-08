Bayer04: "Transfers? Keine richtige Priorität"

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Primera División Levante -

Villarreal Ligue 2 Chateauroux -

Nimes Premier League Manchester City -

Everton Primera División Malaga -

Eibar League Cup Sheffield Utd -

Leicester League Cup Blackburn -

Burnley League Cup Cheltenham -

West Ham Ligue 1 PSG -

Saint-Étienne Championship Bristol City -

Aston Villa Primera División Real Betis -

Celta Vigo J1 League Iwata -

Kobe J1 League Cerezo Osaka -

Kashima Premier League Bournemouth -

Manchester City Championship Burton -

Sheffield Wednesday Ligue 1 Nantes -

Lyon Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Primera División Alaves -

Barcelona Premier League Manchester United -

Leicester Championship Nottingham -

Leeds Ligue 1 Amiens -

Nizza Ligue 1 Bordeaux -

Troyes Ligue 1 Caen -

Metz Ligue 1 Dijon -

Montpellier Ligue 1 Toulouse -

Rennes Primera División Levante -

La Coruna Primera División Girona -

Malaga Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Serie A AS Rom -

Inter Mailand Primeira Liga Rio Ave -

Benfica Premier League Newcastle -

West Ham Premier League Crystal palace -

Swansea Eredivisie Feyenoord -

Willem II Premier League Chelsea -

Everton Ligue 1 Guingamp -

Strasbourg Premiership Ross County -

Rangers Ligue 1 Angers -

Lille Premier League Liverpool -

Arsenal Allsvenskan Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A Turin -

Sassuolo Primera División Espanyol -

Leganes Premier League Zenit -

Rostow Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A AC Mailand- Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Ligue 1 Monaco -

Marseille Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia WC Qualification South America Venezuela -

Colombia WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Slowakei -

Slowenien WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland

Bayer Leverkusen gerät nach der Auftaktniederlage gegen den FC Bayern München nicht aus der Ruhe. Neue Spieler sollen kommen, Grund zur Panik besteht aber nicht.

"Diverse Optionen" hat Leverkusen auf dem Transfermarkt, sagte Sportdirektor Rudi Völler. Noch ist das Fenster für einige Tage geöffnet, Dringlichkeit sieht aber niemand: "Es gibt keine richtige Priorität." Ein Stürmer wird ebenso gesucht wie ein Innenverteidiger.

Dieser könnte derzeit bei Olympiakos Piräus spielen, so der kicker. Panagiotis Retsos wird seit einiger Zeit bei der Werkself gehandelt. So oder so ist für Völler klar: "Wir werden noch etwas tun auf dem Markt." Manager Jonas Boldt stimmt ein.

Leno hat "Riesensprung" gesehen

"Es geht nicht darum, einen Einzelkönner zu holen, sondern einen, mit dem die Mannschaft funktioniert. Einen neuen Chicharito zu holen und zu denken, dann ist die Welt wieder in Ordnung, das funktioniert nicht", ergänzte Boldt. Einen Ersatz wird es auf dem Markt nicht mehr geben, somit wird ein neues Stürmerprofil gesucht.

Letztlich muss Heiko Herrlich bis dahin mit dem Material arbeiten, das er zur Verfügung hat. Und das sah nicht schlecht aus, meint Torwart Bernd Leno: "Man sieht, dass die Mannschaft annimmt, was der Trainer uns auf den Weg gibt. Nicht nur mental, auch taktisch. Da hat man schon einen Riesensprung gesehen."