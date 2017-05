Medien: FC Bayern forciert Paulinho-Transfer

Mittwoch, 17.05.2017

Der 28-Jährige sei sehr geschmeichelt vom Interesse von Carlo Ancelotti, schreibt die brasilianische Globo Esporte. Paulinho habe demnach in der Nationalmannschaft auf sich aufmerksam gemacht. Der defensive Mittelfeldmann sicherte sich mit der Selecao souverän die Qualifikation für die WM 2018 und gewann die Olympische Goldmedaille bei den Spielen in Rio.

Globo Esporte will sogar erfahren haben, dass der Deal "in den nächsten Tagen" zum Abschluss kommen könnte. Paulinhos Berater verweile derzeit in China.

Allen Gerüchten zum Trotz verlängerte der ehemalige Spurs-Profi erst kürzlich bis Dezember 2020. "Ich bin sehr glücklich für diesen Klub zu spielen und hoffe, den Wachstum des Vereins weiterhin mitprägen zu können", sagte der Brasilianer zu seiner Vertragsverlängerung.

Paulinho im Steckbrief