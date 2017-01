Schlägt RB Leipzig in England zu?

Mittwoch, 04.01.2017

Als Tabellenzweiter in die Winterpause gegangen, hat RB Leipzig für die Rückrunde einiges vor. Dabei mithelfen könnte laut Sky Sports Scott Hogan. Der 24-jährige Stürmer aus Brentford kostet demnach rund 17 Millionen Euro.

In der Championship konnte Hogan in dieser Saison in 25 Ligaspielen 24 Treffer verbuchen und sich somit ins Schaufenster spielen. Mit seinem Alter dürfte er leicht über der Zielgruppe von Ralf Rangnick eingeordnet sein, doch offenbar ist man bereit, darüber hinwegzusehen.

