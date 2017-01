BVB: Auch Rode und Mor fehlen in Bremen

Freitag, 20.01.2017

Zudem teilte BVB-Trainer Thomas Tuchel am Freitag mit, dass auch Ousmane Dembele und Sokratis noch für das Gastspiel an der Weser fraglich sind.

Tuchel kündigte unter Vorbehalt an, dass Weltmeister André Schürrle für Aubameyang als Spitze agieren wird. "Wir wollen keinen Druck ausüben, aber Schürrle kann jetzt zeigen, was der kann. Er hat unser Vertrauen", so der BVB-Coach.

Seine Mannschaft sei für das erste Ligaspiel des Jahres bereit, auch wenn keiner genau wisse, wo er stehe. Trotz des für BVB-Verhältnisse mittelmäßigen ersten Saisonabschnitts mit Platz sechs nach 16 Spieltagen hält Tuchel unverdrossen am Saisonziel fest: "Es ist unser Anspruch, uns direkt für die Champions League zu qualifizieren und wir wissen, dass wir dafür 18 Spiele Zeit haben."

