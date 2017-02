Abgang im Sommer? Engländer jagen Walace

Samstag, 18.02.2017

9,2 Millionen Euro hat sich der HSV seinen brasilianischen Mittelfeldmann kosten lassen und mit einem Vertrag bis 2021 ausgestattet. Dennoch scheinen vor allem Leicester und Everton ihre Fühler nach dem Abwehrtalent ausgestreckt haben.

Laut einem Bericht der englischen Tageszeitung Mirror wollen sie den Neu-Hamburger bereits kommenden Sommer verpflichten. Leicester soll dem Vernehmen nach bereits im Winter größter HSV-Konkurrent gewesen sein.

Walace-Berater Rogerio Braun wählte indes deutliche Worte: "Dass andere Vereine an ihm interessiert sind, ist ein offenes Geheimnis. Walace selbst befasst sich mit solchen Sachen aber überhaupt nicht." Er sei zu einhundert Prozent auf den HSV fokussiert, fühle sich in Hamburg sehr wohl. "Er ist sehr glücklich und will bleiben."

