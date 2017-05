Irreparabler Schaden

Samstag, 06.05.2017

Dass Thomas Tuchel am Samstag kurz vor Anpfiff der für den BVB so bedeutenden Partie gegen Hoffenheim verhältnismäßig ruhig und bei aller Wut sachlich blieb, als er mit Watzkes Aussagen konfrontiert wurde, ehrt ihn.

Nach dem furchtbaren Anschlag vor dem Champions-League-Spiel gegen Monaco vor einigen Wochen war Tuchel von der Öffentlichkeit für sein feinfühliges Krisenmanagement gelobt worden. Zurecht. Er vertrat nicht nur die Gefühle der Spieler mit sehr reflektiertem und differenziertem Blick, sondern schaffte es dabei auch, für sich selbst klaren Kopf zu bewahren.

Über die unglückliche Neuansetzung der Begegnung am darauffolgenden Tag erübrigt sich jegliche Diskussion. Tuchel, wie auch die Spieler, taten ihre Meinung dazu kund und hatten das volle Recht dazu. Das war und ist auch jetzt noch nur menschlich. Sie waren die unmittelbar Betroffenen dieser abscheulichen Tat.

Welche Absprachen es intern genau gab, wissen nur die Beteiligten. Selbst wenn die Terminierung alternativlos war, hätte Watzke den Cheftrainer seines Klubs in einer so empfindlichen Angelegenheit aber niemals so an den Pranger stellen dürfen - schon gar nicht öffentlich.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Watzke untergrub damit nicht nur Tuchels Autorität, sondern machte eine Zusammenarbeit über 2018 hinaus fast schon unmöglich. Denn das ohnehin schwierige Vertrauensverhältnis zwischen den beiden sehr dominanten Persönlichkeiten ist nach Watzkes provokanter Bestätigung eines "Dissens" zwischen ihm und Tuchel kaum mehr reparabel.

Beste Bilder des 32. Spieltags: Hertha-Fans vs. Kapitalismus © getty 1/29 HERTHA BSC- RB LEIPZIG 1:4: Herzliche Begrüßung zwischen Ralph Hasenhüttl (r.) und Pal Dardai vor der Begegnung um die Europa-Plätze /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg.html © getty 2/29 Den ersten großen Schritt in Richtung Champions League machen die Leipziger in Person von Timo Werner, der nach 12. Minuten zu seinem 19. Treffer einköpft /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=2.html © getty 3/29 Ey, gibst du wohl den Ball her?! Nö, vergiss es! /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=3.html © getty 4/29 Die Gäste ließen nichts anbrennen und waren heute eiskalt. Timo Werner schob nach Vorlage von Poulsen in der 54. Minute in leere Tor ein. /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=4.html © getty 5/29 Bereits vor der Partie zeigten die Fans von Hertha BSC, wie sie zu den neureichen Vereinen in Deutschland stehen /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=5.html © getty 6/29 FC BAYERN MÜNCHEN - SV DARMSTADT 98 1:0: Das nennen wir doch Arbeitseifer: Trotz der bereits gesicherten Meisterschaft ist Carlo immer noch fleißig am tüfteln und aufstellen. /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=6.html © getty 7/29 Begegnung mit der Vergangenheit: Philipp Lahm und Torsten Frings kennen sich noch aus alten Tagen in der Nationalmannschaft. Beide hatten einen großen Anteil am Sommermärchen 2006 /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=7.html © getty 8/29 Genug mit der Gefühlsduselei...was zählt ist die gesunde Härte auf dem Platz /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=8.html © getty 9/29 ...und die Tore natürlich: Juan Bernat schießt die Bayern in der 18. Minute mit einem sehenswerten Treffer in Führung. Diesen Vorsprung retten die Münchner über die Zeit /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=9.html © getty 10/29 BORUSSIA DORTMUND - TSG HOFFENHEIM 2:1: Zum Showdown um die direkte Qualifikation für die Champions League trafen der BVB und die formstarke TSG aufeinander. Möge der Bessere gewinnen... /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=10.html © getty 11/29 Der Bann brach bereits nach vier Minuten: Marco Reus tunnelte Keeper Baumann zu seinem fünften Saisontreffer - allerdings aus eindeutiger Abseits-Position /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=11.html © getty 12/29 Im Spiel gab es durchaus einige strittige Situationen. Da musste man als Fan schon genauer hinschauen, ob alles mit rechten Dingen zuging /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=12.html © getty 13/29 Der BVB zog schnell auf 2:0 davon, Andrej Kramaric verkürzte noch auf 2:1 - mehr gelang der TSG in einer von strittigen Schiri-Entscheidungen geprägten Partie nicht /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=13.html © getty 14/29 Viel zu häufig stand Schiedsrichter Dr. Felix Brych mit umstrittenen Entscheidungen im Mittelpunkt /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=14.html © getty 15/29 EINTRACHT FRANKFURT - VFL WOLFSBURG 0:2: Ein nachdenklicher Niko Kovac. Ob er sich wohl denkt, wie man den Sprung in die Europa League schafft? /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=15.html © getty 16/29 Ein Küsschen gefälligst? /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=16.html © getty 17/29 Diese Liebe scheint sich ausgezahlt haben. Der Ball gehorcht Gomez aufs Wort /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=17.html © getty 18/29 Das kommt Kollge Daniel Didavi zur Gute, der nach Vorlage von Gomez zur 1:0-Führung einnetzt. Durch den Sieg baut sich der VfL zumindest ein Mini-Polster auf den Relegationsplatz auf /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=18.html © getty 19/29 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - FC AUGSBURG 1:1: Während die Borussia noch um die Europa League-Plätze kämpft, versuchen die Gäste den Absieg zu verhindern /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=19.html © getty 20/29 Ballübungen...nur ohne den Ball. Läuft! /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=20.html © getty 21/29 Wie sagte mal einst ein berühmter Fußballkommentator: Sind wir hier beim Wintersport, sind wir beim Slalomlauf...Nein und trotzdem tanzt sich Alfred Finnbogason durch die Gladbacher-Abwehr zur Gästeführung durch. /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=21.html © getty 22/29 1. FC KÖLN - SV WERDER BREMEN 4:3: Guck-Guck! Köln die und die Bremer lieferten sich bereits am Freitagabend einen epischen Schlagabtausch. Den Auftakt für starke Kölner besorgte - wer auch sonst - Anthony Modeste! /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=22.html © getty 23/29 Der nächste, bitte: Leonardo Bittencourt erhöhte nach nicht einmal einer halben Stunde auf 2:0. Die Vorentscheidung? Pah! Nicht mit Werder... /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=23.html © getty 24/29 Die drehten nämlich die Partie noch vor der Pause! Fin Barthels und Theodor Gebre Selassie brachten die Bremer gegen zuvor drückend überlegene Kölner zurück /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=24.html © getty 25/29 Doch dieses Spiel war einfach nur wahnwitzig: Simon Zoller machte die Bremer Aufholjagd noch vor der Pause mit einem Lupfer zunichte, zwei Minuten nach Wiederanpfiff traf Modeste sensationell - 4:2! /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=25.html © getty 26/29 Die Entscheidung? Nochmal nö! Bremen kam nochmal zurück und verkürzte. Am Ende bibberte der FC den Sieg aber über die Ziellinie /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=26.html © getty 27/29 FC INGOLSTADT - BAYER LEVERKUSEN 1:1: Trainer Tayfun Korkut will mit der Werkself den Abstieg verhindern /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=27.html © getty 28/29 Dieses Vorhaben wurde zunächst in der 73. Minute nach einem sehenswerten Treffer von Sonny Kittel vereitelt /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=28.html © getty 29/29 Doch keine Bange...deine Männer haben alles im Griff, lieber Tayfun und erzielen nur fünf Minuten später den Ausgleich. Die Werkself hat damit vier Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz - die halbe Miete... /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=29.html

Dass der Umgang der BVB-Führung mit Tuchel seit Beginn der Zusammenarbeit 2015 etwas distanzierter ist als mit Vorgänger Jürgen Klopp, war nie zu übersehen. Für Außenstehende war es aber wenig verwunderlich, schließlich unterscheiden sich die beiden Trainer vom Wesen deutlich.

Tuchel ist mindestens genauso wortgewandt wie Klopp, bringt aber seltener den Charme auf, der Klopp stets auszeichnete. Und er pflegt zu Watzke kein so kumpelhaftes Verhältnis wie sein Vorgänger das tat. Inwiefern sich Watzke daran stört, kann nur er selbst beantworten. Dass er bei Tuchel aber längst einen anderen Maßstab ansetzt als damals bei Klopp, der selbst in sportlichen Krisenzeiten nie hinterfragt wurde, kann auch Watzke nicht leugnen.

Von Tuchel wird auf der einen Seite erwartet, mit einer extrem jungen Mannschaft, der im Sommer wieder zahlreiche Topstars entrissen wurden, eine Topplatzierung zu erreichen. Watzke betont das immer wieder und bewertet wöchentlich Tabellenstand und Saisonziele, womit er ganz bewusst großen Druck auf das Trainerteam und auch die Mannschaft ausübt.

Die Fußballwelt im Netz auf einen Blick - Jetzt auf LigaInsider checken!

Am Samstag betonte Tuchel überlegt, aber bestimmt, wie störend diese "Ablenkungen" sind. Von einem so intelligenten Mann wie Hans-Joachim Watzke müsste man erwarten, dass er schon vorher wusste, wie wenig zielführend seine jüngsten Äußerungen für den Klub sind. Spätestens jetzt aber muss er begriffen haben, dass er seinem großen Werk auf diese Art selbst am meisten schadet.

Alles zum BVB