Nach Leak: Frankfurt bestätigt de Guzman

live J1 League Sa 12:00 Kobe -

Sendai Club Friendlies Sa 21:00 Seattle Sounders -

Frankfurt Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo CSL So 09:30 Changchun -

Shanghai SIPG J1 League So 11:30 Urawa -

Niigata Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Chapecoense -

Sao Paulo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau

Eintracht Frankfurt hat eine nahende Verpflichtung von Jonathan de Guzman bestätigt. Der Klub reagierte damit auf zu früh an die Öffentlichkeit gelangte Bilder.

Am frühen Donnerstagmorgen bestätigt die Eintracht per kurzer Pressemitteilung die sehr weit fortgeschrittenen Gespräche mit de Guzman. Der aktuell vereinslose Mittelfeldspieler setht kurz vor einer Unterschrift bis in den Sommer 2020 hinein.

Ein Foto des 29-Jährigen hatte zuvor bei Twitter die Runde gemacht. De Guzman hält ein Eintracht-Trikot vor einem Eintracht-Wappen - ein klassisches Präsentationsfoto. Frankfurt merkt aber an: "Eine offizielle Vorstellung de Guzmans wird es nach der Rückkehr des Teams in Frankfurt geben."

Vorerst reist der Neuzugang mit dem Team in die USA. Dort sollen nicht nur die letzten Gespräche teilnehmen, sondern der Spieler auch schon am Training teilnehmen. "Keinen Tag im amerikanischen Trainingscamp verpassen und sich schnell integrieren," sei das erklärte Ziel.