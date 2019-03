Formel 1 - GP von Bahrain: Übertragung im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Der erste Grand Prix der Formel-1-Saison 2019 liegt knapp zwei Wochen zurück. Diese Woche steht mit dem GP von Bahrain die zweite Station der Saison 2019 an. Wir liefern euch alle Infos rund um die Übertragung des Wüsten-Rennens im TV und im LIVESTREAM.

Den Start in die neue F1-Saison dürften sich die Ferrari-Verantwortlichen etwas anders vorgestellt haben. Nach dem Rennen in Melbourne musste sich Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel mit Platz vier begnügen. Sein Teamkollege Charles Leclerc schaffte es lediglich auf Rang fünf.

Neben der mit Spannung erwarteten Trotzreaktion von Ferrari, hat der italienische Rennstall bereits am Dienstag ein Highlight für die zweitägigen Tests angekündigt. Michael Schumachers Sohn, Mick Schumacher, testete bereits am Mittwoch den Ferrari SF90.

GP von Bahrain: Startzeit Qualifying und Rennen

Das Rennen findet wie gewohnt am Sonntag statt. Um 17.10 Uhr stellt die Ampel auf dem Bahrain International Circuit in Sakhir auf grün. Für Freitag und Samstag sind die Freien Trainings sowie die Qualifyings angesetzt. Der Kampf um die Pole-Position beginnt am Samstag um 16 Uhr.

Formel 1 - GP von Bahrain im TV und LIVESTREAM

Der Bahrain-GP ist sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV zu sehen. RTL und Sky senden beide aus dem Wüstenstaat.

Termin Uhrzeit Ereignis Live-Übertragung Fr., 29.03. 12.00 Uhr 1. Freies Training Sky Fr., 29.03. 16.00 Uhr 2. Freies Training Sky, n-tv Sa., 30.03. 13.00 Uhr 3. Freies Training Sky Sa., 30.03. 16.00 Uhr Qualifying Sky, RTL, So., 31.03. 17.10 Uhr Rennen Sky, RTL

Darüber hinaus ist ein offizielles Live-Streaming-Angebot der F1 verfügbar. F1 TV begleitet von Freitag bis Sonntag alle Freien Training, das Qualifying sowie das Live-Rennen am Sonntag. All diese Events sind lediglich mittels des F1-TV-Pro-Pakets (64€/Jahr) zu sehen.

Selbstverständlich ist das Qualifying sowie das Rennen am Sonntag für alle Sky-Kunden auch im Livestream bei SkyGo zu sehen. Auch die RTL-Streaming-Plattform tvnow.de streamt das Qualifying und das Rennen live.

Formel 1: Bahrain-GP im LIVETICKER

Für all diejenigen, die das Rennen nicht live an den großen oder kleinen Bildschirmen mitverfolgen können, tickert SPOX den Verlauf des Rennens.

Für das Qualifying sowie das Rennen stellt SPOX einen Liveticker zur Verfügung, mit dem ihr nichts verpasst.

Formel 1: Die Platzierungen vom Australien-GP