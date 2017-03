Schürrle: "… dann muss ich das akzeptieren"

Montag, 13.03.2017

"Natürlich will ich in jedem Spiel spielen", führte Schürrle nach der Partie gegen die Berliner an. Er begann neben Pierre-Emerick Aubameyang und wurde nach 83 Minuten ausgewechselt. Einsatzminuten, die in dieser Anzahl bisher selten sind in der laufenden Saison.

Dennoch erklärte Schürrle: "Ich sehe aber das Große und Ganze und weiß meine Rolle einzuordnen. Die Jungs, die in den vergangenen Wochen da vorne gespielt haben, haben topgespielt." Sollte Trainer Thomas ihn als Joker einsetzen: " Dann muss ich das akzeptieren."

Gleiches gilt für seine Rolle auf dem Feld. "Ich bin eher die Nummer neun für Pierre-Emerick Aubameyang, wenn er rausgeht. Ich habe mit dem Trainer darüber gesprochen und er ist mit mir zufrieden. Er sieht mich mehr in der Spitze", so der Weltmeister von 2014.

Er habe seine Chancen zuletzt gut genutzt ist sei somit zuversichtlich: "Es wird schon etwas Gutes für mich dabei herausspringen." Bisher kommt Schürrle auf 14 Liga-Spiele und sammelte dabei 731 Minuten, also etwas mehr als eine Halbzeit pro Einsatz.

Andre Schürrle im Steckbrief