Rassismus-Skandal und Spielabbruch in Hamburger Oberliga

Rassismus-Skandal in der fünften Liga: In der Hamburger Oberliga ist am Sonntag die Partie zwischen Barmbek-Uhlenhorst und dem Meiendorfer SV aufgrund einer fremdenfeindlichen Beleidigung gegen einen Spieler der Gäste nach 77 Minuten abgebrochen worden.

Ein Anhänger der Hausherren hatte aus dem Fanblock verunglimpfende Worte an Meiendorf-Akteur Kevin Heitbrock gerichtet. Wie die Bild berichtet, titulierte der Beschuldigte den Deutsch-Ghanaer als "du W*****, du schwarzer".

In der Folge stellte Heitbrock den sich in unmittelbarer Nähe befindlichen Fan zur Rede, während weitere Mitspieler hinzueilten, wodurch es zu Wortgefechten und Tumulten kam.

Die Meiendorfer Spieler weigerten sich im Anschluss, die Partie wiederaufzunehmen, woraufhin dem Referee nichts anderes übrig blieb, als die Partie abzubrechen.

Posted by SPOX.com

Übeltäter identifiziert und hart bestraft

Barmbek hat den Übeltäter übereinstimmenden Medienberichten zufolge inzwischen identifiziert: Dabei soll es sich um den Fan-Beauftragten des Klubs handeln.

"Wir werden diesen Zuschauer aus dem Verein ausschließen und Stadionverbot erteilen. Zu diesem Thema gibt es null Toleranz", kündigte der Klub in einer offiziellen Mitteilung umgehend harte Konsequenzen an, gab dabei aber nicht den Namen des Übeltäters preis.

Über die Wertung der Partie muss nun das Sportgericht entscheiden.