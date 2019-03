Formel 1 – GP von Bahrain live: Heute Freies Training im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Die Formel 1 ist zurück. Nach dem Auftakt in Melbourne/Australien geht es für Sebastian Vettel und Co. an diesem Wochenende in der Wüste von Bahrain weiter. Heute am Freitag stehen die beiden ersten Freien Trainings an. Hier bei SPOX gibt es alles Wichtige zur Live-Übertragung mit dem Highlight des Rennens am Sonntag sowie den genauen Zeitplan des Grand Prix von Bahrain.

Der Auftakt in Melbourne hielt bereits einige Überraschungen bereit. Hatten die Testfahrten im Vorfeld eine Dominanz von Ferrari um Star Sebastian Vettel erahnen lassen, bot sich im Albert Park letztlich aber doch ein gänzlich anderes Bild. Mercedes dominierte nicht nur die Trainingseinheiten, sondern war letztlich auch im Auftaktrennen nicht zu bezwingen. Überraschend dabei, dass nicht Weltmeister Lewis Hamilton, sondern dessen Teamkollege Valtteri Bottas mit der Konkurrenz Katz und Maus spielte. Hamilton machte als Zweiter den Doppelsieg für Silber perfekt. Dahinter landete Max Verstappen im Red Bull, während für die schwer enttäuschte Scuderia Ferrari letztlich nur die Plätze 4 (Vettel) und 5 (Charles Leclerc) heraussprangen.

© getty

Formel 1: Austragungsort des GP von Bahrain

Die Freien Trainings sowie das Rennen am Sonntag finden auf dem Bahrain International Circuit statt. Neuere Rennstrecken wie die in Malaysia, China oder der Türkei liegen meist etwas abseits der Stadtzentren. So auch diese. Die F1-Rennstrecke ist ungefähr 30 Kilometer von der Hauptstadt des Königreichs Bahrain, Manama, entfernt.

Formel 1 - Grand Prix Bahrain: Freie Trainings im TV/LIVESTREAM

Das erste Freie Training startet am Freitag um 12 Uhr deutscher Zeit. Um 16 Uhr steht dann das 2. Freie Training auf dem Programm. Beide Freien Trainings werden im TV zu sehen sein, wobei die erste Session lediglich im Pay-TV von Sky bzw. im Livestream bei Sky Go übertragen wird. Die zweite Einheit am Nachmittag überträgt neben Sky zudem n-tv.

Hier eine Übersicht zu allen Übertragungen des Tages:

Termin Uhrzeit Ereignis Live-Übertragung Fr., 29.03. 12.00 Uhr 1. Freies Training Sky & SkyGo Fr., 29.03. 16.00 Uhr 2. Freies Training Sky & SkyGo, n-tv

GP von Bahrain: 1. und 2. Freies Training im LIVETICKER

Formel-1-Fans können, wie gewohnt, alle Trainings, das Qualifying und das Rennen am Sonntag bequem von unterwegs mitverfolgen. Wer sich die Freien Trainings nicht live ansehen kann, für den ist der SPOX-Liveticker genau das Richtige.

Formel 1: Übersichtlicher Zeitplan des GP in Bahrain

Die Zeit in Bahrain ist aktuell zwei Stunden vor der deutschen Zeit. Aber Achtung: Aufgrund der Zeitumstellung von Winter- auf Sommerzeit in der Nacht auf Sonntag beträgt die Zeitverschiebung dann nur noch eine Stunde. Das am Sonntag um 17.10 Uhr deutscher Zeit startende Rennen wird das erste Night-Race der Saison unter Flutlicht.

So sieht der Zeitplan für den GP von Bahrain aus: